MIUI arayüzü 7. sürümüyle karşınızda

Dünya çapında yüzmilyonlarca kullanıcıya sahip olan MIUI arayüzü hem Xiaomi kullanıcılarının hem de bağımsız ROM kullanıcılarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Xiaomi'nin var olmasını sağlayan MIUI arayüzü bugün yedinci sürümüne güncellendi.





Android 5.1 işletim sistemi üzerine inşa edilen MIUI 7 kullanıcı arayüzü şu an sadece Çin sınırları içerisinde geçerli olacak. 19 Ağustos 2015 itibariyle arayüzün global olarak lansmanı ise Hindistan'da gerçekleştirilecek.





Düzenli olarak arayüzüne yenilikler katan ve optimizasyonlar yapan Xiaomi, yeni sürümde de pek çok değişiklikle karşımıza çıkıyor. Bir tanesi kadın kullanıcılara yönelik olmak üzere 5 adet resmi temaya sahip yeni arayüz Apple SIM teknolojisinden hatırlayacağımız bir sanal SIM yeniliği sunuyor. Bu sanal SIM ile Xiaomi’nin anlaşmalı olduğu ülkelerin sınırları içerisinde kullanıcılar farklı operatörler arasında geçiş yapabilecek. Tarife paketleri ise Xiaomi satacak.





Arayüzde gelen çağrılar için kişiye göre belirlenmiş videoların zil sesi yerine oynatılması, galeride yüz tanıma sistemine göre kullanıcı ve arkadaşlarının resimlerinin kategorize edilmesi şeklinde farklı yenilikler bulunuyor.





MIUI kullanıcı arayüzü son rakamlara göre dünya çapında 150 milyon kullanıcıya ulaştı. MIUI 7 arayüzü Mi 2, Mi 2S, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi Note ve Redmi Note modellerine yarından itibaren güncelleme olarak verilecek. Diğer ülkelerdeki Xiaomi cihazları ise global lansman sonrasında güncelleme almaya başlayacak. Elbette MIUI 7 arayüzünün bağımsız ROM’lar yoluyla pek çok Android cihazına geleceğini söylememize gerek yok.

http://www.androidcentral.com/xiaomi-unveils-miui-7?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit