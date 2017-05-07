MIUI 9 ile ilgili ilk bilgiler

Xiaomi’nin akıllı telefonlarında yer verdiği MIUI kullanıcı arayüzü bilindiği üzere her yıl yeni bir sürüme yükseltiliyor. Firmanın belki de en iyi olduğu alan olan MIUI kullanıcı arayüzü bu yıl da önemli gelişmelere sahne olacak.

Yeni özellikler

Xiaomi’nin paralel ithalat yoluyla dünyaya yayılan telefonları artık MIUI arayüzünü daha fazla beklenir hale getirdi. Elbette bağımsız ROM olarak MIUI arayüzünü telefonlarına kuran kullanıcılar da yeni sürümleri merakla bekliyor.

Firmanın yanlışlıkla geliştiricilere gönderdiği bir emailde MIUI 9 arayüzünün iki önemli özelliği açık edildi. Android 7.0 işletim sistemi ile sunulan ve aslında pek çok üreticinin daha önceden sunmaya başladığı bölünmüş ekran desteği artık Xiaomi telefonlarına geliyor.

Xiaomi her ne kadar kullanıcı arayüzünü güncel özelliklerle donatmaya çalışsa da bazı Android özelliklerini bir veya iki yıl sonra telefonlarına getiriyor. Bölünmüş ekran özelliğinin yanında resim içerisinde resim - PiP özelliği de MIUI 9 ile gelecek.

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Android 7.0 ve üzerinde çalışan tüm Xiaomi telefonlarının bölünmüş ekran özelliğini alacağı ifade ediliyor. Mi 6, Mi 5c, Mi MIX, Mi Note 2, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Mi 4C, Mi 4S, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus bunlardan bazıları. Hatta firmanın bir sürpriz yaparak Android 6.0 cihazlarına da bu özelliği sunacağı belirtiliyor.

MIUI arayüzü tüm cihazlara aynı Android sürümünü sunamıyor. Donanıma göre temel aldığı Android sürümü değişiyor ancak MIUI arayüzü ismi aynı kalıyor. Örneğin MIUI 8 arayüzü çoğu cihazlara Android 6.0 sürümünü sunarken bazı cihazlara da Android 7.0 sürümünü getirmişti. MIUI 9 ise muhtemelen pek çok cihaza Android 7.0 sürümünü getirirken bir kısmına da Android 8.0 sürümünü sunacak. Performansın arttırıldığı MIUI 9 için sonbahar ayları işaret ediliyor.