Mevcut hiçbir Nokia telefon Project Treble'ı desteklemiyor

Google'ın "Project Treble" girişimini duymuş olabilirsiniz. Arama devi bu projeyle Android cihaz üreticilerinin telefonlarını daha kolay, daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde güncel tutmasını sağlamayı hedefliyor.

Android telefonlar için düzenli işletim sistemi güncellemeleri büyük bir sorun teşkil ederken maalesef üreticilerin çoğu telefonlarını son Android sürümüne güncellemiyor. Google'ın Project Treble girişimi bu düşünülerek tasarlanmış durumda ve üreticileri cep telefonlarını güncel tutmaya teşvik edecek bir politikaya sahip.

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Android Oreo ve sonrasında piyasaya sürülen tüm yeni cihazlarda kullanılabileceği yazıyor.Yani bu da Nougat'la kutudan çıkan tüm Nokia Android telefonların Project Treble'ı desteklemediği anlamına geliyor. Google'ın blog sayfasında , Treble'ın sadeceve sonrasında piyasaya sürülen tüm yeni cihazlarda kullanılabileceği yazıyor.Yani bu da'la kutudan çıkan tüm Nokia Android telefonların Project Treble'ıanlamına geliyor.

HMD Global iki yıl boyunca cihazları güncel tutacak

HMD Global müşterilerine iki yıl boyunca güncelleme sözü verdiği için bu durum son kullanıcılar için sorun teşkil etmeyecek. Çünkü her halükarda Treble olsun veya olmasın güncelleme alacaklar. Sadece şirket daha fazla kaynak ayırarak Nougat'la gelen tüm Nokia telefonlara güncellemeleri sunmak zorunda kalacak.

HMD Global yetkilisi Juho Sarvikas, Twitter üzerinden yöneltilen bir soruyu cevaplayarak durumu doğruladı. Bu aynı zamanda Nokia 9 gibi gelecekteki tüm Nokia marka Android telefonların, ancak Oreo ile kutudan çıkması durumunda Project Treble'ı destekleyeceği anlamına geliyor.

https://community.phones.nokia.com/support/discussions/topics/7000012202