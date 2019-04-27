Mercedes-Benz GLB bu yıl üretime girecek

Mercedes-Benz geçtiğimiz hafta 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda yeni GLB konseptini görücüye çıkardı. Araç, Alman markanın bir sonraki kompakt SUV'sinin ön gösterimi olarak sergilendi. Mercedes-Benz GLB'nin bu yıl üretime gireceği belirtiliyor.

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Daimler'in blog sayfasına göre Mercedes-Benz bu yıl içerisinde GLB'nin üretimine start verecek. Bununla birlikte dikkat çeken bir başka detay daha var. Araç Almanya ya da ABD yerine biri Meksika’da diğeri de Çin’de olmak üzere iki tesiste üretilecek.

Bu yaz tanıtılması bekleniyor

Mercedes-Benz GLB geldiğinde, GLA ve GLC modelleri arasında konumlanacak. Aracın üretim versiyonunun bu yaz tanıtılması bekleniyor. Piyasaya sürüldüğünde ise GLA ve GLC yerine daha sağlam görünümlü bir kompakt SUV isteyen alıcılar için farklı bir seçenek olarak sunulacak.

https://blog.daimler.com/en/2019/04/18/glb-concept-car-showcar2