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Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti

Türkiye’nin ilk havadan havaya füze sistemini geliştirmeye devam eden TÜBİTAK SAGE, Göktuğ Projesi’nde sona yaklaştı. Yeni füzelere dair detaylar ve projede son durum yazımızda.
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti
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Hava üstünlüğü adına önemli bir güç olan havadan havaya füze sistemleri projesi üzerinde uzunca bir süredir çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK SAGE, Göktuğ adı verilen projede son aşamaya geldi. Balistik atış testlerinden başarıyla çıkan füzeler, 30 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihinde 14’üncü kez düzenlenecek olan savunma sanayii fuarı IDEF'te ziyaretçilerin karşısında olacak.

2 sene önce düzenlenen IDEF fuarında da ilk prototipleri gösterilen füzeler, bu kez IDEF’ten sonra uçuşlu testleri tamamlamak için havalanacak. IDEF sonrasında hedeflere F-16’larda atış testi yapacak olan füzelerin 2020 yılında tüm süreçleri tamamlaması bekleniyor.

2021 yılından itibaren TSK envanterine girerek hava araçlarına entegre edilmesi beklenen füzeler, Türkiye’nin ilk havadan havaya füzeleri olacak. Az dumanlı katı yakıt teknolojisine sahip Elektronik Roket Motorundan gücünü alacak olan füzeler, her açıdan atış yeteceğine sahip. Projedeki füzelerin iki versiyonu bulunuyor. Bunlar Bozdoğan ve Gökdoğan.

Ayrıca Bkz. "Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan "Silahlı Drone" geliştirdi"
ABD yapımı aktif radar güdümlü AIM-120 AMRAAM füzesine alternatif olarak geliştirilen Bozdoğan rakibi kadar bir menzilde performans göstermesi bekleniyor. Kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Gökdoğan ise yine ABD yapımı AIM-9X Sidewinder muadili. Onun da benzer bir performans ortaya koyması bekleniyor. Bahsi geçen ABD yapımı her iki füze de hava kuvvetlerimiz tarafından etkin olarak kullanılıyor. Testler başarı ile sonuçlanırsa bu noktada dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız.

Projede görev yapan TÜBİTAK-SAGE mühendisleri füzelerin içindeki teknolojinin tümüyle yerli olarak geliştirildiğini de özellikle vurguluyor. F-16 Blok 40’lara ve F-4’lere entegre edilmesi kaynak kodları bizde olduğundan ve LAU-129 lançeri ile uyumluluğundan dolayı son derece kolay olan füzelerin Blok 30, Blok 50 ve 50+ modellerine entegre edilip edilemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Keza F-35’ler için de soru işaretleri karşılığını ilerleyen dönemde bulabilecek.


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WB 3 hf. en beğenilen
Secim yatirimi
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paradiso35 3 hf.
Megri megri yok yok olmadı, saman ithal ediyoruz yok lan bu da değildi, buldum motoru yerli değil seçim yaklaşıyor

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Tugrul_512bit 3 hf.
Şimdi Yunan spikerler "bize saldıracaklar" diye konuya girerler yine. Düşman olmayanın korkmaması lazım. Düşmanlıklarını belli etmekten başka birşey yapmıyorlar(spikerler). Veya, bizim yani halkın bilmediği birşey biliyorlar.
Şimdi Yunan spikerler "bize saldıracaklar" diye konuya girerler yine. Düşman olmayanın korkmaması lazım. Düşmanlıklarını belli etmekten başka birşey yapmıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf.
Seçimler geliyor hep ondan bunlar (!)
İstanbul seçimlerin yatırım (!)
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drejtc 3 hf.
Bizim yunan spikere yine malzeme çıktı

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İl teber 3 hf.
Hava-Hava füzeleri ileri teknoloji ürünü. 2021 yılında envantere girmesi büyük başarı olur.
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muammer816 3 hf.
çok iyi haberler.adım adım kendimizi geliştiriyoruz.umarım böyle devam ederiz.ve her kulvarda ve alanda böyle gelişmeler sağlayabiliriz.
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lord87 3 hf.
seçim yok, ama savunma sanayi haberi var. bütün haberlerde seçim yatırımı diyenler ortada yok

gelişme çok güzel, umarım eksik olduğumuz bütün alanlarda da yerliyi geliştirmeye devam edeceğiz.
bu arada muhalif tayfa birşey bulamamış ismine takılmış, bence bundan öncekilerde olduğu gibi ismi çok anlamlı ve güzel.
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kkratoss 3 hf.
Şu yerli silahlarda en çok hoşuma giden mevzu nedir biliyor musunuz? Arapçılıktan ciğerleri solmuş ihvancılıktan gelme rabiacı tayfanın inadına üretilen her şeye özbeöz Türk isimlerinin veriliyor olmasıdır.
Ulus devlet düşmanlığı yapanların alayını hizaya getirecek Kadim Türk Devleti. Bir kısmı geldi de zaten. Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir diye boşuna söylememişler.
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transverse 3 hf. kkratoss
Aynen, isimler çok güzel seçiliyor, gurur duyuyor insan.
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paradiso35 3 hf.
Megri megri yok yok olmadı, saman ithal ediyoruz yok lan bu da değildi, buldum motoru yerli değil seçim yaklaşıyor

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transverse 3 hf.
Hiç bir F-16'nın kaynak kodları Türkiye'ye verilmedi, Block 30'lar da dahil. Sadece APU'ya erişim izni var.
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omer1739 3 hf. transverse
Yanlışın var verildi bunu 1. Kişiden biliyorum isterlerse tüp bile takarlar gitmeden önce Obama'nın kıyağıydı
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UglyHotDude 3 hf. yeni yorumcu
Akıllarda tek soru. Ucuna makinalı bağlayabilir miyiz?
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Askaparta 3 hf.
Göktuğ, gökten gök gürültüsü gibi gelecek.
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