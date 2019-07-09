Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!

Haziran ayında yürürlüğe giren karar ile birlikte yurt dışından alışverişlerde 22 euro’nun altındaki ürünler de gümrük vergisine tabi tutulmuştu. Böylece fiyatı ne olursa olsun Avrupa’dan gelen ürünlerden yüzde 18, diğer ülkelerden gelen ürünlerden yüzde 20 gümrük vergisi alınmaya başlandı.
Yurt dışından ayda 5 adet ürün sipariş edilebilecek
14 Temmuz tarihinde yürülüğe girecek yeni bir karar ise Aliexpress, Gearbest, Amazon gibi sitelerden alışveriş yapanları daha da üzecek. Bir kişi, yurt dışından ayda en fazla 5 adet ürün siparişi verebilecek. Karar 14 Temmuz'dan itibaren verilecek siparişleri kapsayacak.
Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini kaydederek herhangi bir sınırlama olmaması gerektiğini söyledi. Kut, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililere ileteceklerini belirtti.
https://www.bloomberght.com/ithalata-5-urun-kisitlamasi-2228121 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada olan ptt de çalışanlara oluyor.
Sonra yurtdisi alisveris sitelerinde turkiye gonderimi kalkacak
İthalat zorlastikca teknolojiye yeni urunlere ilgi azalacak cahil kendini bilmez bir nesil gelecek hani o kitaplarda okudugumuz masallar gibi olcak eskinin kiymeti artacak kimse ithal urun alamayacak yada cok kisitli bir zumrede olacak
Bu olay gerceklesek simdiden hazirlayin kendinizi
Bu ulke bitti semirip tukettiler kaynaklarini emdiler bitirdiler
+Bize de peki!, demek düşer :) Bekle beni Avrupa
HP Omen 17-AN003NT 900€ Türkiye'de 11000TL=1700€
GIGABYTE 2080Ti Windforce 1000€ Türkiye'de 9000TL=1400€
Asus ROG PG27UQ 1600€ Türkiye'de 16000TL=2500€
Türkiye'den alırsam 1700+1400+2500 Euro= 5600€ ediyor=35000TL, tatil de yok :(
Avrupa'dan alırsam 900€ +1000€+1600€=3500€uro+500€ da ıvır zıvır diyelim. 4000€ +1500€ ya herşey dahil Avrupa'da 1 hafta yer içer ,gezer ve kalırım herhalde. Yine de 5500€-500€=5000€ ediyor(-500€'yu aşağıda açıkladım) :)
Almanya'da hepsini bir mağazadan alırsınız ,indirimlere de denk gelirseniz, ekstra bir şeyler de alırsınız! Dönerken de Almayadan vergi iadesi olarak 4000€ harcama için 500 € aldığınızı hatırlatayım :) Sakın Türkiye'den vergi iadesi almayın ama 4000€=25000 liralık harcama için 1000 lira öderler :)
Avrupa'da Euro geçerli olduğu için hepsini Euro yapsanız daha mantıklı olur, ben direk sitesinden seçip mağazasından almayı tercih ederim gerçi :)
Peki neden 6000€ biriktirdik derseniz ne olur ne olmaz Türkiye burası elbet bir kılıf bulurlar en tırtıklısından :)
Neymiş efendim ptt çalışanına yazıkmış yahu ne güzel istihdam oluyor işte ptt 1 kişi çalıştıracağına 3 kişi çalıştırıyor.kasıtlı savunma yorumu bunlar yoksa normal iq lu birinin yorumları olamaz.
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