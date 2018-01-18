Mercedes-Benz Türk yeni Tourismo’yu tanıttı

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Türkiye’de ürettiği araçlar ile ülkemize önemli yatırımlar yapan Mercedes-Benz Türk, yeni nesil Tourismo otobüsünü tanıttı. Yaklaşık 3 buçuk yıllık Ar-ge çalışmanın sonucu geliştirilip üretilen yeni Tourismo’nun yenilenme çalışmaları için 30 milyon avro harcama yapıldı.

Yeni Tourismo aerodinamik tasarımı, daha konforlu iç mekanı, ekonomik motoru ve yeni güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor. Yeni Tourismo, tümü 2 akslı olmak üzere üç farklı model seçeneği ile geliyor:

2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,

50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde, 2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,

54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde, Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.

Yenilenen Aerodinamik yapı

Yeni modelde, önceki modele göre daha yüksek performans ve daha ekonomik yakıt tüketimi sunması için aerodinamik yapıda birtakım geliştirmeler bulunuyor. Yenilenen sürücü penceresi ve AquaBlade ismi verilen ön cam silecekleri, görünümü güçlendirdiği kadar sürüş gürültüsünü de en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

Tüm donanım paketlerinde standart olarak LED gündüz sürüş farı, LED sinyal lambaları, sis farkları ve ısıtmalı yan aynalar bulunuyor.

İç mekanda yapılan geliştirmeler ile kokpit tasarımı yenilendi. Direksiyon simidi, güncel Mercedes direksiyon simidi ile değiştirildi. Yüksek çözünürlüklü elektronik gösterge paneli eklendi.

Yeni Tourismo’da kullanılan Euro 6 BlueTec OM 470 FE motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle dikkat çekiyor. 10, 7 litre hacmindeki bu motor Tourismo 15 RHD modeli için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. Müşteriler dilerse Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman ile bu otobüsü satın alabiliyor.

Tourismo’da bulunan güvenlik sistemleri:

Ön Çarpışma Koruyucusu (FCG) ile bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır.

ile bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır. Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS) önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltır.

önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltır. Şerit Takip Asistanı (SPA) aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titreterek sürücüyü uyarır.

aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titreterek sürücüyü uyarır. Antiblokaj Fren sistemi (ABS) tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller.

tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller. Elektronik Stabilite Programı (ESP) savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar.

savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar. Patinaj Önleyici Sistem (ASR) ile hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlanır.

ile hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlanır. Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS), her koşulda dengeli frenleme sağlar.