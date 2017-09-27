Mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcı bilgilerini saklamak için DRM kullanacak

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Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal uygulaması kullanıcılara gizlilik sunması ile öne çıkıyor. Analistler tarafından en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak görülüyor. Hatta ABD senatosunda, personeller arasında Signal uygulamasını kullandığını doğruladı.

Açık kaynak kodlu Signal’i diğer mobil mesajlaşma uygulamalarından ayıran kısmı yolladığınız mesajları ve yaptığınız aramları tekrar şifrelemesi ve bu şifreleme kimsenin sizin iletişiminizi dinleyemeyeceğini iddia ediyor. Edward Snowden da her gün Signal’i kullandığını söylemesinin ardından özellikle mahremiyete birinci derece önem veren kullanıcılar arasında uygulama popülerleşmişti.

Intel SGX ile Korunacak

Firma bu defa gizliliği daha ileriye taşıyıp kullanıcıların rehber listesini DRM (Dijital Haklar Yönetimi) ile koruyacak. Bu korumayı sağlamak için Intel’in yazılım koruma uzantısı olarak bilinen SGX komut seti kullanılacak.

Bu özelliğin kullanılacağı Open Whisper Systems’ın gizlilik taahhüdünde yer alıyor ancak Wired’ın haberine göre henüz sunucu tarafında SGX kullanıma başlanmadı. Signal uygulaması üzerinde testleri yapılıyor.