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Mercedes-Benz Türk yeni Tourismo’yu tanıttı

Türkiye'ye 1.4 milyar avro yatırım yapan Mercedes-Benz Türk yeni nesil Tourismo otobüsünü tanıttı. Yeni Tourismo yakıt verimliliği, konforlu iç mekanı ve güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor.
1 yıl
8,8b
1
53
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mercedes-Benz Türk yeni Tourismo’yu tanıttı
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Türkiye’de ürettiği araçlar ile ülkemize önemli yatırımlar yapan Mercedes-Benz Türk, yeni nesil Tourismo otobüsünü tanıttı. Yaklaşık 3 buçuk yıllık Ar-ge çalışmanın sonucu geliştirilip üretilen yeni Tourismo’nun yenilenme çalışmaları için 30 milyon avro harcama yapıldı.

Yeni Tourismo aerodinamik tasarımı, daha konforlu iç mekanı, ekonomik motoru ve yeni güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor. Yeni Tourismo, tümü 2 akslı olmak üzere üç farklı model seçeneği ile geliyor:

  • 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,
  • 2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,
  • Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.

Yenilenen Aerodinamik yapı

Yeni modelde, önceki modele göre daha yüksek performans ve daha ekonomik yakıt tüketimi sunması için aerodinamik yapıda birtakım geliştirmeler bulunuyor. Yenilenen sürücü penceresi ve AquaBlade ismi verilen ön cam silecekleri, görünümü güçlendirdiği kadar sürüş gürültüsünü de en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

Tüm donanım paketlerinde standart olarak LED gündüz sürüş farı, LED sinyal lambaları, sis farkları ve ısıtmalı yan aynalar bulunuyor.

İç mekanda yapılan geliştirmeler ile kokpit tasarımı yenilendi.  Direksiyon simidi, güncel Mercedes direksiyon simidi ile değiştirildi. Yüksek çözünürlüklü elektronik gösterge paneli eklendi.

Yeni Tourismo’da kullanılan Euro 6 BlueTec OM 470 FE motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle dikkat çekiyor. 10, 7 litre hacmindeki bu motor Tourismo 15 RHD modeli için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. Müşteriler dilerse Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman ile bu otobüsü satın alabiliyor.

Tourismo’da bulunan güvenlik sistemleri:

  • Ön Çarpışma Koruyucusu (FCG) ile bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır.
  • Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS) önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltır.
  • Şerit Takip Asistanı (SPA) aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titreterek sürücüyü uyarır.
  • Antiblokaj Fren sistemi (ABS) tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller.
  • Elektronik Stabilite Programı (ESP) savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar.
  • Patinaj Önleyici Sistem (ASR) ile hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlanır.
  • Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS), her koşulda dengeli frenleme sağlar.


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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
fotolar gri tonlu olmasa bildiğin 90 model mercedes lan bu bunun nesine yatırım yapmışlar bu nasıl tasarım...
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Nevfel 1 yıl
Koltuklar bildiğin minibüs koltuğu olmuş.
Rahat bir yolcu koltuğu koysanız ölürsünüz sanki.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Travego tasarım olarak daha güzel. Ama hiçbiri bir 302S o olmasa da bir 403, 404 kadar heyecanlandırmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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DelirteJackson 1 yıl
Firma veya bireyselcinin mercedes alma nedenlerinden birisi parça ucuzluğu ve ustasının çok olması
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nanoona 1 yıl
Bir gun bmw otobus yaparsa o gun yeni bir milat olacak
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McLaren64 1 yıl
Mercedes'in otobüsleri çok konforsuz. Özellikle standart koltuklar 5 para etmez. Neoplan varken ben tercih etmem firma sahibi olsam. Zaten son Travego ellerinde patladı. Eski satış rakamlarının yanına yaklaşmadı. Tourismo olmasa otobüs satamayacaklar. Temsa'da son araçlarıyla piyasada iyi yer etti. Mercedes'in işi artık eskisi kadar rahat olmayacak otobüs pazarında. MAN, Neoplan ve Temsa eskiye nazaran çok daha kuvvetli durumda. Eskiden sektörde sadece Mercedes varken günümüzde çok fazla ve iyi secenek mevcut.
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hoksi 1 yıl
Travegonun önünde diz çöker. Bildiğin tur arabası
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KSKcarpediem 1 yıl
280bin £ para bağlayıp ayda 5 6bin lira kazanmaya razı olan hemen alsın 2018 lion's coach lar daha havalı bence
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redbul_540 1 yıl KSKcarpediem
KSKcarpediem
280bin £ para bağlayıp ayda 5 6bin lira kazanmaya razı olan hemen alsın 2018 lion's coach lar daha havalı bence

15-20 bin liradan aşağı değil olnların gelirleri.Öyle olsa kimse aptal değil.O Parayı faize koysan sıfır riskle o parayı getirir.
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Respectformuslims 1 yıl
Mercedes 403 den sonra adam akıllı otobüs yapamadı.
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cobra41 1 yıl
tourismo zaten travegolarin altinda bir konumlandirmaya sahip. fiyat kalite motor gucu olarak travego daha ust klasmanda bir arac. O yuzden travegonun daha cok begenilmesi normal.
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Virinom 1 yıl
Koltuk yatırma kavgaları da olacak mı? Forum ölür gider yoksa.
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axiprens 1 yıl
Ne yaparsaniz yapın metro turlzmln şöför ve muavinlerine teslim ettikten sonra..
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sarppy 1 yıl
Koleksiyonumuzdaki yerini aldı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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