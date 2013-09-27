Mercedes Benz, "Magic Body Control" isimli sisteminin işleyişi hakkında bir video yayınladı

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Almanya merkezli büyük otomotiv firması Mercedes Benz, araçlarını hazırladığı yüksek teknolojiler ile geliştirmeye devam ediyor. Yolcu güvenliği, eğlence ve otomatik sistemler yanında en son modellerinden S-Class üzerinde, "Magic Body Control" ya da Türkçe karşılığı olarak Sihirli Gövde Kontrolü olarak çevrilebilecek bir sistem kullanarak konfor noktasında da üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen firma, işte bu son teknoloji sisteminin işleyişi hakkında bir tanıtım videosu yayınlandı.
Aracın üzerine yerleştirilen iki stereo kamera ve özel yazılımın yardımıyla yolu oldukça ayrıntılı şekilde tarayarak çukurları ya da diğer engelleri algılayabilen Magic Body Control sistemi, gerçek zamanlı gerçekleşen bu süreç sonucunda süspansiyon sistemini aktif olarak ayarlıyor ve sonuç olarak oldukça dengeli ve konforlu bir sürüş elde edilebiliyor. Video üzerinde sistemin kapalı ve açık olduğu farkı da açıkça gösteren Mercedes Benz, şimdilik bu sistemi sadece S-Class modeli üzerinden tüketicilere sunuyor.
Ünlü otomobil firması Magic Body Control tanıtım videosu yanında aynı zaman bu sistem için son zamanların en ilginç reklam filmlerinden birisini de yayınlamış durumda. Videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://gizmodo.com/how-mercedes-benz-uses-cameras-to-stabilize-the-road-wh-1406749083?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizim zaten aklımıza geliyor sadece icraat ise malesef :((
DESTEK VAR MI Kİ UYGULAMAYA GEÇİLSİN!
TÜKR MÜHENDİSLERİ DÜNYAYA YAYILMIŞ HALDE. KİMİ BİR ÜLKEDE YAZILIMM UZMANI KİMİSİ ARGE DE.
KENDİNİZİ KÜÇÜK GÖREREK SADECE EMPERYALİSTLERE HİZMET ETMİŞ OLURSUNUZ O KADAR.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİĞİNİZ O FİRMALAR EN İYİLERİ BİR ARAYA TOPLAYARAK AZİMLE ÇALIŞARAK, ENGELLERLE KARŞILAŞMADAN BU KADAR BÜYÜDÜLER.
En son titanic kaptanı böyle tanrılı manrılı konuşmuştu ne oldu gördük sonra :)
Bu bizim saflığımızdan veya bizden kaynaklanan başka bir durumdan değil. Türkiyedeki reklam ajansları olaya bir sanat edasıyla yaklaşmıyor hiçbir zaman. Ben ürünü sattırırım gerisi beni bağlamaz diyorlar, ki gerçektende ürünü sattırıyorlar ki hala bu abidik gubidik reklamları izleyip duruyoruz.
Sırf sana eksi verebilmek için siteye giriş yaptım.
Eyw. Sendemi yerde yıldız yaratanlardansın yoksa?
Yaratmak?
yaratmak sıfırdan var etmektir. Hiç olmayan bir şeyi var etmektir.
Allah yoktan var eder, insansa vardan var eder. İnsan yaratamaz, ancak elindekinin şeklini değiştirir.
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