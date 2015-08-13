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MIUI arayüzü 7. sürümüyle karşınızda

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MIUI arayüzü 7. sürümüyle karşınızda

Dünya çapında yüzmilyonlarca kullanıcıya sahip olan MIUI arayüzü hem Xiaomi kullanıcılarının hem de bağımsız ROM kullanıcılarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Xiaomi'nin var olmasını sağlayan MIUI arayüzü bugün yedinci sürümüne güncellendi. 

Android 5.1 işletim sistemi üzerine inşa edilen MIUI 7 kullanıcı arayüzü şu an sadece Çin sınırları içerisinde geçerli olacak. 19 Ağustos 2015 itibariyle arayüzün global olarak lansmanı ise Hindistan'da gerçekleştirilecek. 

Düzenli olarak arayüzüne yenilikler katan ve optimizasyonlar yapan Xiaomi, yeni sürümde de pek çok değişiklikle karşımıza çıkıyor. Bir tanesi kadın kullanıcılara yönelik olmak üzere 5 adet resmi temaya sahip yeni arayüz Apple SIM teknolojisinden hatırlayacağımız bir sanal SIM yeniliği sunuyor. Bu sanal SIM ile Xiaomi’nin anlaşmalı olduğu ülkelerin sınırları içerisinde kullanıcılar farklı operatörler arasında geçiş yapabilecek. Tarife paketleri ise Xiaomi satacak. 

Arayüzde gelen çağrılar için kişiye göre belirlenmiş videoların zil sesi yerine oynatılması, galeride yüz tanıma sistemine göre kullanıcı ve arkadaşlarının resimlerinin kategorize edilmesi şeklinde farklı yenilikler bulunuyor. 

MIUI kullanıcı arayüzü son rakamlara göre dünya çapında 150 milyon kullanıcıya ulaştı. MIUI 7 arayüzü Mi 2, Mi 2S, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi Note ve Redmi Note modellerine yarından itibaren güncelleme olarak verilecek. Diğer ülkelerdeki Xiaomi cihazları ise global lansman sonrasında güncelleme almaya başlayacak. Elbette MIUI 7 arayüzünün bağımsız ROM’lar yoluyla pek çok Android cihazına geleceğini söylememize gerek yok.  

http://www.androidcentral.com/xiaomi-unveils-miui-7?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Daha lansmanı yapılmadı işte karşınızda yazmışsınız hani madem karşımda bi iki resim atın
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DH Misafiri 4 yıl
Hann-
Uzun süredir 4.4.2 sürümündeydik 5.1 e geçmemiz iyi oldu

5.1 yok mi 4 için mesela.
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emre1393 4 yıl
mevcut cihazlar miui7 ile android yükseltmesi almadı, yeni cihazlarda 5.1 ile gelecek, mevcut cihazlar ne zaman 5.1 li güncelleme alacak belli değil.
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Hann- 4 yıl
Uzun süredir 4.4.2 sürümündeydik 5.1 e geçmemiz iyi oldu
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ardaalisahin 4 yıl
Redmi note 2 de cikti,haberi bekliyoruz.
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cepAnkara 4 yıl
red mi Serisi de güncelleme alacak yazıyordu gazete de
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muratai 4 yıl
Apple'ı her alanda taklit etmeye devam etsin, sonrada taklit etmiyoruz desin inkar etsin :)
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MaDMaxiBo 4 yıl
Touchwiz den sonra çok güzel gibi gelse de Lenovodaki Vibeui çok daha kullanışlı bence.
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paldov 4 yıl muratai
adamlar ilham aldiklarini soyluyorlar zaten.
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kadirirdem 4 yıl
en güzel arayüzlerden bence..ayrıca daha tanıtılmadıki,madem karşımızda hani resimler filan nerde?....
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Daha lansmanı yapılmadı işte karşınızda yazmışsınız hani madem karşımda bi iki resim atın
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Angel of the Lord 4 yıl
MIUI gerçekten güzel bir arayüz.kamera konusunda sıkıntısı olmasaydı G2mde kullanmaya devam ederdim. Tabi ayarlar menüsü falan da gereğinden fazla karışıktı.
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