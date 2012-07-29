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MIT tarafından geliştirilen yonga, farklı kaynaklardan enerji elde edebiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Massachusetts Institute of Technology - MIT, bataryadan bağımsız izleme sistemlerinde önemli bir adım attı ve farklı kaynaklarından enerji toplayabilen yeni bir yonga geliştirdi.

Projenin amacı biomedikal cihazlar, çevre sensörleri gibi uygulamalarda kullanım süresini daha da artırmak. 

Daha önce MIT profesörü Anantha Chandrakasan, ışık, ısı ve titreşim kaynaklarından enerji üretebilen farklı cihazlar üzerinde çalışmıştı. Doktora öğrencisi Saurav Bandyopadhyay ise bu üç kaynaktan enerjiyi toplayabilen ve güç dağıtımını optimize edebilen tek bir yonga üretmeyi başardı.

Enerjiyi bir araya toplayan devrenin makalesi, IEEE Katı Durum Devreleri dergisinde de yayınlandı.

Chandrakasan tarafından vücut ısısıyla, bir köprüden geçen trafiğin yarattığı titreşimle, dış havanın ısısıyla şarj olabilen cihazlar geliştirilmişti. Proje ile farklı kaynaklardan enerji toplamak için birden fazla cihaz kullanma zorunluluğu ortadan kalkacak ve maliyet anlamında büyük gelişme yaşanacak. Ayrıca bir kaynak tükense bile diğer iki kaynaktan enerji üretilmeye devam edilecek.

Farklı kaynaklardan tek bir devre ile enerji toplamak aslında oldukça zor. Işık, ısı ve titreşimden enerji toplayabilmek için devrelerin farklı voltajlar üretmesi gerekiyor. Bandyopadhyay bu voltajları tek devrede toplamayı başarmış. Üstelik voltajlar arasında geçiş yaparken enerji kaybolmasının da önüne geçmiş.

Normalde enerji üretimi esnasında devreler üzerinde kapasitörlerin enerjiyi tutması ve sensörlere aktarması gerekir. Bu devrede ise sensörün kendisi kaynaktan besleniyor ve kapasitör sistemini devre dışı bırakıyor. Böylece enerji daha verimli kullanılmış oluyor.

Texas Instruments mühendislerinden David Freeman, bu gelişmenin çok önemli olduğunu, ürettikleri kablosuz sensör yongalarının tam da böyle bir devreye ihtiyaç duyduğunu, bundan sonra fonksiyonellik anlamında yol katedeceklerini belirtiyor.

Projenin finansmanı ise, DARPA ve diğer savunma firmaları tarafından oluşturulan Interconnect Focus Center.

http://web.mit.edu/newsoffice/2012/chip-power-heat-vibration-light-0709.html Yorum Yaz
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garandiru 7 yıl en beğenilen
habire birşeylerde çığır açıyor adamlar, biz elimizin altındaki kaynakları sağlıklı bir biçimde enerjiye çeviremezken adamlar teknolojinin dibine vuruyor. ışık titreşim ve ısıyı enerjiye çevirmek çok başarılı..
habire birşeylerde çığır açıyor adamlar, biz elimizin altındaki kaynakları sağlıklı bir biçimde enerjiye çeviremezken adamlar teknolojinin dibine vuruyor. ışık...
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igetsky 7 yıl ekrem71
ekrem71






Massachusetts Institute of Technology - MIT, bataryadan bağımsız izleme sistemlerinde önemli bir adım attı ve farklı kaynaklarından enerji toplayabilen yeni bir yonga geliştirdi.



Projenin amacı biomedikal cihazlar, çevre sensörleri gibi uygulamalarda kullanım süresini daha da artırmak. 



Daha önce MIT profesörü Anantha Chandrakasan, ışık, ısı ve titreşim kaynaklarından enerji üretebilen farklı cihazlar üzerinde çalışmıştı. Doktora öğrencisi Saurav Bandyopadhyay ise bu üç kaynaktan enerjiyi toplayabilen ve güç dağıtımını optimize edebilen tek bir yonga üretmeyi başardı.



Enerjiyi bir araya toplayan devrenin makalesi, IEEE Katı Durum Devreleri dergisinde de yayınlandı.



Chandrakasan tarafından vücut ısısıyla, bir köprüden geçen trafiğin yarattığı titreşimle, dış havanın ısısıyla şarj olabilen cihazlar geliştirilmişti. Proje ile farklı kaynaklardan enerji toplamak için birden fazla cihaz kullanma zorunluluğu ortadan kalkacak ve maliyet anlamında büyük gelişme yaşanacak. Ayrıca bir kaynak tükense bile diğer iki kaynaktan enerji üretilmeye devam edilecek.



Farklı kaynaklardan tek bir devre ile enerji toplamak aslında oldukça zor. Işık, ısı ve titreşimden enerji toplayabilmek için devrelerin farklı voltajlar üretmesi gerekiyor. Bandyopadhyay bu voltajları tek devrede toplamayı başarmış. Üstelik voltajlar arasında geçiş yaparken enerji kaybolmasının da önüne geçmiş.



Normalde enerji üretimi esnasında devreler üzerinde kapasitörlerin enerjiyi tutması ve sensörlere aktarması gerekir. Bu devrede ise sensörün kendisi kaynaktan besleniyor ve kapasitör sistemini devre dışı bırakıyor. Böylece enerji daha verimli kullanılmış oluyor.



Texas Instruments mühendislerinden David Freeman, bu gelişmenin çok önemli olduğunu, ürettikleri kablosuz sensör yongalarının tam da böyle bir devreye ihtiyaç duyduğunu, bundan sonra fonksiyonellik anlamında yol katedeceklerini belirtiyor.



Projenin finansmanı ise, DARPA ve diğer savunma firmaları tarafından oluşturulan Interconnect Focus Center.

 



ekrem sen MIT demi okuyosun?
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ErTuFx 7 yıl
Bizim daha bi pöskövitimiz yok nasil yapacaz :)
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Rubisco 7 yıl
Bizim "energy harversting" işlerine girmemize gerek yok. Onların arkasında DARPA, DOD flan var, bizim arkamızdaki püskevitten 3 yetmez 5 isteruzden yetişemeyiz yeterli arge ye.
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OZKNaln 7 yıl
bende basliga aldandim mit :D
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Rubisco 7 yıl
Eski haber dii mi bu ??
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garandiru 7 yıl en beğenilen
habire birşeylerde çığır açıyor adamlar, biz elimizin altındaki kaynakları sağlıklı bir biçimde enerjiye çeviremezken adamlar teknolojinin dibine vuruyor. ışık titreşim ve ısıyı enerjiye çevirmek çok başarılı..
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fatihcanery 7 yıl
güzel gelişme ama yeterli olmuyor bunlar malesef
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Illuminn 7 yıl
Forumdaki çevre sensörü firması sahipleri için çok iyi bir haber
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sfr+10 7 yıl
MIT yazınca aha dedim bizim milli istihbarat teşkilatı da kendini yavaş yavaş geliştiriyor



daha da gelişeceğe benziyor ama kapasitörsüz nasıl yapmışlar orası ilginç
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tuching2031 7 yıl
up up
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