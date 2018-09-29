Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi

Yarın öğle saatlerinde tıpkı geçtiğimiz haftalarda Amerika’da yaşanan Florence kasırgasına benzeyen tropik bir kasırga ülkemizde görülecek. Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek Kırbaç Kasırgası adım adım yaklaşıyor. Kasırganın yarın öğle saatlerinde ülkemize ulaşması ve Pazartesi gününe kadar etkilerini sürdürmesi bekleniyor.

Kasırganın başta Orta-Akdeniz olmak üzere ülkemizin güney kıyılarını etkilemesi bekleniyordu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan bir son dakika açıklamasına göre kasırga yönünü değiştirdi ve Ege kıyılarını etkilemeden ülkemizin kuzeyine yöneliyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen kasırga, şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelececek. Böylelikle ülkemizin Marmara ve Ege kıyılarında yaşanması beklenen yağışlar ve rüzgarlar şiddetleri bir miktar azalacak.

"Kasırga şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelecek"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklaması şu şekilde,

“Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz…

Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor.

Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."

"Deniz kabarmalarına, çatı uçmalarına, ağaç ve direklerinin devrilmelerine karşı tedbirli olunmalı"

Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz saatlerde İstanbul Valiliği’nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde oldu;

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=18020665e

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Bu sebeple’nın batısı ve’de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor.ve’in batı kıyı ilçeleri,ve’de Pazar günü rüzgar hızının, yağış miktarının isecivarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor."Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetindefırtına, zaman zamankuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda;Acil Yardım,İtfaiye,Polis İmdat,Jandarma,Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD), Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM)numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir."