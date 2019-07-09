Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!

Tam Boyutta Gör

Yurt dışından alışverişler yapanlar için bir üzücü karar daha yürürlüğe giriyor. Gümrük muafiyetinin sıfırlanmasının ardından şimdi de kişi başına aylık sipariş limiti geldi. Karar 14 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek.

Haziran ayında yürürlüğe giren karar ile birlikte yurt dışından alışverişlerde 22 euro’nun altındaki ürünler de gümrük vergisine tabi tutulmuştu. Böylece fiyatı ne olursa olsun Avrupa’dan gelen ürünlerden yüzde 18, diğer ülkelerden gelen ürünlerden yüzde 20 gümrük vergisi alınmaya başlandı.

Yurt dışından ayda 5 adet ürün sipariş edilebilecek

14 Temmuz tarihinde yürülüğe girecek yeni bir karar ise Aliexpress, Gearbest, Amazon gibi sitelerden alışveriş yapanları daha da üzecek. Bir kişi, yurt dışından ayda en fazla 5 adet ürün siparişi verebilecek. Karar 14 Temmuz'dan itibaren verilecek siparişleri kapsayacak.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.

https://www.bloomberght.com/ithalata-5-urun-kisitlamasi-2228121