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Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak

Epic Store mağazasının yüzde 12 gelir kesintisi politikası oyunculara olumlu yansıyor. Özel lansman yapacak Metro Exodus’un 50$ seviyesine indirileceği açıklandı.
3 ay
3,7b
1
8
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal oyun mağazacılığına hızlı bir giriş yapan Epic Store birbiri ardına özel lansman anlaşmaları yapıyor. Son olarak Metro Exodus geliştiricisi Deep Silver ile önemi bir ortaklık yapıldı. Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak.

Avantaj fiyata yansıyor

Bugüne kadar sanal oyun mağazacılığının hâkimi olan Steam, yapılan satışlardan yüzde 30 kâr payı alıyordu. Eğer oyun satışları 10 milyon dolar üzerine çıkarsa pay yüzde 25, 50 milyon dolar üzerine çıkarsa yüzde 20 seviyesine iniyordu.

Ayrıca Bkz. "Silikon Vadisindeki büyük dolandırıcılık film konusu oldu"

Uzun bir süredir Steam’in gelir paylaşımı stüdyolar tarafından eleştiriliyordu. Epic Store’un yüzde 12 kesinti oranı adeta ilaç oldu ve önemli yapımlar lansmanlarını burada yapmaya başladı. Discord’un sanal mağazası da yüzde 10 kesinti ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Epic Store üzerinde yüzde 88 gelir payı alacak olması Deep Silver stüdyosunun da elini güçlendirdi. Firma oyunun çıkış fiyatını 50$ seviyesine indireceğini açıkladı. Böylece yüksek gelir payı oyunculara da yansımış olacak.

FPS tarzında geliştirilen Metro Exodus oyunu 15 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. PS4, Xbox One ve Windows için geliştirilen oyun platforma göre 180TL-400TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Oyun diğer mağazalarda 2020 yılında piyasada olacak.

Geliştiricilerin artık mağazalara büyük paylar ödeyerek harcanan emeklerin kesintiye uğramasını istemediğini görüyoruz. Epic Store ve Discord mağazalarının bu tür lansmanları arttırması gelecek adına ümit veriyor.  

 

https://wccftech.com/metro-exodus-epic-games-store/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
neden hocam şirketin yarısı sizin mi ki
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DH Misafiri 3 ay
o bir indirme linki dediğin şeyin ne kadar trafik gereksinimi istediğini nasıl sistemler istediğini bir bilseydin keşke :D.Öyle o kadar basit değil upload edeyim link vereyim millet indirsin olayı. Aynı anda belki milyonlarca kişi o linke yüklenecek oyun çıktığında, her oyun yapımcısının harcı değil o derece sağlam bir host oluşturup indirme imkanı sunmak, bu iş için çok yüklü miktarlarda masraf gerekiyor, o yüzden öyle her önüne gelen oyun yapımcısı kendi indirme server'ını kurmaya yanaşmıyor. Koskoca devlet sitelerine aynı anda 10 bin kişi vs yüklenince kullanım dışı kalıyor örnekleri bolca mevcut.
o bir indirme linki dediğin şeyin ne kadar trafik gereksinimi istediğini nasıl sistemler istediğini bir bilseydin keşke :D.Öyle o kadar basit değil upload edeyi...
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
neden hocam şirketin yarısı sizin mi ki
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napolyon94 3 ay
Bizde satın almayız oyunu ne olacak. Steam dışı tek bir platformdan dahi oyun almıyorum.
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DH Misafiri 3 ay
o bir indirme linki dediğin şeyin ne kadar trafik gereksinimi istediğini nasıl sistemler istediğini bir bilseydin keşke :D.Öyle o kadar basit değil upload edeyim link vereyim millet indirsin olayı. Aynı anda belki milyonlarca kişi o linke yüklenecek oyun çıktığında, her oyun yapımcısının harcı değil o derece sağlam bir host oluşturup indirme imkanı sunmak, bu iş için çok yüklü miktarlarda masraf gerekiyor, o yüzden öyle her önüne gelen oyun yapımcısı kendi indirme server'ını kurmaya yanaşmıyor. Koskoca devlet sitelerine aynı anda 10 bin kişi vs yüklenince kullanım dışı kalıyor örnekleri bolca mevcut.
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keremec 3 ay
Boşuna heyecanlanmayın bizde bir fiyat değişikliği yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MustafaC53 3 ay
Oyun firmaları oyunları neden kendi sitelerinden satmıyor ki. Sonuçta bi indirme linkine bakıyor iş...
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TearsForFears 3 ay MustafaC53
Steam olunca insanlar başkalarına göstermek amacıyla bile oyun alıyor. Binlerce oyun alan oyun koleksiyoncuları var Steamde. Ayrıca steam tüm oyuncuların buluştuğu platform şimdi oyunla ilgili resimler, yazılar paylaşacan veya coop online oynamak isteyeceksin. Dediğin gibi olursa ha resmi siteden indirmişsin ha başka siteden bir linke bakıyor iş.
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koçari 3 ay MustafaC53
İnsanlar sadece oynamıyor, arşiv yapıyor, kendini diğer İnsanlar kıyaslıyor, tartışıyor falan filan. Bir nevi oyuncuların sosyal ağı oluyor steam benzeri.
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