Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor

Xiaomi’nin ağır şekilde modifiye edilmiş Android arayüzü MIUI, 2010 yılından beri tüm gücüyle çalışmaya devam ediyordu. Başlangıçtan bu yana Global Beta sürümleri sunan Xiaomi, eski telefonlarına bile bu kanaldan güncelleme dağıtıyordu.

Mi Community web sitesinde yapılan kısa bir açıklamayla birlikte Beta sürümlerin geliştirilmesi durduruldu. Admin kullanıcı Elaine2046 açıklamasında 1 Temmuz’dan itibaren mühendis ekibi MIUI beta sürümleri üzerinde çalışmayı durduracak.

Beta sürümler genelde günlük kullanıcılar tarafından tercih edilmediğinden bu kararı almış olabilecek Xiaomi, sadece Stabil sürümleri sunmak için çalışacak. Arkada binlerde beta kullanıcısı olmadan sürümlerdeki hatalar ne dereceye kadar ayıklanabilecek o ise önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak.

Beta sürümlerin kaldırılması, en çok eski Xiaomi kullanıcılarını etkileyecek. Yeni modeller için stabil sürüm dağıtımı devam etse de eski modellerde sadece beta güncellemeleri yapılıyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu durum bozulacak.

http://c.mi.com/thread-2231945-1-0.html

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Özel arayüz geliştiricileri, özellikle en popüler LineageOS Android sürümü, Xiaomi telefonların çoğu için sıklıkla güncelleme sunmaya devam ediyor. Bu sürümler, eski model kullanıcılarının oldukça işine yarayacaktır.