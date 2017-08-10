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MIUI 9 global beta ROM yarın dağıtılıyor

MIUI 9 kullanıcı arayüzünün global versiyonunu merakla bekleyenler için müjdeli haber geldi. Xiaomi yarından itibaren MIUI 9 global beta ROM dağıtımına başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin milyarlarca kullanıcı sayısına ulaşan başarılı arayüzü MIUI, geçtiğimiz haftalarda yeni sürümünü dağıtmıştı. İlk olarak Çince sürümünü beta olarak dağıtmaya başlayan firma yarın itibariyle global sürümü de dağıtıma çıkarıyor.

Global dağıtım

MIUI 9 global beta ROM’u ilk etapta Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Mi 6 ve Qualcomm işlemcili Redmi Note 4 modelleri ile uyumlu olacak. Bu cihazlar yarın itibariyle MIUI 9 betasını kurabilecekler. MIUI 8 global beta ROM yüklü olan kullanıcılar kolay bir şekilde güncelleme yapabilecek. Standart ROM kullananların ise yedekleme yaptıktan sonra tam format atmaları gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "YotaPhone 3 detaylanıyor"

MIUI 9 Global Beta ROM 7.8.10 sürümü ilerleyen günlerde daha fazla cihaza verilecek. Mi MIX / Mi Note 2 / Mi 5 / Mi 5s / Mi 5s Plus / Mi Max 2 / Mi Max / Redmi 4/4X sıradaki cihazlar. Şimdilik net bir tarih yok.

Üçüncü dalga ise Redmi 2 / Redmi 2 Prime / Mi 3 / Mi 4 / Redmi Note 3 Qualcomm / Redmi Note 3 Special Edition / Redmi Note 4 MTK / Mi 4i / Redmi Note 2 / Redmi Note Prime / Mi 2/2S /  Mi Note / Redmi 3/ Redmi 3 Prime / Redmi 3S/ Redmi 3S Prime / Redmi 4A cihazlarını kapsıyor. Sonbahar içerisinde bu cihazlar da MIUI 9 betasını almış olacak.

Yeni deneyim

MIUI 9 ile Xiaomi kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlamış. Arayüz görünümünde büyük değişiklikler yok ancak ikonlar biraz daha yuvarlatılmış ve modern bir hale kavuşmuş. Kilit ekranı da bildirimleri birbirine yakın bir şekilde biraz daha aşağıda gösteriyor. Asıl değişiklik ise işin mutfağında gerçekleşiyor.

Kullanılan uygulamaya göre sistem kaynaklarını optimize eden arayüz, arka planda bekleyen ancak kaynak sömürmek isteyen uygulamalara izin vermiyor. Ayrıca işlemci optimizasyonu ile uygulamaların daha hızlı başlatıldığı ifade ediliyor. Yine sistem sohbetlerinizdeki içeriğe göre size hangi uygulamayı açmak istediğinizi sorabiliyor.

Akıllı asistan özelliği ise uygulamalar, notlar, resimler ve videolar gibi pek çok içerik arasında daha hızlı arama yapmanızı, daha hızlı sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Yine belirli bir kişiyle veya belirli bir yerde çekilmiş fotoğraflarınızı bulabilen bir arama sistemi de galeri içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca Mi Max 2 ile denenmeye başlayan bölünmüş ekran özelliği MIUI 9 ile yaygınlaşacak.

Akıllı asistan, görsel arama motoru ve uygulama başlatma özelliği şimdilik Çin versiyonunda mevcut. Global versiyona ne zaman geleceği bilinmiyor.

 

http://en.miui.com/thread-733708-1-1.html Yorum Yaz
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carloska 2 yıl en beğenilen
4 yıllık telefonlara bile destek veriyor aslında olması gereken bu ama bu kapitalist sistemde bize lüks geliyor..
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kucukyenici 2 yıl
Birçok modelde fotoğraf çektikten sonra uygulama içerisinden galeriye geçiş yapmıyor. Umarım düzelmiştir. (Redmi Note 4X Kullanıyorum).
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bjk_murat 2 yıl
kararlı versiyon ne zaman gelir acaba?
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FuXiN 2 yıl
Global beta yayınladı
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rosedaled3 2 yıl
Mi 5s hala android gelmedi global kararlı sürümde
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SERDARbdrm 2 yıl
Ekran bolme ne zaman gelecek? Bu telefonlarin bence tek eksigi coklu uygulama desteklememesi, benim acimdan en azindan.
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Adoring 2 yıl
Umarım diğer markalar gibi her güncellemede telefonu yavaşlatma gibi bir durum oluşmaz.
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erdem552 2 yıl
Daha yeni Mi 5s Plus almıştım güncellemeyi bekliyordum iyi haber oldu :)
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carloska 2 yıl en beğenilen
4 yıllık telefonlara bile destek veriyor aslında olması gereken bu ama bu kapitalist sistemde bize lüks geliyor..
1 Yanıt Yanıtla +19
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kadirirdem 2 yıl carloska
Çünkü alıştırılmışız kardeş maalesef...
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buraoca2 2 yıl
Xiaomi Eu Beta romunu merakla bekliyoruz...
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