Kim Nerede? 23 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 19 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, mevcut enerji santralleri ile kullandığımız otomobil ve elektrikli aletler sebebiyle sıcaklık değerlerinin 1.5 derecelik artış göstereceğini ortaya çıkardı.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
1,1b
1
3
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak
Tam Boyutta Gör

Karbondioksit salınımı ve bunun neticesinde artan küresel sıcaklıklar, insanlığın mücadele etmesi gereken çevre sorunlarının başında geliyor.

2010 yılında bilim insanlarının ortaya koyduğu veriler, küresel sıcaklıkları 1.3 santigrat derece yükseltmeye yetecek oranda enerji santraline, fabrikaya, otomobile ve elektrikli ev aletine sahip olduğumuzu ortaya koymuştu.

Söz konusu çalışmanın devamı niteliğinde olan ve Nature dergisinde yayımlanan bir başka araştırma ise 1.3 derecelik hassas eşiği çoktan geçtiğimizi ve Paris Anlaşmasında sınır olarak konan 1.5 santigratlık artışın da ötesine doğru hızla ilerlediğimizi ortaya koydu. Elde edilen bulgular hâlihazırda faaliyette olan tesisler ile kullandığımız otomobil ve elektrikli aletlerin üzerine hiçbir ekleme yapmasak dahi 1.5 derecelik artışın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bahsi geçen unsurların atmosfere salacağı sera gazı miktarının ise 660 milyar ton olacağı hesaplanmış.

Araştırmaya göre halen aktif durumda olan enerji santralleri, ömür biçilen süreleri kadar işletilmeye devam eder ve plan dâhilinde olan santraller de inşa edilmeye karar verilirse küresel sıcaklık değerleri 2 santigrat derece artacak. Enerji santrallerinin bu artışa neden olacak sera gazı salınımındaki payının %75 seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Peki, 1.5 derecelik artış gezegenimiz üzerinde ne gibi etkiler yaratacak? Araştırmacılar, bu artışla birlikte yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik Arktik permafrostun (donmuş toprak) eriyeceğini, gezegenimizdeki mercan kayalıklarının %70’inin yok olacağını ve küresel nüfusun %14’ünün ise aşırı sıcaklarla mücadele etmek zorunda kalacağını ifade etmiş.

Gelecek pek parlak gözükmüyor 

Araştırmada küresel sıcaklık değerlerinin normal seyrine dönmesi için 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Ancak eldeki veriler ve trilyonlarca dolar değerindeki mevcut sistemin işletilmesine devam edileceği yönündeki tahminler sebebiyle hedeflere ulaşılması pek mümkün gözükmüyor. Fosil yakıt tüketiminden bir gecede vazgeçilemeyeceği gerçeği ve yeni santrallerin inşasının da devam etmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde insanlığı zor günlerin beklediği söylemek yanlış olmayacaktır.


https://www.engadget.com/2019/07/01/existing-infrastructure-carbon-dioxide-climate-change/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 4 gün en beğenilen
Karbondioksit oranını azaltmak için ne yapmak lazım bizim önderimiz yıllar önce ne demiş kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin. Sonuç herşey normalleşir. Biz ne yapıyoruz üretim = Emisyon = 2 birim Co2 Çözüm : Mevcut ormanları kesmemek bakım yapmak Şuan dönüşüm 1 birim ağaç dikersek eşitleriz ve sorunu çözeriz.
Karbondioksit oranını azaltmak için ne yapmak lazım bizim önderimiz yıllar önce ne demiş kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin. Sonuç herşey normalleşir...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 4 gün
6 derece arttı mı Dünyanın sonu geliyor. Ona göre hesaplayın işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 gün en beğenilen
Karbondioksit oranını azaltmak için ne yapmak lazım bizim önderimiz yıllar önce ne demiş kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin. Sonuç herşey normalleşir. Biz ne yapıyoruz üretim = Emisyon = 2 birim Co2 Çözüm : Mevcut ormanları kesmemek bakım yapmak Şuan dönüşüm 1 birim ağaç dikersek eşitleriz ve sorunu çözeriz.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 4 gün
gençleri ve gelecek jenerasyonları çok şahane bir gelecek bekliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek 4 gün Snapdragon 845'li oyuncu telefonu Vivo iQOO Neo resmen tanıtıldı 4 gün Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor 4 gün Yapay zekayı kandırmak v2 | Amazon Go'yu zorladık 4 gün iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak 4 gün Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı 4 gün Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra 4 gün Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi 4 gün AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı 4 gün MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak 4 gün 2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak Sonraki Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim