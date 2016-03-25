Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mesajlaşma uygulaması Line, Japonya'da GSM operatörü oluyor

Line, Avrupa'da pek tutulmasa da Asya'da oldukça popüler bir hizmet. Şirket her ne kadar yola mobil yazılım ile başlasa da bu kez GSM operatörü olmaya hazırlanıyor.
3 yıl
3b
1
9
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mesajlaşma uygulaması Line aylık 215 Milyon aktif kullanıcı sayısına sahip. Asya bölgesinde popüler bir hizmet sunan şirket diğer bölgelerde istediğini bulamayınca Japonya'da GSM operatörü olmayı tercih etmiş gibi görünüyor.
Tabi ki şirketin uygulama olarak bu işe başlaması, operatör haline geldiğinde de farklı bir bakış açısı sunmasını sağlamış. Sınırsız Line kullanımı ile birlikte Facebook ve Twitter'ın da dahil edildiği paketler aylık yaklaşık 4.4$'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ayrıca telefon faturasını Line'ın kendi ödeme sistemi Line Pay ile ödeyenler için de farklı avantajlar sunulacak.
Şirketin karşılaşacağı en büyük zorluk Japonya'da hala popüler olan ve "Feature phones" olarak bilinen eski model telefonlar olacak. Halkın büyük bir çoğunluğu hala bu tarz telefonlar kullanarak akıllı telefonlara geçiş yapmış değil, ancak Line bölgedeki akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini de kolayca çekebiliyor.

Mobil uygulamanın GSM operatörü haline gelmesi sizce mantıklı bir girişim mi? İlerleyen yıllarda diğer uygulamalardan böyle atılımlar görmek ister miydiniz?

http://www.engadget.com/2016/03/24/line-mobile-carrier/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LORDTEK 3 yıl
Sınırsız sosyal medya içeren paket 1000 yenden aşağı değil. 4500 yen veriyorduk snırsız internet ve konuşma için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
adamlar zengin ama tuşlu telefon kullanıyorlar

ben metrobuse biniyorum her kes de 3bin küsür liralık telefonlar

bazen düşünüyorum metrobuse binecek kadar zengin değilim sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 3 yıl
adamlar 15 tl ye sınırsız sosyal medya kullandırıyorlar, biz de 2-3gb dan sonra 1kb hıza düşen internet paketleriyle gezinelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agritux 3 yıl IceRulez
4.4 Dolar 453 Yen ediyor ama
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 3 yıl
Belki telefon paketi ile yaparlarsa ilgi çekebilirler fiyat gayet ucuz duruyor ama ülkeye göre ucuz mu bilmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Her ne kadar buralarda okumayı sevsek de dikkatli okuyabiliyoruz.
Her ne kadar editörler özenli olsalar da dikkatlerinden kaçabiliyor.
Her ne kadar genel seviyenin üzerinde bir yazım kaliteli olsa da kimi hatalar görülebiliyor.
Her ne kadar içeriğe bakıp görüntüyü görmezden gelebiliyor olsak da geri bildirim verme hakkımız saklıdır.
Her ne kadar... Her ne kadar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl Mesudum



Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 12.9 inç iPad Pro USB Type C kablo ile %64 daha hızlı şarj oluyor 3 yıl İşte 'Ay Köyü'nün tüm detayları 3 yıl McAfee: iPhone şifre çözme yöntemini Apple hiç sevmeyecek 3 yıl 2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl AMD Radeon 400 serisi detaylanıyor 3 yıl General Mobile E-Tab 5 yeni yazılım güncellemesinden sonra açılmaz hale geliyor [GÜNCELLENDİ] 3 yıl Galaxy S7 Edge'nin Snapdragon 820 ve Exynos 8890 versiyonları karşı karşıya 3 yıl Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu 3 yıl Google 150 dolarlık Nik Collection fotoğraf düzenleme araçlarını bedava yaptı 3 yıl Apple'ın yeni geri dönüşüm programı nasıl işleyecek? 3 yıl iOS 9.3 güncellemesi, önceki nesil cihazlar için durduruldu 3 yıl Oculus final sürüm Rift gözlüklerin dağıtımına başladı 3 yıl OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı 3 yıl Huawei P9 Lite sızdırıldı 3 yıl Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırıyor 3 yıl Razer, BlackWidow serisini uygun fiyatlı yeni klavyelerle büyütüyor 3 yıl Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı 3 yıl Çin, geleceğin yarı iletken devi olmak için harekete geçti 3 yıl Samsung’dan Polaris kontrolcülü yüksek hızda SSD ürünleri 3 yıl Sadece 99 dolara akıllı telefonunuzu 3D yazıcıya çevirin 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mesajlaşma uygulaması Line, Japonya'da GSM operatörü oluyor Sonraki Fiber optik kablolar ile veri aktarım hız rekoru kırıldı: 57Gbps! 3 yıl Güneş'ten 100 trilyon kat daha parlak galaksiler 3 yıl Windows Phone akıllı telefonların yarısı Windows 10 güncellemesine hazır 3 yıl HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor 3 yıl Samsung, yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefonun patentini aldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak 3 yıl PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor 3 yıl Apple kendi güvenli sunucularını kurmaya hazırlanıyor 3 yıl ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi 3 yıl Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor? 3 yıl Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect 3 yıl Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor? 3 yıl World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi 3 yıl Xiaomi, 65 inçlik kavisli yeni televizyonunu duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active için ilk işaretler 3 yıl Hangi cep telefonunu almalı? Canlı Yayın Tekrarı 3 yıl Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor 3 yıl Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası 3 yıl Açık kaynak kod ile milyar dolarlar kazanan şirket: Red Hat Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim