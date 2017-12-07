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Mevcut hiçbir Nokia telefon Project Treble'ı desteklemiyor

Android Nougat işletim sistemiyle gelen Nokia telefonların hiçbiri, üreticilerin cihazlarını en son Android sürümüne hızlı bir şekilde güncelleyebilmelerini sağlayan Project Treble'ı desteklemiyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın "Project Treble" girişimini duymuş olabilirsiniz. Arama devi bu projeyle Android cihaz üreticilerinin telefonlarını daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde güncel tutmasını sağlamayı hedefliyor.
Android telefonlar için düzenli işletim sistemi güncellemeleri büyük bir sorun teşkil ederken maalesef üreticilerin çoğu telefonlarını son Android sürümüne güncellemiyor. Google'ın Project Treble girişimi bu düşünülerek tasarlanmış durumda ve üreticileri cep telefonlarını güncel tutmaya teşvik edecek bir politikaya sahip.
Ayrıca Bkz. "Kaliforniya 2040'a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor"
Google'ın blog sayfasında, Treble'ın sadece Android Oreo ve sonrasında piyasaya sürülen tüm yeni cihazlarda kullanılabileceği yazıyor.Yani bu da Nougat'la kutudan çıkan tüm Nokia Android telefonların Project Treble'ı desteklemediği anlamına geliyor.

HMD Global iki yıl boyunca cihazları güncel tutacak

HMD Global müşterilerine iki yıl boyunca güncelleme sözü verdiği için bu durum son kullanıcılar için sorun teşkil etmeyecek. Çünkü her halükarda Treble olsun veya olmasın güncelleme alacaklar. Sadece şirket daha fazla kaynak ayırarak Nougat'la gelen tüm Nokia telefonlara güncellemeleri sunmak zorunda kalacak.
HMD Global yetkilisi Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yöneltilen bir soruyu cevaplayarak durumu doğruladı. Bu aynı zamanda Nokia 9 gibi gelecekteki tüm Nokia marka Android telefonların, ancak Oreo ile kutudan çıkması durumunda Project Treble'ı destekleyeceği anlamına geliyor.

https://community.phones.nokia.com/support/discussions/topics/7000012202 Yorum Yaz
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ONY86 1 yıl en beğenilen
şuraya yazılımı yaptığı halde vermeyen bi samsung çizelim
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innformatics 1 yıl
Eyyy editör!
Neden sadece Nokia'nın ismi üzerinden bu haberi veriyorsun? Diğerleri müşterilerine Androidsiz cihaz mı satıyor?
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Çağatay39 1 yıl
Android One projesi ile üretilen General Mobile bile Oreo güncellemesi veremiyorken Sony güncellemeyi çoktan cihazlarına yükledi. Android ekosisteminde hiçbir zaman kesin diye birşey yoktur ve olmayacaktır.
Android One projesi ile üretilen General Mobile bile Oreo güncellemesi veremiyorken Sony güncellemeyi çoktan cihazlarına yükledi. Android ekosisteminde hiçbir z...
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Smile Man 1 yıl
Kutudan oreo ile çıkan telefon modeli bir elin parmaklarını geçmez. Nokia'nın böyle karanlamaya çalışılması gülünç.
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kımyasal 1 yıl
Neden sadece Nokia,haber taraflı gibi olmuş
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Katalikitci 1 yıl
Haber kalitesine bak

rezillik diz boyu
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Mr. Jingles 1 yıl
Treble'ın sadece Android Oreo ve sonrasında piyasaya sürülen tüm yeni cihazlarda kullanılabileceği yazıyor.

