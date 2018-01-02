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Mercedes-Benz yeni A-Serisi'nin kış koşullarındaki hünerlerini sergiledi

Önümüzdeki aylarda yeni nesil A-Serisi'ni resmiyete kavuşturacak olan Mercedes-Benz, modelin zorlu kış koşullarındaki testlerini gösteren yeni bir teaser video yayınladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in yenilemeye hazırlandığı giriş seviyesi modeli A-Serisi karşımıza birçok kez kamuflajlı olarak çıktı. Firma modeli resmiyete kavuşturmadan önce her modelde olduğu gibi zorlu testlerden geçiriyor.
Firma yılın ilerleyen döneminde duyurmaya hazırlandığı A-Serisi'nin zorlu kış koşullarındaki testlerini gösteren kısa bir teaser video yayınladı. Yayınlanan videoda karlı yollarda eğlenceli bir şekilde drift yaparak ilerleyen A-Serisi, videonun ilerleyen kısımlarında -28 santigrat derecedeki rüzgar tünelinin zorlu koşullarında teste tutuluyor.
Bu testleri piyasaya süreceği her yeni araç için uygulayan otomotiv üreticilerinin, araçların her koşulda yetenekli olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Araçları aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda test eden üreticiler böylece bu koşullarda sahiplerinin zor durumda kalmamasını sağlıyor. Yeni nesil ile birlikte sedan bir versiyona kavuşacak olan yeni A-Serisi'nin önümüzdeki aylarda resmiyete kavuşması bekleniyor.

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A.B.D(azimBora) 1 yıl en beğenilen
bende şu tiplere hastayım mercedes e'den başlar sorsan hayatında mercedes kullanmamış sanki mercedes a serisine binince torosa binmiş oluyorsun. salak saçma yorumlar ile aşın şunları...
bende şu tiplere hastayım mercedes e'den başlar sorsan hayatında mercedes kullanmamış sanki mercedes a serisine binince torosa binmiş oluyorsun. salak saçma yo...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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elcas 1 yıl
mercedes A dan başlasa bile alamıyoruz ki.
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TIME 1 yıl
Mercedes E den baslar
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Valux 1 yıl
mercedes türkiyede üretilmiyor.. türkiyeye getirilen mercedesler başka avrupa ülkelerinede satılıyor.. bizimkinin tamponu holandalınınkinden farklı
değil :)
sadece firmalar türkiye paketi diye donanım paketi yaparlar..fark o olur..
bindiğin mercedesin avrupalınınkinden kalite anlamında bi farkı olmaz
bastırırsın parayı en üst donanımını alırsın...varsa tabi ... olay budur
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HoLY.oNE 1 yıl
Yine gelmiş Mercedes beğenmeyen tayfa
Kedi ciğer işte 😉
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Valux 1 yıl
nefesi kokan adam a serisini beğenmiyor.. biri hediye etse , arabayı almaya bayiye amuda kalkarak yürür gider.. sonra da öve öve bitiremez..
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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Bir onceki C nin bile malzeme kalitesi “premium yakını” bile degilken bir önceki kasa A nın şekline şemaline girmiyorum bile.
Tablet kasalarda durum yavas yavas duzeltilirken MB nin her segmente -pickup tan Kangoo nun yildizlisina kadar- girmesi hala benim gibi bazıları için Mercedes E den başlar dedirtiyor.Normal.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Mercedesi bulgunuzda A sı E si kaldı
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mceliker 1 yıl
A ve C serileri bizim gibi ülkelerde fiyat avantajı sağlamak ve satış hedeflerini tutturmak amacıyla çıkmış modeller. 180-200 bin fiyat bandında alabileceğiniz diğer marka araçlardan çok daha düşük donanım sunuyorlar. Asıl sınıf farkı oluşturan, adamlar yapmış dedirten özellikler, donanımlar e,s ve diğer spor modellerde var. Bunu söyleyerek A ve C yi küçümsemiş olmuyoruz sonuçta ama gerçek bu.
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haberelectro 1 yıl mceliker
Mercedes in Dunya geneli satislarinin yarisini bu iki model olusturuyor. Bizim gibi ulkelerle kisitlamak sacma.
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Valux 1 yıl mceliker
mceliker
A ve C serileri bizim gibi ülkelerde fiyat avantajı sağlamak ve satış hedeflerini tutturmak amacıyla çıkmış modeller. 180-200 bin fiyat bandında alabileceğiniz diğer marka araçlardan çok daha düşük donanım sunuyorlar. Asıl sınıf farkı oluşturan, adamlar yapmış dedirten özellikler, donanımlar e,s ve diğer spor modellerde var. Bunu söyleyerek A ve C yi küçümsemiş olmuyoruz sonuçta ama gerçek bu.

cahil misin sen.. bütün dünyada satıyor.
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jrbacktoback 1 yıl
alamadıktan sonra gelse ne olur anca testini izleriz. dacia gibi mercedes ve bmw uygun fiyatlı otomobil yapmadıktan sonra hep hayal. premium markaların halkın alım gucune göre arac cıkartsa satıslarıda artar
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burakk, 1 yıl
Video çok şey anlattı, özellikle kış koşullarındaki performansına bayıldım.
Biraz zorlayınca 2 saniyelik cutlardan 3. ve 7. birleşiyor beyinde.
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suslu76 1 yıl
Mercedes M ile basliyor gibi
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l3ytrapper 1 yıl
Bmw 5 ten başlar
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