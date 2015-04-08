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MiTagg NuDock, iPhone ve Apple Watch akıllı saatinizi birlikte şarj edebiliyor

4 yıl
3,1b
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iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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MiTagg NuDock, iPhone ve Apple Watch akıllı saatinizi birlikte şarj edebiliyor
 
Günümüzde bir çok akıllı telefon kullanıcısı telefonlarını gün aşırı şarj ediyor. Bu duruma her ne kadar alışmış olsak da son zamanlarda kullanımı iyiden iyiye artan akıllı saatlerin de sık aralıklarla şarj ihtiyacı duyması rahatsız edici bir durum. MiTagg NuDock isimli şarj istasyonu ise bu soruna kendine bir çözüm bulmuş.
Apple telefon ve bilgisayarlarında görmeye alışık olduğumuz uzay grisi rengine sahip dock ünitesi aynı zamanda alimünyum malzemeden üretilmiş. Bu sayede iPhone ve Apple Watch ile birlikte uyumlu görünen istasyon üzerinde bir de lamba bulunduruyor.  Lambanın parlaklığı ise isyasyonun kenarında bulunan dokunmatik alan üzerinden el ile ayarlanabiliyor.
Tüm bunların yanında bir de yanımızda taşıyabileceğimiz harici şarj aletine sahip istasyon telefon ve akıllı saat dışında bu aleti de şarj edebiliyor. Bu sayede dışarıda uzun saatler geçireceğimiz günlerde bu 2000mAh kapasiteli ekstra batarya sağlayan aleti de yanımıza alabiliyoruz. Lambayı açıp kapadığımız bölümün hemen altında ise USB bağlantısı bulunuyor. Bu bağlantı da herhangi bir cihazı şarj edebiliyor.
Bir çok cihaza sahip olan kullanıcılar için oldukça kullanışlı görünen alet şimdilik 129 dolarlık bir fiyata sahip. Ancak bu fiyat kısıtlı sayıda ürün için geçerli, sonrasında ise fiyat 149 dolara yükselecek. Indiegogo sayfasındaki proje tamamlandıktan sonra ise fiyatı 249 dolar olacak.

NuDock™ - Power Station Lamp by MiTagg from Shark Design on Vimeo.


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Smile75 4 yıl
Değişik bir şey ama bizim ülkemiz için böyle şeyler iyi veya kötü de olsa gereksiz sıfatıyla kalıyor. Çünkü fiyatı ülkemize girince, milletimize girecek şekilde ayarlanıyor.
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