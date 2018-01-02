Mercedes-Benz yeni A-Serisi'nin kış koşullarındaki hünerlerini sergiledi

Mercedes-Benz'in yenilemeye hazırlandığı giriş seviyesi modeli A-Serisi karşımıza birçok kez kamuflajlı olarak çıktı. Firma modeli resmiyete kavuşturmadan önce her modelde olduğu gibi zorlu testlerden geçiriyor.

Firma yılın ilerleyen döneminde duyurmaya hazırlandığı A-Serisi'nin zorlu kış koşullarındaki testlerini gösteren kısa bir teaser video yayınladı. Yayınlanan videoda karlı yollarda eğlenceli bir şekilde drift yaparak ilerleyen A-Serisi, videonun ilerleyen kısımlarında -28 santigrat derecedeki rüzgar tünelinin zorlu koşullarında teste tutuluyor.

Bu testleri piyasaya süreceği her yeni araç için uygulayan otomotiv üreticilerinin, araçların her koşulda yetenekli olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Araçları aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda test eden üreticiler böylece bu koşullarda sahiplerinin zor durumda kalmamasını sağlıyor. Yeni nesil ile birlikte sedan bir versiyona kavuşacak olan yeni A-Serisi'nin önümüzdeki aylarda resmiyete kavuşması bekleniyor.