O hâlde Oreo öncesinde çıkan diğer Android cihazlar da aynı şekilde bunu desteklemiyor yani bu Nokia'ya özgü bir durum değil. Nokia iki ay sürmeden yeni güncellemeyi 8 için yayınladı. Bu da demektir ki Oreo ve sonrasındaki cihazları 1-1.5 ay içinde güncelleyebilir.
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innformatics 1 yıl
Eyyy editör!
Neden sadece Nokia'nın ismi üzerinden bu haberi veriyorsun? Diğerleri müşterilerine Androidsiz cihaz mı satıyor?
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KiriN 1 yıl
şimdi huawei mate 9 dahil diye duydum o zaman huawei 8.0 verdiği cihazları bu sisteme dahil mi ediyor ne oluyor çözemedim
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AlkanExclusive 1 yıl
Hemen sazan gibi Ö.M'dem atlayan bir Android Profesörü oldu, dipnotu da verelim o zaman,
HTC Desire HD, Samsung Galaxy Note 2, HTC One M7 ve Sony Xperia Z2 kullandığımı belirteyim. Bu modeller üstüste seneler içerisinde yeni yazılımların güncellemelerini aldılar bizim mi haberimiz yok profesör?
Elinde hangi ROM'lar var profesör?
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AlkanExclusive 1 yıl
2005 yılında Android Inc.'i satın al, 2008'de HTC Dream ile Android 1.0'ı kullanıma sun. Bugün 4.000 - 5.000₺ arasında aldığın X markanın (ve bundan öncekileri de düşün bir zahmet) amiral gemilerinin 1 sene sonra güncelleme almayacağını duyduğunda yenisini almak için satarken ultra zarar edip, yenisine de para bayılmak zorunda kal, Google amcanın totalde geçirdiği süre 12 yıl, pratikte 9 sene olsun, yazılımı güncel tutmak için daha yeni yeni çalışmalar yap ve o da her marka ve model için garantisi olmayan bir sistem olsun.
ROM atmaya devam mı gençler?
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aceleciburak 1 yıl
Android One kapsamındaki cihazlar için söz sahibi sadece google üreticileri değil ki Android 8.1 yayınlanmasından sonra özellikle Xiaomi mi A1 cihazı içn Android O beta tester arıyordu.
ayrıca üreticilerin artık google un şu sürüm politikasına uyması lazım
x.0 güncellemeleri kutudan çıkarma yerine en sorunsuz bolca hata düzeltmeli x.1 sürümünü bekleyip güncelleme programlarını buna göre açıklamaları gerekli.
örneğin Android 8.1 Aralık 2017 de çıktı çoğu üretici Eylül-Ekim döneminde kututan 8.0 lı çıkarmak yerine 7.1.2 ile devam edip Android 8.1 i google dan lanse edildikten sonra ki 15 gün içerisinde 8.1 sürümünü alacak cihazların hangileri olacağı geliştirme sürecini vs söyleyip önümüzdeki 3 ay içerisinde yani 2018 in ilk çeyreği ortasında vereceklerini açıklasalar yeni sürüm benimsenme oranı çok daha üst seviyelere çıkar ayrıca müşteri deneyimi de üst basamaklara tırmanır.
bunu gerçekleştirecek olan tek bir geliştirici var o da Lineage OS açıklamlarında kapalı kapılar arkasında Android 8.0 temelli 15.0 sürümünü geliştirdiklerini birikimlerini yaptıklarını ama Android 8.1 in yayınlanması ile zaten hiç bir cihaz için yayınlanmayan 15.0 ın geliştirilmesinin durdurulduğu ve odaklanan sürümün Android 8.1 tabanlı 15.1 sürümü olduğunu belirttiler.
olması gereken bu ama ünlü düşünür Rasim Levent Pekcan ın bu durumlar için güzel bir sözü mevcut ''Hayatta iyi şeyler olmaz''
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smart1978 1 yıl
Kimse sanmasin ki Android 8 kutu icinde cikanlar kesinlikle Project Treble i destekleyecek diye birsey yok!
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NuKe_MaNia 1 yıl smart1978
smart1978
Kimse sanmasin ki Android 8 kutu icinde cikanlar kesinlikle Project Treble i destekleyecek diye birsey yok!

Google zorunlu kıldı. Oreo ile piyasaya çıkan her telefon treble desteklemek zorunda
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