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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Michael Dell: Tablet pazarı sadece iPad'den ibaret, Android'in rekabet edebilmesi mümkün değil

7 yıl
5,7b
1
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yılda rekor seviyelerde büyüme oranı yakalayan tablet pazarında Apple'ın iPad modeli hakimiyetini sürdürüyor. Honeycomb sürümü ile biraz daha güçlenen Android tabletler de pazardan pay kapma yarışı içerisinde. Araştırmalar şu an yüzde 61 olan iPad hakimiyeti oranının 2015 yılına doğru yüzde 50'nin altına düşeceğini öngörüyor.

Ancak San Fransisco'da devam eden Web 2.0 konferansında Dell CEO'su Michael Dell tablet pazarı hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Dell, bugün tablet pazarının sadece iPad pazarı haline geldiğini, Android tabletlerin bu pazarda başarıyla mücadele etmesinin zor olduğunu belirtti. 

Dell'e göre Android'in iPad ile rekabet edemediği pazarda Microsoft Windows 8 işletim sistemi ile en iyi atışını yaptı. Gelecekte elde edilecek başarı sürpriz olmayacak.

Dell firmasının PC üretimi bölümünü kapatmasının kesinlikle söz konusu olmadığını, bölümün başarılarından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

2011 yılı için Android ve Windows Phone 7 platformunda önemli ürünler piyasaya çıkarmaya hazırlanan Dell, ani bir kararla Windows Phone 7 platformu ile ortaklıklarının sona erdiğini açıklamıştı. Ayrıca Android yüklü Dell Streak 5 tabletinin de üretimi durdurulmuştu. 

Geçtiğimiz aylarda internete sızan yol haritalarında Dell'in sonbahar ayları için Windows 7 ve Android tablet hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bugüne kadar Peju adlı Windows tableti hariç hiçbir modelin bilgilerine ulaşılamadı veya tanıtımı yapılmadı.

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
bu tür cihazların kullanıcı arayüzü sade olmalı ki daha kolay halledilebilsin işlemler.. Apple iPad ile bunu sunuyor kullanıcılara, ve stabilite.. bu yüzden rekorlarda zorlanmıyor.
bu tür cihazların kullanıcı arayüzü sade olmalı ki daha kolay halledilebilsin işlemler.. Apple iPad ile bunu sunuyor kullanıcılara, ve stabilite.. bu yüzden r...
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drony 7 yıl
Windows 8 Pazara güçlü girecek ama arayüz çok boğucu şuan için. Yazılım geliştirelebilirliği şuan en kolay ve geniş bir yazılımcı kitlesine sahip ve geleneksel windowsuda içinde barındırması bilgisayar ihtiyacınıda ortadan kaldırıyor. iPad'e ancak windows 8 rakip olabilir şu şartlarda. Android farklı bir yaklaşım ile gelmezse işi zor.
Windows 8 Pazara güçlü girecek ama arayüz çok boğucu şuan için. Yazılım geliştirelebilirliği şuan en kolay ve geniş bir yazılımcı kitlesine sahip ve geleneksel...
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caves 7 yıl
novicem



Michael Delli ciddiye alsak mı? Ne de olsa ileri görüşlülük konusunda pek yetenekli değil. Adam netbookların tutmayacağı ve geçici bir heves olduğu rivayetinde bulunmuştu. Bak ne oldu. Neredeyse her evde bir netbook var.




"android tabletler bir kaç yılda pazarı ele geçirir" gibi bir şeyler deseydi ciddiye alırdınız. şimdi apple ile ilgili olumlu bir gözlem yaptı diye ciddiye almayın. adam dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden birinin sahibi.
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caves 7 yıl
engurlu
Adamcağız bütün firmaları DELL gibi zannediyo herhalde :))

