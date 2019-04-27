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Mercedes-Benz GLB bu yıl üretime girecek

Şangay Otomobil Fuarı'nda ön gösterimi yapılan Mercedes-Benz GLB ile ilgili detaylar netleşiyor. Alman otomobil devinin yeni kompakt SUV'si bu yıl üretim bandına çıkacak.
3 hf.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz geçtiğimiz hafta 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni GLB konseptini görücüye çıkardı. Araç, Alman markanın bir sonraki kompakt SUV'sinin ön gösterimi olarak sergilendi. Mercedes-Benz GLB'nin bu yıl üretime gireceği belirtiliyor.
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Daimler'in blog sayfasına göre Mercedes-Benz bu yıl içerisinde GLB'nin üretimine start verecek. Bununla birlikte dikkat çeken bir başka detay daha var. Araç Almanya ya da ABD yerine biri Meksika’da diğeri de Çin’de olmak üzere iki tesiste üretilecek.

Bu yaz tanıtılması bekleniyor

Mercedes-Benz GLB geldiğinde, GLA ve GLC modelleri arasında konumlanacak. Aracın üretim versiyonunun bu yaz tanıtılması bekleniyor. Piyasaya sürüldüğünde ise GLA ve GLC yerine daha sağlam görünümlü bir kompakt SUV isteyen alıcılar için farklı bir seçenek olarak sunulacak.

https://blog.daimler.com/en/2019/04/18/glb-concept-car-showcar2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
almanlar kaliteden taviz vermeye başladı
birazda fiyattan taviz verseler dünya onların etrafında dönmüyor
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DH Misafiri 3 hf.
geçmiş olsun
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DH Misafiri 3 hf.
Mercedes de RR ve Bentley'den sonra en prestijli markadır. Çok satabilmek, daha çok para kazanabilmek için A, B, CLA, GLA gibi Mercedes'in prestijine hiç yakışmayan arabalar üretiyor. GLC, GLE gibi tipsiz SUV'larını saymadım daha. RR en azında lüksten, prestijden, fiyattan ödün vermeden SUV üretiyor, Mercedes'in yaptığı gibi ucuz piyasa aracı üretmiyor.
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Bellup 3 hf.




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Mendieta58 3 hf.
Arkadaki çakma egzoz uçlarından ön tarafada koymuşlar
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dt1907 3 hf.
bu kur vergi ile çok pahalı olur türkiyede.
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BigMuffin 3 hf.
Vergi yukleniyor...
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mrslimshady 3 hf.
üretime girse ne olacak para var mı sanıyosun
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cnv_58 3 hf.
Bu gelene kadar 700 bin olur artık
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AirSupport 3 hf.
Benim hoşuma gitti açıkcası
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7 etiket daha mercedes-benz üretim araç glb Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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