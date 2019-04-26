Türkiye’nin ilk hava füzeleri envantere girmek için geri sayıma geçti

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Hava üstünlüğü adına önemli bir güç olan havadan havaya füze sistemleri projesi üzerinde uzunca bir süredir çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK SAGE, Göktuğ adı verilen projede son aşamaya geldi. Balistik atış testlerinden başarıyla çıkan füzeler, 30 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihinde 14’üncü kez düzenlenecek olan savunma sanayii fuarı IDEF'te ziyaretçilerin karşısında olacak.

2 sene önce düzenlenen IDEF fuarında da ilk prototipleri gösterilen füzeler, bu kez IDEF’ten sonra uçuşlu testleri tamamlamak için havalanacak. IDEF sonrasında hedeflere F-16’larda atış testi yapacak olan füzelerin 2020 yılında tüm süreçleri tamamlaması bekleniyor.

2021 yılından itibaren TSK envanterine girerek hava araçlarına entegre edilmesi beklenen füzeler, Türkiye’nin ilk havadan havaya füzeleri olacak. Az dumanlı katı yakıt teknolojisine sahip Elektronik Roket Motorundan gücünü alacak olan füzeler, her açıdan atış yeteceğine sahip. Projedeki füzelerin iki versiyonu bulunuyor. Bunlar Bozdoğan ve Gökdoğan.

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ABD yapımı aktif radar güdümlü AIM-120 AMRAAM füzesine alternatif olarak geliştirilen Bozdoğan rakibi kadar bir menzilde performans göstermesi bekleniyor. Kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Gökdoğan ise yine ABD yapımı AIM-9X Sidewinder muadili. Onun da benzer bir performans ortaya koyması bekleniyor. Bahsi geçen ABD yapımı her iki füze de hava kuvvetlerimiz tarafından etkin olarak kullanılıyor. Testler başarı ile sonuçlanırsa bu noktada dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olacağız.

Projede görev yapan TÜBİTAK-SAGE mühendisleri füzelerin içindeki teknolojinin tümüyle yerli olarak geliştirildiğini de özellikle vurguluyor. F-16 Blok 40’lara ve F-4’lere entegre edilmesi kaynak kodları bizde olduğundan ve LAU-129 lançeri ile uyumluluğundan dolayı son derece kolay olan füzelerin Blok 30, Blok 50 ve 50+ modellerine entegre edilip edilemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Keza F-35’ler için de soru işaretleri karşılığını ilerleyen dönemde bulabilecek.