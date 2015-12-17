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Metal kasalı Moto X 2016 internete sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında kendi çizgisini oluşturan ve bunu başarı ile devam ettiren Moto X serisi, gelecek yıl ortalarında daha güçlü bir şekilde tüketicinin karşısına çıkacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Metal kasalı Moto X 2016 internete sızdırıldı


Mobil cihaz bölümü ile birlikte Lenovo'ya satılan Motorola Mobility, o gün bugündür faaliyetlerini artırarak devam ettiriyor. Lenovo'nun güvendiği ve daha fazla kaynak ayırmayı düşündüğü Motorola Mobility, gelecek yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 

İnternete sızan görselde firmanın amiral gemi sınıfındaki Moto X modeli görünüyor. Tamamen metal bir kasaya sahip olan Moto X modelinin arka kısmında oldukça büyük bir kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Son dönemde üreticiler artık çözünürlük seviyelerini artırmak yerine çekim kalitesini artırmayı tercih ediyor. Bunun da yollarından birisi daha büyük sensörler. 

Akıllı telefonların kasa boyutları gereği sensörler de nispeten küçük boyutlarda oluyordu. Üreticiler artık biraz daha cesur davranıyor ve büyük boyutlu sensörlere yer veriyor. Oluşan büyüklük ise zaman zaman çıkıntı şeklinde tasarımlarla karşılanmaya çalışılıyor. Muhtemelen Moto X 2016 modelinde de büyük bir sensör kullanılıyor. Bu bakımdan cihazın sınıfına göre en iyi performanslardan birisini sergileyebilir. Cihazda dikkat çeken diğer bir detay ise arka kısma yerleştirilen hoparlör.

Bu yıl amiral gemi seviyesinde Moto X Style modelini, orta seviyede ise Moto X Play modelini görmüştük. Gelecek yıl için de muhtemelen bu strateji devam edecek. Bu bakımdan Moto X Style 2016 şeklinde bir isimlendirme ile karşılaşabiliriz. Modelin hangi donanıma sahip olacağı bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/metal-clad-moto-x-2016-leaks-with-a-huge-camera-hump.html Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

En fazla whatsapp da veya facebook ta paylaşılan fotoğraf için 4MP yeterlidir. Ne yapalım biz sadece digital ortamda kalacak fotoğraflar için 21MP'yi.



Bize büyük sensör, kaliteli lens ve neticesinde berrak ve net fotoğraf lazım. Yapın şunu artık.

Fotoğraflara sadece whatsapp ve facebook dan bakılmıyor herhalde.

Bilgisayar diye birşey var.
FlyingUnderpantsEn fazla whatsapp da veya facebook ta paylaşılan fotoğraf için 4MP yeterlidir. Ne yapalım biz sadece digital ortamda kal...
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ztalan 3 yıl
Neye fayda ülkemizde satılmadıktan sonra. Lenovo da pazarlamayı bilmiyor. 79 milyon insan yaşıyor Türkiye de, Avrupa nın çoğu ülkesinden büyük bir pazar. Moto G3 u getirse peynir ekmek gibi satar. Nerdeee
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skywalker06 3 yıl
Moto g 14 ay kullandığım ve android deneyimini en iyi yaşatan telefondu her konuda ses kalitesi ve hoparlör kalitesi konusunda güncelleme konusunda başka bu fiyat seviyesinde telefon görmedim keşke yeni modelleri Türkiye'ye gelse yine alsak
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TypeR_Mbt 3 yıl
Arkasında kamera yerine moto 360 var gibi duruyor
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koçari 3 yıl
1/1.8 inç olacak herhalde sensor.13 mp olursa + ois olursa tadından yenmez
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Seyrim 3 yıl
Bir zamanların en büyük telefon şirketi ne durumda.. Belki başka ülkelerde iyidir ama Türkiye'de yok denecek durumda..
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Kevin Garnett 3 yıl Seyrim
Seyrim
Bir zamanların en büyük telefon şirketi ne durumda.. Belki başka ülkelerde iyidir ama Türkiye'de yok denecek durumda..

Zaten yok ki satılmıyor.
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ylmzsngl 3 yıl
KalemKolik
Gerekirse sensör daha büyük olsun. Bunu çoğu kişi problem etmez. Yeterki düşük ışıkta şu çamur gibi fotoğraf çeken amiral gemi telefonlardan kurtulalım

Kesinlikle katılıyorum hocam. Bakalım donanım özellikleri nasıl olacak.
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teknokaptan 3 yıl
motorola turkiyeye gelmicek en azindan kisa vaded. uzun vadede bilemem youtube/teknokaptan takip ederseniz ciktiginda talebe gore video incelemesi cekebilirim.
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diplomalıamele 3 yıl
bu ne be.... iğrenç bir şey
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ichimaru gin 3 yıl
hidrojennn
hep almak istediğim ama paralel ihracat ürünleri tercih etmediğim için alamadığım bir marka. çok kaliteli ürünleri var. sony gibi ürünleri belli bir kaliteni üstünde. lenovo direk getirir artık.

hocam lenovo motorola'yı satın aldığından beri göremiyoruz motorola'yı türkiye pazarında... karışık biraz, ya onun için ayrı bir distribütör anlaşması yapacaktır ki sanmam, diğer lenovo ürünleri nasıl giriyorsa ülkeye aynı şekilde girer diye düşünüyorum. ikincisiyse lenovo olarak pazar payını arttırmak istemesi, motorola'yı diğer ülkelerde yaygınlaştırması. yani motorola'nın türkiye'ye resmi olarak girmesi konusunda hiç umudum yok.
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FlyingUnderpants 3 yıl
En fazla whatsapp da veya facebook ta paylaşılan fotoğraf için 4MP yeterlidir. Ne yapalım biz sadece digital ortamda kalacak fotoğraflar için 21MP'yi.
Bize büyük sensör, kaliteli lens ve neticesinde berrak ve net fotoğraf lazım. Yapın şunu artık.
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umut_baris 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

En fazla whatsapp da veya facebook ta paylaşılan fotoğraf için 4MP yeterlidir. Ne yapalım biz sadece digital ortamda kalacak fotoğraflar için 21MP'yi.



Bize büyük sensör, kaliteli lens ve neticesinde berrak ve net fotoğraf lazım. Yapın şunu artık.

Fotoğraflara sadece whatsapp ve facebook dan bakılmıyor herhalde.

Bilgisayar diye birşey var.
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motorola, moto x 2016 ve
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