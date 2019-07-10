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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz Türk StartUP 2019'un kazananları belli oldu

Toplamda 150 bin TL para ödülünün yanı sıra StartUP Boost gelişim programı ve Almanya seyahati gibi ödüllerin de verildiği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan ilk 3 startup açıklandı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-Benz Türk StartUP 2019'un kazananları belli oldu
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Mercedes-Benz Türk’ün yeni nesil girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. ‘Kadınların güçlenmesine destek’ ve ‘sürdürülebilirlik’ konularını merkez alan yarışmada bu yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan startup’ların oldu.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına bu yıl Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimci başvurdu. 3 aşamada süren eleme sürecinin ardından ilk 10’a giren startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden Teknoloji, Sosyal Fayda ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında Sosyal Fayda Ödülü’nün kazananı KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu oldu. Çevreci projesiyle öne çıkan girişimci, yılda 60 bin ton olmak üzere açığa çıkan ve normalde yakılarak çevreye zarar veren çay liflerini plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli ve doğa dostu ham maddeler haline getirmek üzere çalışıyor.

Teknoloji Ödülü’nün kazananı ise Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk oldu. Ertürk, kurduğu startup ile elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretiyor. Aynı zamanda bilişim alanında kazandığı büyük başarı ile genç kadınlar için rol model oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında verilen üç büyük ödül arasındaki Jüri Özel Ödülü’nün sahibi de otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor.



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