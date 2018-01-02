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Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim

Çin'in Shenzhen şehrinde elektikli otobüs dönüşümü tamamlandı. Şehirdeki 16 binden fazla otobüsün tamamı elektrikli motor ile çalışıyor. Toplu taşımadaki dönüşümün taksilerde de yapılması hedefleniyor
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim
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Çin’in Hong Kong sınırında yer alan Shenzhen şehrinde toplu taşımada elektrikli otobüs devrimi başladı. Dünya genelinde araç filolarında elektrikli otobüs dönüşümü çoktan başlamıştı ancak bir şehrin tamamında böyle bir dönüşüm ilk defa gerçekleşiyor.

Dünyada elektrikli otobüs sayısının çok olduğu şehirlerden biri olan Shenzhen’de dönüşümün temelleri uzun zaman önce atılmıştı. 12 milyon nüfusa sahip kentin elektrikli araç filosu 16359 otobüsten oluşuyor.

Shenzhen'de toplam 510 şarj istasyonu ve 8000 şarj noktası bulunuyor. Filonun yarısını aynı anda şarj edebilmek mümkün.

Fosil yakıtlı otobüsleri yürürlükten kaldıran kentte yılda 345 bin ton yakıt tasarrufu ve 1,36 milyon ton karbondioksit emisyonunda azalma olacağı tahmin ediliyor.

İki yıl içinde taksilerin tamamı elektrikli olacak 

Shenzhen kentindeki dönüşüm sadece otobüsler ile kalmayacak. Şehirdeki taksilerin de elektrikli araçlar ile güncellenmesi için bürokratik düzenleme yapıldı.

Shenzhen’de bulunan taksilerin yüzde 62’si elektrikli motora sahip. Şehrin Toplu Taşıma Yönetim Bürosunun başında bulunan Zheng Jingyu, 2020 yılında taksilerin tamamında dönüşümün tamamlanmış olacağını söylüyor.


https://electrek.co/2017/12/28/shenzhen-electrifies-entire-public-transit-fleet-electric-buses/ Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Hep 50 liralık benzin almayı düşünemediniz mi? , zamdan da etkilenmezdiniz, bu Çinlilerin kafası hiç çalışmıyor
1 Yanıt Yanıtla +31
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KalemKolik 1 yıl
Dönüyorsunuzda pil işinede çözüm bulun. O piller 2-3 yıla çöp olacak. Bu piller ile yola devam edersek dünya pil çöplüğüne dönecek.
Umarım 2018 yılı içerisinde her hafta pil devrimi haberi yerine üretilmiş devrimsel piller görürüz. Sadece haber olarak kalmaz.
Dönüyorsunuzda pil işinede çözüm bulun. O piller 2-3 yıla çöp olacak. Bu piller ile yola devam edersek dünya pil çöplüğüne dönecek.Umarım 2018 yılı içerisi...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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kill1033 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Dönüyorsunuzda pil işinede çözüm bulun. O piller 2-3 yıla çöp olacak. Bu piller ile yola devam edersek dünya pil çöplüğüne dönecek.



Umarım 2018 yılı içerisinde her hafta pil devrimi haberi yerine üretilmiş devrimsel piller görürüz. Sadece haber olarak kalmaz.

