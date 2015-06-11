Mercedes de Tesla Powerwall benzeri bir cihaz geliştiriyor

Tesla'nın akıllı enerji depolama istasyonu Powerwall tüm dünyada ilgi uyandırmış durumda ve talep rekorları kırıyor. Ancak Tesla Powerwall en erken gelecek yıl piyasaya çıkacak. Mercedes ise kendi çözümü ile avantaj peşinde.





Evlere ve işyerlerine monte edilen Powerwall, ana elektrik şebekesine bağlanarak herhangi bir elektrik kesintisi durumunda devreye giriyor. Kendisini elektriğin ucuz olduğu saatlerde şarj eden veya güneş enerjisi sisteminden şarj olabilen ürün elektriğin pahalı olduğu saatlerde akım vererek ev sahibine daha düşük elektrik faturaları gelmesini de sağlayabiliyor.





Mercedes-Benz adıyla piyasaya çıkacak olan ürün de yine ev veya işyerlerinde elektrik tasarrufu yapılmasını sağlayacak ve bir yedek güç kaynağı olarak kullanılabilecek.





Mercedes aslında elektrikli batarya konusunda uzman değil. Ancak daha önce satın aldığı ACCUmotive firması Li-Ion batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. İstasyonlar bu firmanın bataryalarını kullanacak. Üretim ise Almanya'da yapılacak.





Bir istasyon içerisinde 8 adede kadar 2.5kWh paketleri yer alıyor. Böylece toplamda 20kWh gücüne erişiliyor. Tesla Powerwall ise 7kWh ve 10kWh seçeneklerine sahipti ve bir binyaı iade etmek için bunlardan en fazla 9 tanesi bir küme oluşturuyordu. Bu durumda Mercedes daha az istasyon gerektirecek.





Mercedes'in diğer bir avantajı Almanya'daki üretim tesislerinin hazır durumda olması. Gelen ön taleplere göre ACCUmotive tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. İlk cihazların Eylül ayında piyasada olması bekleniyor.

http://hexus.net/ce/news/general/83864-daimler-mercedes-unveils-tesla-powerwall-competitor/