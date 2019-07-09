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Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!

Yurt dışından alışveriş yapanlar için üzücü bir karar daha yürürlüğe giriyor. Kişilere, ürün sipariş etme sınırı getiriliyor. Yurt dışından ayda kaç adet ürün sipariş edilebilecek?
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
33,6b
48
188
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!
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Yurt dışından alışverişler yapanlar için bir üzücü karar daha yürürlüğe giriyor. Gümrük muafiyetinin sıfırlanmasının ardından şimdi de kişi başına aylık sipariş limiti geldi. Karar 14 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. 

Haziran ayında yürürlüğe giren karar ile birlikte yurt dışından alışverişlerde 22 euro’nun altındaki ürünler de gümrük vergisine tabi tutulmuştu. Böylece fiyatı ne olursa olsun Avrupa’dan gelen ürünlerden yüzde 18, diğer ülkelerden gelen ürünlerden yüzde 20 gümrük vergisi alınmaya başlandı.

Yurt dışından ayda 5 adet ürün sipariş edilebilecek 

14 Temmuz tarihinde yürülüğe girecek yeni bir karar ise Aliexpress, Gearbest, Amazon gibi sitelerden alışveriş yapanları daha da üzecek. Bir kişi, yurt dışından ayda en fazla 5 adet ürün siparişi verebilecek. Karar 14 Temmuz'dan itibaren verilecek siparişleri kapsayacak.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.


https://www.bloomberght.com/ithalata-5-urun-kisitlamasi-2228121 Yorum Yaz
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RaymonD7 8 sa.
Ülkeye bak çay demle, gerçi onada zam geldi ::/ üzdün
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DJWORD 8 sa.
yakında kore gibi olursak şaşmam
2 Yanıt Yanıtla +94
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anteplee35 8 sa.
Sanırım birileri artık benim devrim bitti diyor ve şansını fazla zorluyor ve cevap verme zamani geliyor , yok kadın üniversiteleri yok yurt dışı alışveriş sınırlaması
Sanırım birileri artık benim devrim bitti diyor ve şansını fazla zorluyor ve cevap verme zamani geliyor , yok kadın üniversiteleri yok yurt dışı alışveriş sını...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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Patren 19 dk.
6 ay içinden yurt dışı alışverişlere %20 ötv gelecek.
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Kara_06 29 dk.
Yurt içinde kendimize birşey alamıyoruz ki yurt dışına bakalım.
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AnadoluEfes 35 dk.
Eskiden yılda 3 defa sipariş verebiliyordunuz şimdi ay'da 5 defa olmuş
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1982-utkan 57 dk.
Kişisel ürünlere Geldi
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xkanax 1 sa.
Yurtiçi satıcılar yaşadı desene fiyatları katlarlar iyice.
Bu arada olan ptt de çalışanlara oluyor.
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hadjimurat 1 sa.
Bakin azar azar engelliyorlar ve en vurucu darbe muhtemelen seneye gelecek yilda bi hakkin olacak buda kimligine islenecek sonraki siparisin olmayacak
Sonra yurtdisi alisveris sitelerinde turkiye gonderimi kalkacak
İthalat zorlastikca teknolojiye yeni urunlere ilgi azalacak cahil kendini bilmez bir nesil gelecek hani o kitaplarda okudugumuz masallar gibi olcak eskinin kiymeti artacak kimse ithal urun alamayacak yada cok kisitli bir zumrede olacak
Bu olay gerceklesek simdiden hazirlayin kendinizi
Bu ulke bitti semirip tukettiler kaynaklarini emdiler bitirdiler
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forumagir 1 sa.
Tüm alışverişlere vergi geldikten sonra hatta 22 Euro sınırı gelince esprisi kalmamıştı zaten
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tobepeople 1 sa.
- Aylık 250 Euro yap kenara koy ;24 ay sonra yurt dışına tatile git, bütün paranı orada harca. Gelirken de en iyilerinden laptop, ekran kartı,monitör al diyorlar(!)
+Bize de peki!, demek düşer :) Bekle beni Avrupa
HP Omen 17-AN003NT 900€ Türkiye'de 11000TL=1700€
GIGABYTE 2080Ti Windforce 1000€ Türkiye'de 9000TL=1400€
Asus ROG PG27UQ 1600€ Türkiye'de 16000TL=2500€
Türkiye'den alırsam 1700+1400+2500 Euro= 5600€ ediyor=35000TL, tatil de yok :(
Avrupa'dan alırsam 900€ +1000€+1600€=3500€uro+500€ da ıvır zıvır diyelim. 4000€ +1500€ ya herşey dahil Avrupa'da 1 hafta yer içer ,gezer ve kalırım herhalde. Yine de 5500€-500€=5000€ ediyor(-500€'yu aşağıda açıkladım) :)
Almanya'da hepsini bir mağazadan alırsınız ,indirimlere de denk gelirseniz, ekstra bir şeyler de alırsınız! Dönerken de Almayadan vergi iadesi olarak 4000€ harcama için 500 € aldığınızı hatırlatayım :) Sakın Türkiye'den vergi iadesi almayın ama 4000€=25000 liralık harcama için 1000 lira öderler :)
Avrupa'da Euro geçerli olduğu için hepsini Euro yapsanız daha mantıklı olur, ben direk sitesinden seçip mağazasından almayı tercih ederim gerçi :)
Peki neden 6000€ biriktirdik derseniz ne olur ne olmaz Türkiye burası elbet bir kılıf bulurlar en tırtıklısından :)
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Serdar 1 sa.
Tüh, damat Amazon'dan sipariş veremeyecek artık desene özgürce...
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dracarys41 1 sa.
Köşede tiner çekip yorum yapan var sanırım, neymiş efendim cari açığı kapatacakmış bu şekilde yahu cari açık ne kadar yurt dışı alışveriş miktarı ne kadar. Adam tek seferde ferrari alıp cari açığın şeyini şeyyapıyor ses çıkaran yok.
Neymiş efendim ptt çalışanına yazıkmış yahu ne güzel istihdam oluyor işte ptt 1 kişi çalıştıracağına 3 kişi çalıştırıyor.kasıtlı savunma yorumu bunlar yoksa normal iq lu birinin yorumları olamaz.
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