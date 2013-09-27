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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes Benz, "Magic Body Control" isimli sisteminin işleyişi hakkında bir video yayınladı

5 yıl
3,5b
1
44
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mercedes Benz,
Almanya merkezli büyük otomotiv firması Mercedes Benz, araçlarını hazırladığı yüksek teknolojiler ile geliştirmeye devam ediyor. Yolcu güvenliği, eğlence ve otomatik sistemler yanında en son modellerinden S-Class üzerinde, "Magic Body Control" ya da Türkçe karşılığı olarak Sihirli Gövde Kontrolü olarak çevrilebilecek bir sistem kullanarak konfor noktasında da üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen firma, işte bu son teknoloji sisteminin işleyişi hakkında bir tanıtım videosu yayınlandı.

Aracın üzerine yerleştirilen iki stereo kamera ve özel yazılımın yardımıyla yolu oldukça ayrıntılı şekilde tarayarak çukurları ya da diğer engelleri algılayabilen Magic Body Control sistemi, gerçek zamanlı gerçekleşen bu süreç sonucunda süspansiyon sistemini aktif olarak ayarlıyor ve sonuç olarak oldukça dengeli ve konforlu bir sürüş elde edilebiliyor. Video üzerinde sistemin kapalı ve açık olduğu farkı da açıkça gösteren Mercedes Benz, şimdilik bu sistemi sadece S-Class modeli üzerinden tüketicilere sunuyor.

Ünlü otomobil firması Magic Body Control tanıtım videosu yanında aynı zaman bu sistem için son zamanların en ilginç reklam filmlerinden birisini de yayınlamış durumda. Videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://gizmodo.com/how-mercedes-benz-uses-cameras-to-stabilize-the-road-wh-1406749083?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29 Yorum Yaz
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haqy 5 yıl en beğenilen
Adamlar bizim yolları düşünerek teknoloji geliştirmişler. Üstelik bunu da denizli horozundan ilham almışlar. Vay be! :D
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Rusty 5 yıl
Daha tüyleri bu kadar düzgün tavuk görmedim. Çekim öncesi belli ki kuaföre götürmüşler.
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Blitz 5 yıl
Reklam süper olmuş :)
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join 5 yıl
Reklam olaya cuk oturmuş. Mercedes yapar diğerleri takip eder hep böyle olmuştu. Sistem resmen dehşet bizim yollarda çok işlem yapmaktan sürekli işlemcisini yakmasa iyidir :)
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karamistali 5 yıl
ConCarnage
benim aklıma gelmişti. vallaha da gelmişti. ulan yaa

bizim zaten aklımıza geliyor sadece icraat ise malesef :((
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umut_baris 5 yıl karamistali
karakoclevent

ConCarnage

benim aklıma gelmişti. vallaha da gelmişti. ulan yaa


bizim zaten aklımıza geliyor sadece icraat ise malesef :((

DESTEK VAR MI Kİ UYGULAMAYA GEÇİLSİN!

TÜKR MÜHENDİSLERİ DÜNYAYA YAYILMIŞ HALDE. KİMİ BİR ÜLKEDE YAZILIMM UZMANI KİMİSİ ARGE DE.

KENDİNİZİ KÜÇÜK GÖREREK SADECE EMPERYALİSTLERE HİZMET ETMİŞ OLURSUNUZ O KADAR.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİĞİNİZ O FİRMALAR EN İYİLERİ BİR ARAYA TOPLAYARAK AZİMLE ÇALIŞARAK, ENGELLERLE KARŞILAŞMADAN BU KADAR BÜYÜDÜLER.
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karamistali 5 yıl
teknoloji 9 numara tavuklu reklam ise on numara :))))
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DH Misafiri 5 yıl
Tavuk reklamı Nissan 370Z Reklamından çalıntı önüne gelen Tavukları kullanıyor nerede bu tavukların hakları....
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DH Misafiri 5 yıl
bellair
gökteki yıldızı tanrı yerdekini biz yarattık

En son titanic kaptanı böyle tanrılı manrılı konuşmuştu ne oldu gördük sonra :)
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emmrree1990 5 yıl
j.sahin
Hem mercedes-benzin teknolojisi hem de reklam ajansının fikri çok güzel. Dün yukarıdaki reklamı sosyal ağ paylaşım sitelerinden birinde izledim ve yaratıcılıktan(!) çok etkilendim. Teknolojiyi öyle sevdirerek tanıtıyorlar ki maddi durumum el verse bir arabam olmadığı için bugün bir mercedes-benz showroomundaydım. Etkili reklamın getirileri çok büyük oluyor.Bütün bunların ardından düşünmeden edemiyorum: bizim reklamlarımız neden böyle etkileyici değil. sonuçta hitap ettiği Türk halkı fazlasıyla zeki ince noktaları anlayabilecek yeteneğe en az avrupalı vatandaşlar kadar sahip. Peki bizi kim saf(!) görüyorda beş para etmez dandik ve manasız, içi boş reklamları tasarlıyor ve bizi bunları izlemeye mahkum ediyor ?

Bu bizim saflığımızdan veya bizden kaynaklanan başka bir durumdan değil. Türkiyedeki reklam ajansları olaya bir sanat edasıyla yaklaşmıyor hiçbir zaman. Ben ürünü sattırırım gerisi beni bağlamaz diyorlar, ki gerçektende ürünü sattırıyorlar ki hala bu abidik gubidik reklamları izleyip duruyoruz.
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bellair 5 yıl
sakin olun beyler benim değil benz in sözü :)
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utanan ayı 5 yıl
jumuu
bellairgökteki yıldızı tanrı yerdekini biz yarattık
Yaratmak? yaratmak sıfırdan var etmektir. Hiç olmayan bir şeyi var etmektir. Allah yoktan var eder, insansa vardan var eder. İnsan yaratamaz, ancak elindekinin şeklini değiştirir.

Sırf sana eksi verebilmek için siteye giriş yaptım.
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jumuu 5 yıl utanan ayı
berkspm
jumuu
Orijinalden alıntı: bellairgökteki yıldızı tanrı yerdekini biz yarattık
Yaratmak? yaratmak sıfırdan var etmektir. Hiç olmayan bir şeyi var etmektir. Allah yoktan var eder, insansa vardan var eder. İnsan yaratamaz, ancak elindekinin şeklini değiştirir.

Sırf sana eksi verebilmek için siteye giriş yaptım.

Eyw. Sendemi yerde yıldız yaratanlardansın yoksa?
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akbirkurt 5 yıl
The best or nothing.Fazla söze gerek yok:)
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bellair 5 yıl
gökteki yıldızı tanrı yerdekini biz yarattık
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Umutcan 5 yıl
Devlet büyüklerimiz bizim paramızla biner artık bu alete.
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jumuu 5 yıl bellair
bellair
gökteki yıldızı tanrı yerdekini biz yarattık

Yaratmak?

yaratmak sıfırdan var etmektir. Hiç olmayan bir şeyi var etmektir.

Allah yoktan var eder, insansa vardan var eder. İnsan yaratamaz, ancak elindekinin şeklini değiştirir.
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