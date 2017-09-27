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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcı bilgilerini saklamak için DRM kullanacak

Yüksek gizlilik vadeden mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcıların rehberini Intel SGX ve DRM yöntemi ile koruyacak. Bu özelliğin testleri başlamış durumda. Detaylar:
1 yıl
2,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcı bilgilerini saklamak için DRM kullanacak
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Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal uygulaması kullanıcılara gizlilik sunması ile öne çıkıyor. Analistler tarafından en güvenli mesajlaşma uygulaması olarak görülüyor. Hatta ABD senatosunda, personeller arasında Signal uygulamasını kullandığını doğruladı.
Açık kaynak kodlu Signal’i diğer mobil mesajlaşma uygulamalarından ayıran kısmı yolladığınız mesajları ve yaptığınız aramları tekrar şifrelemesi ve bu şifreleme kimsenin sizin iletişiminizi dinleyemeyeceğini iddia ediyor. Edward Snowden da her gün Signal’i kullandığını söylemesinin ardından özellikle mahremiyete birinci derece önem veren kullanıcılar arasında uygulama popülerleşmişti.

Intel SGX ile Korunacak

Firma bu defa gizliliği daha ileriye taşıyıp kullanıcıların rehber listesini DRM (Dijital Haklar Yönetimi) ile koruyacak. Bu korumayı sağlamak için Intel’in yazılım koruma uzantısı olarak bilinen SGX komut seti kullanılacak.

Bu özelliğin kullanılacağı Open Whisper Systems’ın gizlilik taahhüdünde yer alıyor ancak Wired’ın haberine göre henüz sunucu tarafında SGX kullanıma başlanmadı. Signal uygulaması üzerinde testleri yapılıyor.


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V4LKyR 1 yıl en beğenilen emre_virüs
emre_virüs

Açık kaynak kodlu olupta nasıl hacklenemiyor ki ?

Adamlar Whatsap'ı Facebook'u hackleyebiliyor da bunu mu hackleyemıyecekler.

ne bileyim bir gaip geldi, bende uygulama yapsam marslılar bile göremez yazdıklarınızı o derece guvenli derim heralde, napıcaklar marslıya mı soracaklar ?

Açık kaynak kodlu olmanın "hacklenmek" anlamına geldiğini düşündüğünüz için size garip geliyor.

Zihin setinizi (mindset) değiştirmeniz lazım.
emre_virüsAçık kaynak kodlu olupta nasıl hacklenemiyor ki ?Adamlar Whatsap'ı Facebook'u hackleyebiliyor da bunu mu hackleyem...
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emre_virüs 1 yıl
Açık kaynak kodlu olupta nasıl hacklenemiyor ki ?

Adamlar Whatsap'ı Facebook'u hackleyebiliyor da bunu mu hackleyemıyecekler.

ne bileyim bir gaip geldi, bende uygulama yapsam marslılar bile göremez yazdıklarınızı o derece guvenli derim heralde, napıcaklar marslıya mı soracaklar ?
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V4LKyR 1 yıl emre_virüs
emre_virüs

Açık kaynak kodlu olupta nasıl hacklenemiyor ki ?

Adamlar Whatsap'ı Facebook'u hackleyebiliyor da bunu mu hackleyemıyecekler.

ne bileyim bir gaip geldi, bende uygulama yapsam marslılar bile göremez yazdıklarınızı o derece guvenli derim heralde, napıcaklar marslıya mı soracaklar ?

Açık kaynak kodlu olmanın "hacklenmek" anlamına geldiğini düşündüğünüz için size garip geliyor.

Zihin setinizi (mindset) değiştirmeniz lazım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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