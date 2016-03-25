Mesajlaşma uygulaması Line, Japonya'da GSM operatörü oluyor

Mesajlaşma uygulaması Line aylık 215 Milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Asya bölgesinde popüler bir hizmet sunan şirket diğer bölgelerde istediğini bulamayınca Japonya'da GSM operatörü olmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Tabi ki şirketin uygulama olarak bu işe başlaması, operatör haline geldiğinde de farklı bir bakış açısı sunmasını sağlamış. Sınırsız Line kullanımı ile birlikte Facebook ve Twitter'ın da dahil edildiği paketler aylık yaklaşık 4.4$'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ayrıca telefon faturasını Line'ın kendi ödeme sistemi Line Pay ile ödeyenler için de farklı avantajlar sunulacak.

Şirketin karşılaşacağı en büyük zorluk Japonya'da hala popüler olan ve "Feature phones" olarak bilinen eski model telefonlar olacak. Halkın büyük bir çoğunluğu hala bu tarz telefonlar kullanarak akıllı telefonlara geçiş yapmış değil, ancak Line bölgedeki akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini de kolayca çekebiliyor.



Mobil uygulamanın GSM operatörü haline gelmesi sizce mantıklı bir girişim mi? İlerleyen yıllarda diğer uygulamalardan böyle atılımlar görmek ister miydiniz?

http://www.engadget.com/2016/03/24/line-mobile-carrier/