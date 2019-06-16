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Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor

Xiaomi'nin özel arayüzü MIUI, yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren MIUI Global Beta sürümlerini kullanımdan kaldırıyor. Bu durum, eski Xiaomi cihazların artık güncellenmeyeceğini gösteriyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
4,2b
1
10
android
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Xiaomi’nin ağır şekilde modifiye edilmiş Android arayüzü MIUI, 2010 yılından beri tüm gücüyle çalışmaya devam ediyordu. Başlangıçtan bu yana Global Beta sürümleri sunan Xiaomi, eski telefonlarına bile bu kanaldan güncelleme dağıtıyordu.
Mi Community web sitesinde yapılan kısa bir açıklamayla birlikte Beta sürümlerin geliştirilmesi durduruldu. Admin kullanıcı Elaine2046 açıklamasında 1 Temmuz’dan itibaren mühendis ekibi MIUI beta sürümleri üzerinde çalışmayı durduracak.
Beta sürümler genelde günlük kullanıcılar tarafından tercih edilmediğinden bu kararı almış olabilecek Xiaomi, sadece Stabil sürümleri sunmak için çalışacak. Arkada binlerde beta kullanıcısı olmadan sürümlerdeki hatalar ne dereceye kadar ayıklanabilecek o ise önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak.
Beta sürümlerin kaldırılması, en çok eski Xiaomi kullanıcılarını etkileyecek. Yeni modeller için stabil sürüm dağıtımı devam etse de eski modellerde sadece beta güncellemeleri yapılıyordu. 1 Temmuz’dan itibaren bu durum bozulacak.
Özel arayüz geliştiricileri, özellikle en popüler LineageOS Android sürümü, Xiaomi telefonların çoğu için sıklıkla güncelleme sunmaya devam ediyor. Bu sürümler, eski model kullanıcılarının oldukça işine yarayacaktır.

http://c.mi.com/thread-2231945-1-0.html Yorum Yaz
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cbabuccuoglu 6 gün yeni yorumcu en beğenilen hamzasoph
Tüm MIUI sürümleri için artık beta olmayacak, yani sadece 10'a özgü durum değil.
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MRYGZ 6 gün
planlı eskitme politikasına tam anlamıyla geçmiş oldu xiaomi, tabi ki bu güncelleştirme politikası aşırı maaliyet gerektiyor ama bu politika xiaomi'nin en övülen yanlarından biriydi. bakalım neler olacak.
planlı eskitme politikasına tam anlamıyla geçmiş oldu xiaomi, tabi ki bu güncelleştirme politikası aşırı maaliyet gerektiyor ama bu politika xiaomi'nin en övüle...
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realblade 6 gün
Xiaomi nin bu kadar hızlı büyümesindeki en büyük etken yazılımıydı. Eğer yazılım konusunu 2. Plana atarsalar çok kan kaybeder Xiaomi.
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haktan24 5 gün
Xiaomi mi 5 kullandım beta sürüm kullandım Xiaomi redmi note 5 kullanıyorum ondada aynı şekilde aldığım gibi beta ya geçirdim kaldırılması hoş olmamış çünkü yenilik ilk bizim cihazlarımıza geliyordu test ediyordur sorun sıkıntı varmı diye geri bildirim atiyorduk onlarda sorun sıkıntıları düzeltip stabil surumlerine veriyordu MIUI bu konuda iyidi beta sürecin kaldırılicak olması hoş olmadı bence hayirlisi olsun.
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hamzasoph 6 gün
Merak ettim. Çin romu ile globali birleştirip tek rom mu çıkaracaklar? Beylemedeyiz bakalım ne olacak
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osos11 6 gün hamzasoph
Pek sanmam. Çin'de Google servisleri engelli. Boşu boşuna Google servislerini eklemezler Çin romuna.
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Sharparrow 6 gün
mi community de başka bir yerde yeni çıkan bir telefon için sadece 1 yıl beta programı uygulanacak diye okumuştum. Ekonomik telefonlar için ise beta programı sonlandırılacak diyordu.. şimdi uğraşamam neredeydi diye bulmak için.. fetöcü bir site için bu yazdıklarım bile çok
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Kevin De Bruyne 6 gün
Eski telefonlara beta güncellemesi verdigini kim diyor?
Aylar önce (belki yıl olmuştur) Mi4 ve Mi5 icin hem global beta hem de global stabil güncellemesini ayni anda kestiler.
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hamzasoph 6 gün
MIUI 11 gelecek o yüzden mıuı 10 beta bitti
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cbabuccuoglu 6 gün yeni yorumcu hamzasoph
Tüm MIUI sürümleri için artık beta olmayacak, yani sadece 10'a özgü durum değil.
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interwap 6 gün
Xiaomi ve/veya Mi özünden epey sapıyor.
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realblade 6 gün
Xiaomi nin bu kadar hızlı büyümesindeki en büyük etken yazılımıydı. Eğer yazılım konusunu 2. Plana atarsalar çok kan kaybeder Xiaomi.
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MRYGZ 6 gün
planlı eskitme politikasına tam anlamıyla geçmiş oldu xiaomi, tabi ki bu güncelleştirme politikası aşırı maaliyet gerektiyor ama bu politika xiaomi'nin en övülen yanlarından biriydi. bakalım neler olacak.
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