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Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir son dakika açıklamasına göre yarın ülkemize ulaşması beklenen Kırbaç Kasırgası yön değiştirdi ve şiddetini azaltarak ülkemizin kuzeyine doğru ilerleyecek.
7 ay
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Zamazingo
Zeynep Yolcu
Yazar
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Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi
Yarın öğle saatlerinde tıpkı geçtiğimiz haftalarda Amerika’da yaşanan Florence kasırgasına benzeyen tropik bir kasırga ülkemizde görülecek. Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek Kırbaç Kasırgası adım adım yaklaşıyor. Kasırganın yarın öğle saatlerinde ülkemize ulaşması ve Pazartesi gününe kadar etkilerini sürdürmesi bekleniyor.
Kasırganın başta Orta-Akdeniz olmak üzere ülkemizin güney kıyılarını etkilemesi bekleniyordu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan bir son dakika açıklamasına göre kasırga yönünü değiştirdi ve Ege kıyılarını etkilemeden ülkemizin kuzeyine yöneliyor.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen kasırga, şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelececek. Böylelikle ülkemizin Marmara ve Ege kıyılarında yaşanması beklenen yağışlar ve rüzgarlar şiddetleri bir miktar azalacak.

"Kasırga şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelecek" 

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklaması şu şekilde,
“Bilindiği üzere ülkemizin kıyı Ege kısımları ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz…
Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor.
Bu sebeple Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne’de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2’ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.
Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir.
Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."

"Deniz kabarmalarına, çatı uçmalarına, ağaç ve direklerinin devrilmelerine karşı tedbirli olunmalı"

 Öte yandan konuyla ilgili geçtiğimiz saatlerde İstanbul Valiliği’nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde oldu;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir."
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=18020665e Yorum Yaz
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TncyKrmn 7 ay en beğenilen Qantas
Hayatımda böyle boş beleş bir yorum daha görmedim.
Hükümete nereden vursak diye yer aramaktan aklınızı iyice sıyırmışsınız.
Allah akıl fikir ihsan eylesin.
Hayatımda böyle boş beleş bir yorum daha görmedim.Hükümete nereden vursak diye yer aramaktan aklınızı iyice sıyırmışsınız.Allah akıl fikir ihsan eyl...
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General. 7 ay
Hükümet dış güçlere haddini bildirmiş açık ve net.
Akp olmasaydı şimdi içecek benzin yiyecek beton olmazdı, evimizde tv de olmazdı, dolayısıyla mehtersiz kalırdık tırrekler.
Hükümet dış güçlere haddini bildirmiş açık ve net.Akp olmasaydı şimdi içecek benzin yiyecek beton olmazdı, evimizde tv de olmazdı, dolayısıyla mehtersiz ka...
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ozancn 7 ay
Donanim haber hava durumunu sundu.
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mervekarci 7 ay
test2
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mervekarci 7 ay
test
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sniper23 7 ay
H.A.A.R.P'ı kapattım, sorun düzeldi

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leothesaint 7 ay
meteoroloji genel müdürlüğünde çalışanlar kasap, kabzımal, forklift opratörü. akp nin torpili ile oraya gelmişler. ben bu güne kadar tahminlerinin tuttuğunu görmedim. Balıkesir için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı yaptılar, maşallah yaprak kımıldamadı.
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hsngencer 7 ay leothesaint
+1 bende bulundugum sehirde bir cok kez saginak yagis diye tazdigi halde damla dusmedigi cok oldu.
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asderty 7 ay leothesaint
Tahminin tutarlılık oranına bişey demem. Yönetim kısmına da yorum yapmayım ama diğerlerinin günahını alma

Her nokta için tahmin tutmuyor maalesef ama şu tabloyu atayım (30eylül 09:00-1ekim 09:00arası kg/m2)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Uyarının ilgili bölümü :
"Bugün yurdumuzun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale, Edirne ve İstanbul’da) meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında olması bekleniyor."
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Fiat S.p.A. 7 ay
Hamd olsun kasırga teyet geçti
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dr20mouse 7 ay
İzmirlilerin cumaya gidişi işe yaramış.
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Akhenatonnn 7 ay
reyisin 500 milyonluk uçansarayı var okaçar,biz mahvolduk
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adroid 7 ay Akhenatonnn
Kim istemez ki bir uçansaray
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StreamRolleR 7 ay
Bu kasırga felan değil adı üzerinde tropical storm. Kasırga yani Hurricane Cat 1-2-3-4-5 diye gidiyor ve yıkıcı etkisi o zaman başlıyor, tropical storm hurricane in en yumuşak hali.
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firat_kilic 7 ay
Betonlaşmanın kararını 1 kişi verecek ama cezasını o bir kişiyi başa getiren herkes çekecek. Doğa affetmez. Dua işlemez.
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Katalikitci 7 ay
Demek ki ekonomiyi mckinseye devredince amerika ikna olmuş.
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