Araçtaki piller genelde tam bitene kadar kullanılmadığından daha uzun süre dayanıyor. Geçenlerde 200.000 mil yapan Tesla aracı incelemişlerdi. Hala kapasitesinin %80'nini koruyordu. Tesla 10 yıla kadar bunu garanti ediyor diye biliyorum.
KalemKolikDönüyorsunuzda pil işinede çözüm bulun. O piller 2-3 yıla çöp olacak. Bu piller ile yola devam edersek dünya pil çöplüğüne dön...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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dedemlililer 1 ay
Bu iş sadece araçları elektirikli yapmakla bitmez. O araçları şarj etmek için kullanılan elektirik yüne kömür petrol gibi fosil yakıtlarla üretilecek. Ayrıca her iki üç yılda bir batarya değiştirmek zorunda kalacaklar ki pil atıkları çevreye co2 dan daha zararlı. Yani eğer enerjinizi güneş rüzgar yada füzyon gibi temiz enerji kaynaklarından üretmiyorsanız fosil yakıtlı araçlar yerine elektirikli araç kullanmak fantaziden öteye geçemeyecektir.
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DH Misafiri 1 yıl
ben robot değilim
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DH Misafiri 1 yıl
İzmir'de var elektrikli otobüsler.
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay DH Misafiri
Beyin bedava
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meshutx 1 yıl sınav_testmis_kanka
Otobüs sayısı artarsa tıklım tıklım binme ihtimalimiz azalır, sonucunda kendi aracını kullanan bazı kişiler otobüs kullanmaya yönelebilir arasıra da olsa. Bu da trafikte biraz rahatlamaya sebep olacaktır yüksek ihtimalle.
Ama takıldığım nokta bu değil şu, onlar 16 bin otobüsü elektrikli ile değiştirirken biz 6 bin tanenin 600 tanesini bile değiştirmiyoruz ve burası Türkiye'nin kalabalık en çok para dönen şehri.
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kadirirdem 1 yıl
Çin adına sevindim çünkü artık çöp kokan ülke haline gelmeye başladı,Bizimde böyle geçmemiz lazım.
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meshutx 1 yıl
İstanbul'da 6 bin otobüs varmış. Shenzhen'in nüfusu daha az olmasına rağmen 16 bin otobüsün olması takdir edilesi.
İstanbul'u tamamen elektrikli otobüslerle donatmak daha kolay ancak bu kararı alacak yöneticileri bulmak epey zor.
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amanhem 1 yıl meshutx
meshutx
İstanbul'da 6 bin otobüs varmış. Shenzhen'in nüfusu daha az olmasına rağmen 16 bin otobüsün olması takdir edilesi.
İstanbul'u tamamen elektrikli otobüslerle donatmak daha kolay ancak bu kararı alacak yöneticileri bulmak epey zor.

Hocam şimdi öyle 6 bin aracı elektrikli yapmak kolay değil,
bunun ihale şartnamesi var,
bu işten kim/ler para kazanacak,
bu elektrikli istasyon işini kim yapacak,
bu araçların dönüşüm işi kime ihale edilecek,
bu araçların pilini kim ithal edecek,
bu piller için KDV, ÖTV muafiyeti için yasa çıkması lazım, uzun iş,
hadi bu kadar işi halletik diyelim, bu sefer özel halk otobüsü sahiplerini ikna etmek gerek, adamın aracının motorunu vs. değiştireceksin, masrafını kim ödeyecek,
yani bizim memlekette bu iş minimum 20 yıl sonra olur.
Örnek, halkalı-pendik banliyö hattı, sene 2013 hattı kapattılar, 2015 yılında açılacaktı, yıl olmuş 2018, belki yıl sonuna yetişir.
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Ac1DBuRN 1 yıl
Peki bu otobüsleri şarj etmek için harcanan elektrik nasıl üretiliyor? Bu yanını düşünen pek yok.
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immistercool 1 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Peki bu otobüsleri şarj etmek için harcanan elektrik nasıl üretiliyor? Bu yanını düşünen pek yok.

Haziran 2017 raporuna göre şuan Çin'in sadece güneş enerji santral kurulu gücü 102470 MW. Kasım 2017 Türkiye'nin ise 2246 MW :) Uydurma bilgi değildir. Enerji anabilim dalı üzerine master yapan biri olarak söylüyorum bunu. kaynak olarakta : enerjiatlasi.com/...
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kımyasal 1 yıl
Milyar nüfuslu devletin yeniliklere bu kadar hızlı entegre olması şaşırtıcı.
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jac0B0 1 yıl
Bizimkiler neden gecmiyor acaba ?
Petrolu ithal etmek yerine, kendi elektirigimizi kendimiz uretebiliriz.
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maligezgin 1 yıl
şöyle haberleri okudukça
gerçekten dünya başka bir dünyada
biz başka..
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