Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim

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Çin’in Hong Kong sınırında yer alan Shenzhen şehrinde toplu taşımada elektrikli otobüs devrimi başladı. Dünya genelinde araç filolarında elektrikli otobüs dönüşümü çoktan başlamıştı ancak bir şehrin tamamında böyle bir dönüşüm ilk defa gerçekleşiyor.

Dünyada elektrikli otobüs sayısının çok olduğu şehirlerden biri olan Shenzhen’de dönüşümün temelleri uzun zaman önce atılmıştı. 12 milyon nüfusa sahip kentin elektrikli araç filosu 16359 otobüsten oluşuyor.

Shenzhen'de toplam 510 şarj istasyonu ve 8000 şarj noktası bulunuyor. Filonun yarısını aynı anda şarj edebilmek mümkün.

Fosil yakıtlı otobüsleri yürürlükten kaldıran kentte yılda 345 bin ton yakıt tasarrufu ve 1,36 milyon ton karbondioksit emisyonunda azalma olacağı tahmin ediliyor.

İki yıl içinde taksilerin tamamı elektrikli olacak

Shenzhen kentindeki dönüşüm sadece otobüsler ile kalmayacak. Şehirdeki taksilerin de elektrikli araçlar ile güncellenmesi için bürokratik düzenleme yapıldı.

Shenzhen’de bulunan taksilerin yüzde 62’si elektrikli motora sahip. Şehrin Toplu Taşıma Yönetim Bürosunun başında bulunan Zheng Jingyu, 2020 yılında taksilerin tamamında dönüşümün tamamlanmış olacağını söylüyor.

https://electrek.co/2017/12/28/shenzhen-electrifies-entire-public-transit-fleet-electric-buses/