Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor

Rekabet gitgide kademe yükseltiyor
Mercedes ve Bosch başlattıkları sürücüsüz taksi projesini zaman kaybetmeden tamamlamak istiyor. Aslına bakılırsa bunun dışında pek bir şansları da yok. BMW’nin sürücüsüz otomobillerini 2021 yılından itibaren satacak olması ve Google’ın binlerce Chrysler sipariş etmesinden sonra, Daimler’in yavaş ilerleme şansı pek kalmadı.
Mercedes araçlarının başarısından emin
Daimler, üreteceği sürücüsüz taksilerin özel amaçlı doğası gereği avantajlı olacağına inanıyor. Şirkete göre kendi taksileri normal bir üretim modelinin teknoloji ile donatılmış versiyonu olmayacak. Başından beri sürücüsüz yolculuklar için tasarlanmış araçlar olacak. Bu durum, eğer ergonomileri ve performansları rakiplerinden daha iyi olursa onlara bir üstünlük sağlayabilir. Ancak asıl önemli olan, rakipleri sürücüsüz taksilerini Mercedes’ten önce çıkardığında bu durumun ne derece önemseneceği.
https://www.engadget.com/2018/02/04/mercedes-and-bosch-will-test-self-driving-taxis-in-months/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle