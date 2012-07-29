MIT tarafından geliştirilen yonga, farklı kaynaklardan enerji elde edebiliyor

Massachusetts Institute of Technology - MIT, bataryadan bağımsız izleme sistemlerinde önemli bir adım attı ve farklı kaynaklarından enerji toplayabilen yeni bir yonga geliştirdi.





Projenin amacı biomedikal cihazlar, çevre sensörleri gibi uygulamalarda kullanım süresini daha da artırmak.





Daha önce MIT profesörü Anantha Chandrakasan, ışık, ısı ve titreşim kaynaklarından enerji üretebilen farklı cihazlar üzerinde çalışmıştı. Doktora öğrencisi Saurav Bandyopadhyay ise bu üç kaynaktan enerjiyi toplayabilen ve güç dağıtımını optimize edebilen tek bir yonga üretmeyi başardı.





Enerjiyi bir araya toplayan devrenin makalesi, IEEE Katı Durum Devreleri dergisinde de yayınlandı.





Chandrakasan tarafından vücut ısısıyla, bir köprüden geçen trafiğin yarattığı titreşimle, dış havanın ısısıyla şarj olabilen cihazlar geliştirilmişti. Proje ile farklı kaynaklardan enerji toplamak için birden fazla cihaz kullanma zorunluluğu ortadan kalkacak ve maliyet anlamında büyük gelişme yaşanacak. Ayrıca bir kaynak tükense bile diğer iki kaynaktan enerji üretilmeye devam edilecek.





Farklı kaynaklardan tek bir devre ile enerji toplamak aslında oldukça zor. Işık, ısı ve titreşimden enerji toplayabilmek için devrelerin farklı voltajlar üretmesi gerekiyor. Bandyopadhyay bu voltajları tek devrede toplamayı başarmış. Üstelik voltajlar arasında geçiş yaparken enerji kaybolmasının da önüne geçmiş.





Normalde enerji üretimi esnasında devreler üzerinde kapasitörlerin enerjiyi tutması ve sensörlere aktarması gerekir. Bu devrede ise sensörün kendisi kaynaktan besleniyor ve kapasitör sistemini devre dışı bırakıyor. Böylece enerji daha verimli kullanılmış oluyor.





Texas Instruments mühendislerinden David Freeman, bu gelişmenin çok önemli olduğunu, ürettikleri kablosuz sensör yongalarının tam da böyle bir devreye ihtiyaç duyduğunu, bundan sonra fonksiyonellik anlamında yol katedeceklerini belirtiyor.





Projenin finansmanı ise, DARPA ve diğer savunma firmaları tarafından oluşturulan Interconnect Focus Center.