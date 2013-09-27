Mercedes Benz, "Magic Body Control" isimli sisteminin işleyişi hakkında bir video yayınladı

Almanya merkezli büyük otomotiv firması Mercedes Benz, araçlarını hazırladığı yüksek teknolojiler ile geliştirmeye devam ediyor. Yolcu güvenliği, eğlence ve otomatik sistemler yanında en son modellerinden S-Class üzerinde, "Magic Body Control" ya da Türkçe karşılığı olarak Sihirli Gövde Kontrolü olarak çevrilebilecek bir sistem kullanarak konfor noktasında da üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen firma, işte bu son teknoloji sisteminin işleyişi hakkında bir tanıtım videosu yayınlandı.





Aracın üzerine yerleştirilen iki stereo kamera ve özel yazılımın yardımıyla yolu oldukça ayrıntılı şekilde tarayarak çukurları ya da diğer engelleri algılayabilen Magic Body Control sistemi, gerçek zamanlı gerçekleşen bu süreç sonucunda süspansiyon sistemini aktif olarak ayarlıyor ve sonuç olarak oldukça dengeli ve konforlu bir sürüş elde edilebiliyor. Video üzerinde sistemin kapalı ve açık olduğu farkı da açıkça gösteren Mercedes Benz, şimdilik bu sistemi sadece S-Class modeli üzerinden tüketicilere sunuyor.





Ünlü otomobil firması Magic Body Control tanıtım videosu yanında aynı zaman bu sistem için son zamanların en ilginç reklam filmlerinden birisini de yayınlamış durumda. Videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://gizmodo.com/how-mercedes-benz-uses-cameras-to-stabilize-the-road-wh-1406749083?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29