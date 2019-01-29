Sanal oyun mağazacılığına hızlı bir giriş yapan Epic Store birbiri ardına özel lansman anlaşmaları yapıyor. Son olarak Metro Exodus geliştiricisi Deep Silver ile önemi bir ortaklık yapıldı. Metro Exodus sadece Epic Store üzerinden satılacak.

Avantaj fiyata yansıyor

Bugüne kadar sanal oyun mağazacılığının hâkimi olan Steam, yapılan satışlardan yüzde 30 kâr payı alıyordu. Eğer oyun satışları 10 milyon dolar üzerine çıkarsa pay yüzde 25, 50 milyon dolar üzerine çıkarsa yüzde 20 seviyesine iniyordu.

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Uzun bir süredir Steam’in gelir paylaşımı stüdyolar tarafından eleştiriliyordu. Epic Store’un yüzde 12 kesinti oranı adeta ilaç oldu ve önemli yapımlar lansmanlarını burada yapmaya başladı. Discord’un sanal mağazası da yüzde 10 kesinti ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Epic Store üzerinde yüzde 88 gelir payı alacak olması Deep Silver stüdyosunun da elini güçlendirdi. Firma oyunun çıkış fiyatını 50$ seviyesine indireceğini açıkladı. Böylece yüksek gelir payı oyunculara da yansımış olacak.

FPS tarzında geliştirilen Metro Exodus oyunu 15 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. PS4, Xbox One ve Windows için geliştirilen oyun platforma göre 180TL-400TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Oyun diğer mağazalarda 2020 yılında piyasada olacak.

Geliştiricilerin artık mağazalara büyük paylar ödeyerek harcanan emeklerin kesintiye uğramasını istemediğini görüyoruz. Epic Store ve Discord mağazalarının bu tür lansmanları arttırması gelecek adına ümit veriyor.