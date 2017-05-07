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MIUI 9 ile ilgili ilk bilgiler

Xiaomi’nin beğenilen kullanıcı arayüzü MIUI, bu yıl dokuzuncu sürüme terfi edecek. Yeni sürümde bölünmüş ekran ve resim içerisinde resim özelliklerinin sunulması bekleniyor.
2 yıl
10,7b
1
32
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin akıllı telefonlarında yer verdiği MIUI kullanıcı arayüzü bilindiği üzere her yıl yeni bir sürüme yükseltiliyor. Firmanın belki de en iyi olduğu alan olan MIUI kullanıcı arayüzü bu yıl da önemli gelişmelere sahne olacak.

MIUI 9 ile ilgili ilk bilgiler

Yeni özellikler

Xiaomi’nin paralel ithalat yoluyla dünyaya yayılan telefonları artık MIUI arayüzünü daha fazla beklenir hale getirdi. Elbette bağımsız ROM olarak MIUI arayüzünü telefonlarına kuran kullanıcılar da yeni sürümleri merakla bekliyor.

Firmanın yanlışlıkla geliştiricilere gönderdiği bir emailde MIUI 9 arayüzünün iki önemli özelliği açık edildi. Android 7.0 işletim sistemi ile sunulan ve aslında pek çok üreticinin daha önceden sunmaya başladığı bölünmüş ekran desteği artık Xiaomi telefonlarına geliyor.

Xiaomi her ne kadar kullanıcı arayüzünü güncel özelliklerle donatmaya çalışsa da bazı Android özelliklerini bir veya iki yıl sonra telefonlarına getiriyor. Bölünmüş ekran özelliğinin yanında resim içerisinde resim - PiP özelliği de MIUI 9 ile gelecek.

Ayrıca Bkz. "Apple giyilebilir cihaz pazarının lideri"

Android 7.0 ve üzerinde çalışan tüm Xiaomi telefonlarının bölünmüş ekran özelliğini alacağı ifade ediliyor. Mi 6, Mi 5c, Mi MIX, Mi Note 2, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Mi 4C, Mi 4S, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus bunlardan bazıları. Hatta firmanın bir sürpriz yaparak Android 6.0 cihazlarına da bu özelliği sunacağı belirtiliyor.

MIUI arayüzü tüm cihazlara aynı Android sürümünü sunamıyor. Donanıma göre temel aldığı Android sürümü değişiyor ancak MIUI arayüzü ismi aynı kalıyor. Örneğin MIUI 8 arayüzü çoğu cihazlara Android 6.0 sürümünü sunarken bazı cihazlara da Android 7.0 sürümünü getirmişti. MIUI 9 ise muhtemelen pek çok cihaza Android 7.0 sürümünü getirirken bir kısmına da Android 8.0 sürümünü sunacak. Performansın arttırıldığı MIUI 9 için sonbahar ayları işaret ediliyor. 

 

https://androidcommunity.com/upcoming-miui-9-leaked-xiaomi-to-bring-split-screen-picture-in-picture-features-20170506/ Yorum Yaz
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Alex Murphy 2 yıl en beğenilen V4LKyR
kısaca tarif etmek gerekirse android'in level atlatıldığı ios melezi bir kıvama bürünmüş halidir..performans,stabilite,verimlilik,yalın ve sade arayüzle zerafetin buluşma noktası..
kısaca tarif etmek gerekirse android'in level atlatıldığı ios melezi bir kıvama bürünmüş halidir..performans,stabilite,verimlilik,yalın ve sade arayüzle zerafe...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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TacoNikky 2 yıl
Miui inceliktir, düşünülmeyeni düşünmektir. Birisi sizi aradı diyelim telefona yetisemediniz, 8 kere çaldı ya da 1 kere çaldı diye yazar. Tema desteğiyle özelleştirme çok fazladır, bir temayla telefon Sony olurken, diğer temayla Samsungla aynı olur. Onun için Miui yıllardır herkesin göz bebeği :)
Miui inceliktir, düşünülmeyeni düşünmektir. Birisi sizi aradı diyelim telefona yetisemediniz, 8 kere çaldı ya da 1 kere çaldı diye yazar. Tema desteğiyle özelle...
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ConquerorIron 2 yıl
Apple'cılardanım. Iphone 6 Plus kullanıyorum. Fakat sırf MIUI için bile Android kullanılabilir. Bir gün Android'e dönecek olur isem, MIUI desteklemeyen bir telefon almam. Ve kesinlikle ilk işim MIUI Rom kurmak olur.
Apple'cılardanım. Iphone 6 Plus kullanıyorum. Fakat sırf MIUI için bile Android kullanılabilir. Bir gün Android'e dönecek olur isem, MIUI desteklemeyen bir tele...
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Flag SHİP Killer 1 yıl
Mi4 de gelse keşke
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DH Misafiri 2 yıl
Çinli tüm firmalar telefonlarına Android 7 verirken Xiaomi sonbaharı bekliyorsa.. Yazık.. Şimdiye kadar niye beklemiş.. Yaptığı en iyi iş olan MIUI yazılım.. Onu da zamanında yapsaymış..
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mehsen29 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Çinli tüm firmalar telefonlarına Android 7 verirken Xiaomi sonbaharı bekliyorsa.. Yazık.. Şimdiye kadar niye beklemiş.. Yaptığı en iyi iş olan MIUI yazılım.. Onu da zamanında yapsaymış..

Android 7 Güncellemesi çoktan geldi Bu MIUI 9 Sürümü Biz Şu an MIUI 8 kullanıyoruz
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wolf silver 2 yıl
Biz note 3 Pro cularada gelmeli. Snapdragon 650 rahat çalıştırır. Gerçi böyle de iyi. Sıkıntı yok ama insan en iyisini istemiyor değil. Xiaomiden sonra kolay kolay başka bir telefon kullanamam. ??????
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Rootz. 2 yıl
Türkiye'ye anlı şanlı resmi bir giriş yap Xiaomi kurtar bizi merdivenaltı garanti firmalarından.
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Angel of the Lord 2 yıl
LG G2'de miui7'yi birkaç ay kullanmıştım geçen yıl. Geçen aylarda portlanan miui8 beklediğimi veremedi ne yazık ki. Ben de yoluma RR 5.8.3 ile devam etmek durumundayım şuan.
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ti7800 2 yıl
güncelleme, mi 5 telefonum için android 8 olarak gelse ne güzel olur.
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s_s64 2 yıl
ilk miui arayuzunu kullandigimda sene 2007 di sanirim windows mobile 6.1 kullaniyordum ozaman:) ozamanki arayuzleri daha tatli geliyordu bana simdikiler biraz foss... hey gidi htc artemis hey:)
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mladenbmv 2 yıl
android 7 yi versinde miuı o-sonra alsakta olur.
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necoe66 2 yıl
MIUI 5+LG G2 ile başladı bu tutku. Başka ROM'ları deneyim diyorum gönlüm el vermiyor. Ekmeği tuza banıp yer gibi birşey bu.
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TacoNikky 2 yıl
Miui inceliktir, düşünülmeyeni düşünmektir. Birisi sizi aradı diyelim telefona yetisemediniz, 8 kere çaldı ya da 1 kere çaldı diye yazar. Tema desteğiyle özelleştirme çok fazladır, bir temayla telefon Sony olurken, diğer temayla Samsungla aynı olur. Onun için Miui yıllardır herkesin göz bebeği :)
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