Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir

Mercedes-Benz, yaklaşmakta olan ikinci nesil CLA ve dördüncü nesil C-Serisi arasında konumlandırılacak yeni giriş seviyesi bir sedan ile kompakt otomobil serisini genişletmeyi planlıyor. Yeni araç Audi A3 Sedan ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan BMW 1 Serisi Sedan modelleri ile rekabet edecek.

Dört silindirli dizel, benzin yada hibrit güç üniteleri seçeneklerinin sunulacağı modelin Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında Alman üreticinin satışlarını güçlendirmesi bekleniyor. Aracın üretimiyle ilgili Stuttgart'lı üreticiden resmi bir henüz onay gelmese de A-Serisi sedanın 2018 sonu öncesi yeni nesil A-Serisi hatchback ile satışa sunulması bekleniyor.

Mercedes'in geliştirdiği 2.0-litre dizel ve turbo benzinli motorların yanısıra Renault-Nissan üretimi 1.5-litre dizel ve 1.6-litre turbo benzinli motorların da aracın daha güçsüz versiyonlarıyla sunulması bekleniyor. Şanzıman tarafında 6-ileri manuel ve 9-ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlar yer alırken, modelin hibrit versiyonu 2.0-litre turbo benzinli motor ile sunulacak.

Araca dair yeni detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/entry-level-mercedes-benz-class-saloon-cards