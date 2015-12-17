Metal kasalı Moto X 2016 internete sızdırıldı





Mobil cihaz bölümü ile birlikte Lenovo'ya satılan Motorola Mobility, o gün bugündür faaliyetlerini artırarak devam ettiriyor. Lenovo'nun güvendiği ve daha fazla kaynak ayırmayı düşündüğü Motorola Mobility, gelecek yıla da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.





İnternete sızan görselde firmanın amiral gemi sınıfındaki Moto X modeli görünüyor. Tamamen metal bir kasaya sahip olan Moto X modelinin arka kısmında oldukça büyük bir kamera yerleşimi dikkat çekiyor. Son dönemde üreticiler artık çözünürlük seviyelerini artırmak yerine çekim kalitesini artırmayı tercih ediyor. Bunun da yollarından birisi daha büyük sensörler.





Akıllı telefonların kasa boyutları gereği sensörler de nispeten küçük boyutlarda oluyordu. Üreticiler artık biraz daha cesur davranıyor ve büyük boyutlu sensörlere yer veriyor. Oluşan büyüklük ise zaman zaman çıkıntı şeklinde tasarımlarla karşılanmaya çalışılıyor. Muhtemelen Moto X 2016 modelinde de büyük bir sensör kullanılıyor. Bu bakımdan cihazın sınıfına göre en iyi performanslardan birisini sergileyebilir. Cihazda dikkat çeken diğer bir detay ise arka kısma yerleştirilen hoparlör.





Bu yıl amiral gemi seviyesinde Moto X Style modelini, orta seviyede ise Moto X Play modelini görmüştük. Gelecek yıl için de muhtemelen bu strateji devam edecek. Bu bakımdan Moto X Style 2016 şeklinde bir isimlendirme ile karşılaşabiliriz. Modelin hangi donanıma sahip olacağı bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/metal-clad-moto-x-2016-leaks-with-a-huge-camera-hump.html