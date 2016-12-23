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Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir

Giderek rekabet kızıştığı premium kompakt sınıfında BMW 1 Serisi Sedan sonrası bir hamle de Mercedes-Benz cephesinden geliyor. Firma A Serisi Sedan'ı piyasaya sürmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,6b
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22
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz, yaklaşmakta olan ikinci nesil CLA ve dördüncü nesil C-Serisi arasında konumlandırılacak yeni giriş seviyesi bir sedan ile kompakt otomobil serisini genişletmeyi planlıyor. Yeni araç Audi A3 Sedan ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan BMW 1 Serisi Sedan modelleri ile rekabet edecek.
Dört silindirli dizel, benzin yada hibrit güç üniteleri seçeneklerinin sunulacağı modelin Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında Alman üreticinin satışlarını güçlendirmesi bekleniyor. Aracın üretimiyle ilgili Stuttgart'lı üreticiden resmi bir henüz onay gelmese de A-Serisi sedanın 2018 sonu öncesi yeni nesil A-Serisi hatchback ile satışa sunulması bekleniyor.
Mercedes'in geliştirdiği 2.0-litre dizel ve turbo benzinli motorların yanısıra Renault-Nissan üretimi 1.5-litre dizel ve 1.6-litre turbo benzinli motorların da aracın daha güçsüz versiyonlarıyla sunulması bekleniyor. Şanzıman tarafında 6-ileri manuel ve 9-ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlar yer alırken, modelin hibrit versiyonu 2.0-litre turbo benzinli motor ile sunulacak.
Araca dair yeni detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/entry-level-mercedes-benz-class-saloon-cards Yorum Yaz
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ugacomtr 2 yıl en beğenilen
cla zaten sedan versiyonuydu...
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Neyse ki biz alamıycaz VERGI POWER !!11!!11
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haberelectro 2 yıl
Mercedes in yeni stratejisi ise yaradi. 10 yil sonra tekrar en cok satan premium uretici oldu. Yeni modeller yolda. 2017 de de lider olur buyuk ihtimal.
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Niklaus1864 2 yıl
Mercedes diyince aklıma E serisi ve S serisi gelir bunlar nedense bütün inşaat mütahitlerinde olan arabalar A,C,Cla serisi :D
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BekirTemel 2 yıl
140 a satılır, bu ortamda peynir ekmek gibi de Satar
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mkdkutalmış 2 yıl
cla ya ne olacak üretimden kaldırsalar bari cla yı çünkü tam bir üretim hatası arka koltuğa insan sığmıyor mercedes sportif küçük şık ve en önemlisi ucuz 4 kapılı coupe yapacağız diye şirinler arabası yaptı cla mercedesin yüz karası
1 Yanıt Yanıtla +1
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl mkdkutalmış
mkdkutalmış
cla ya ne olacak üretimden kaldırsalar bari cla yı çünkü tam bir üretim hatası arka koltuğa insan sığmıyor mercedes sportif küçük şık ve en önemlisi ucuz 4 kapılı coupe yapacağız diye şirinler arabası yaptı cla mercedesin yüz karası

o kadar yakınmayın bizde 1 serisi bmv var o da aynı terane..
mercedeste E serisinin altı..
bmw de ise 3 serisi nin altı hep vasat ürünler..
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silver0021 2 yıl
Mercedesin A serisinin sedan olması anlamsız kalır. A180 hali hazırda çok dinamik ve güzel hatlara sahip bir araba.
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hazarRS 2 yıl
eskiden ne güzel her markanın birkaç modeli olurdu. Şimdilerde özellikle audi tüm alfabeyi ve doğal sayıları her türlü kombinasyonla üretmeye başladı. Mercedes de aynı yoldan gidiyor.
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dere.beyi 2 yıl
cla dan daha güzel lan
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xnoname 2 yıl
Çünkü BMW 1 sedan da yolda
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fiasco 2 yıl
oha 9 vites.
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ugacomtr 2 yıl en beğenilen
cla zaten sedan versiyonuydu...
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