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Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor

Sürücüsüz taksi üretmek için güçlerini birleştiren Mercedes ve Bosch, araçların önümüzdeki birkaç ay içerisinde test için yollara çıkacağını açıkladı. Mercedes başarıdan oldukça emin.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor
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Alman otomobil devi Mercedes ve dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcısı olan Bosch güçlerini birleştirdi. İkili, bir araya geldikleri sürücüsüz taksi projesini çok yakında pratiğe dökmeye hazırlanıyor. Automobilwoche dergisine konuşan Bosch yetkilisi Volkmar Denner, test araçlarının birkaç ay içerisinde yollardaki yerini alacağını belirtti. Denner, bunun dışına bir detay paylaşmasa da öncesine bakıldığında bu bilgi oldukça önemli. Zira iki şirket şimdiye kadar sadece gelecek on yıl içinde sürücüsüz taksilerin tamamen hazır olacağı sözünü vermişti.

Rekabet gitgide kademe yükseltiyor

Mercedes ve Bosch başlattıkları sürücüsüz taksi projesini zaman kaybetmeden tamamlamak istiyor. Aslına bakılırsa bunun dışında pek bir şansları da yok. BMW’nin sürücüsüz otomobillerini 2021 yılından itibaren satacak olması ve Google’ın binlerce Chrysler sipariş etmesinden sonra, Daimler’in yavaş ilerleme şansı pek kalmadı.

Mercedes araçlarının başarısından emin 

Daimler, üreteceği sürücüsüz taksilerin özel amaçlı doğası gereği avantajlı olacağına inanıyor. Şirkete göre kendi taksileri normal bir üretim modelinin teknoloji ile donatılmış versiyonu olmayacak. Başından beri sürücüsüz yolculuklar için tasarlanmış araçlar olacak. Bu durum, eğer ergonomileri ve performansları rakiplerinden daha iyi olursa onlara bir üstünlük sağlayabilir. Ancak asıl önemli olan, rakipleri sürücüsüz taksilerini Mercedes’ten önce çıkardığında bu durumun ne derece önemseneceği.  


https://www.engadget.com/2018/02/04/mercedes-and-bosch-will-test-self-driving-taxis-in-months/ Yorum Yaz
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