Dell dediğin firma dünyanın en büyük 2. kişisel bilgisayar üreticisi. bilişim alanındaki diğer hizmetlerini söylemiiyorum bile.
neyi küçümsediğinin farkında mısın?
dell alienware, adamo, xps studio gibi ürünlerine bir göz at...
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novicem 7 yıl
Michael Dell'i ciddiye alsak mı? Ne de olsa ileri görüşlülük konusunda pek yetenekli değil. Adam netbookların tutmayacağı ve geçici bir heves olduğu rivayetinde bulunmuştu. Bak ne oldu. Neredeyse her evde bir netbook var.
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ZZ RAT 7 yıl
haftasonu ipad 2 ile HTC Jetstream'i kiyaslama firsatim oldu. HTC favori markamdir, ama hakikaten ipad 2'nin yaninda yavas kalmis. Buyuk hayalkirikligina ugradim, telefon degil ama tablette hakikaten Apple'in sozu geciyor. Insallah digerleri bu farki kisa zamanda kapatir.
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Cidelee 7 yıl
gokhans19
antonidas
gokhans19 İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor. İpad alanların sizce yüzde kaçı onu gerçek amacıyla kullanıyor? Özenti ve kıro insanların sayısı ipad ve iphone alanların sayısıyla aynı orantıda. Burada gerçekten işi olduğu için ipad veya iphone alanlar için konuşmuyorum onlar sakın atlamasınlar bize ne diyon diye. Anlatmak istediğim şey mesela telefonla tek yaptığı 24 saat mesaj yazmak olan 15 yaşındaki liseli bile gidip 2.000 TL verip iphone alıyor. Sen bunu gördükten sonra o ürünün anca reklam başarısından sözedebilirsin. Tabikide para benim size giren çıkan ne diyebilirler ama ortada alakasız bir tüketim şekli olduğuda bir gerçek. Bu aynı arkadaşında gördüğü için 6 çekirdekli bilgisayar alıpta gidip kantır oynayan ve akşama kadar facebookta dolaşmaktan başka birşey yapmayan çocukların durumuna benziyor. Bana kalırsa tablet bilgisayar çokta gerekli bir ürün değil. Daha düşük fiyatlara alınacak telefonlarla tablettekinden daha fazla işi yapabiliyorsunuz zaten. Tabi sizin amacınız iş yapmak değilde millete gösteriş yapmaksa orası ayrı.
İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor. demişsin, ipad 2den fiyat/kalite/performans olarak hangi tablet daha iyi iphone konusunda sana katılıyorum ama ipad konusunda kesinlikle katılmıyorum bende bir masa üstü pc var bir de ipad var, cafeye, tatile veya ev harici bilgisayar lazım olan yerlere ipad götürüyorum ipad ile makale okuyorum ve yazı yazıyorum, telefonun ekranı makale okumak için küçük, uzun yazı yazmak için yetersiz ipad ile film de izliyorum, elim kadar telefonda film izleyemem. bir de şu var, ipad çok hafif ve bataryası çok iyi. ihtiyacın olan her yere ipadi götürebiliyorsun ve çalışabiliyorsun. lap top ise ağır ve bataryası 2 saat dayanıyor. bir de ipad 2 çok hızlı, her işlemini tıkır tıkır yapıyorsun. laptop da windows yüklü oluyor, o zamanda kasılmalar, beklemeler gibi sorunlar oluşuyor. ipad 2 bir çok ihtiyaca cevap verebiliyor, bataryası 2.5 gün gidiyor. eksileri yok mu tabi ki var, ama önemli olan neye ihtiyacınız olduğunu belirleyip ona göre ürün almaktır
Bende onu diyorum zaten. İhtiyacı olan tabikide alsın ama çoğu kişi sırf hava atmak için özelliklerinin milyonda birini bile kullanmayacağı şeylere dünyalarını yatırıyor.

Hava atmak için iphone alanını çok gördüm ama ipad alanına rastlamadım.
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engurlu 7 yıl
Adamcağız bütün firmaları DELL gibi zannediyo herhalde :))
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gokhans19 7 yıl
İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor. İpad alanların sizce yüzde kaçı onu gerçek amacıyla kullanıyor? Özenti ve kıro insanların sayısı ipad ve iphone alanların sayısıyla aynı orantıda.
Burada gerçekten işi olduğu için ipad veya iphone alanlar için konuşmuyorum onlar sakın atlamasınlar bize ne diyon diye. Anlatmak istediğim şey mesela telefonla tek yaptığı 24 saat mesaj yazmak olan 15 yaşındaki liseli bile gidip 2.000 TL verip iphone alıyor. Sen bunu gördükten sonra o ürünün anca reklam başarısından sözedebilirsin.
Tabikide para benim size giren çıkan ne diyebilirler ama ortada alakasız bir tüketim şekli olduğuda bir gerçek. Bu aynı arkadaşında gördüğü için 6 çekirdekli bilgisayar alıpta gidip kantır oynayan ve akşama kadar facebookta dolaşmaktan başka birşey yapmayan çocukların durumuna benziyor.
Bana kalırsa tablet bilgisayar çokta gerekli bir ürün değil. Daha düşük fiyatlara alınacak telefonlarla tablettekinden daha fazla işi yapabiliyorsunuz zaten. Tabi sizin amacınız iş yapmak değilde millete gösteriş yapmaksa orası ayrı.
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antonidas 7 yıl

gokhans19
İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor. İpad alanların sizce yüzde kaçı onu gerçek amacıyla kullanıyor? Özenti ve kıro insanların sayısı ipad ve iphone alanların sayısıyla aynı orantıda.
Burada gerçekten işi olduğu için ipad veya iphone alanlar için konuşmuyorum onlar sakın atlamasınlar bize ne diyon diye. Anlatmak istediğim şey mesela telefonla tek yaptığı 24 saat mesaj yazmak olan 15 yaşındaki liseli bile gidip 2.000 TL verip iphone alıyor. Sen bunu gördükten sonra o ürünün anca reklam başarısından sözedebilirsin.
Tabikide para benim size giren çıkan ne diyebilirler ama ortada alakasız bir tüketim şekli olduğuda bir gerçek. Bu aynı arkadaşında gördüğü için 6 çekirdekli bilgisayar alıpta gidip kantır oynayan ve akşama kadar facebookta dolaşmaktan başka birşey yapmayan çocukların durumuna benziyor.
Bana kalırsa tablet bilgisayar çokta gerekli bir ürün değil. Daha düşük fiyatlara alınacak telefonlarla tablettekinden daha fazla işi yapabiliyorsunuz zaten. Tabi sizin amacınız iş yapmak değilde millete gösteriş yapmaksa orası ayrı.

"İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor."
demişsin, ipad 2'den fiyat/kalite/performans olarak hangi tablet daha iyi
iphone konusunda sana katılıyorum ama ipad konusunda kesinlikle katılmıyorum
bende bir masa üstü pc var bir de ipad var,
cafe'ye, tatile veya ev harici bilgisayar lazım olan yerlere ipad götürüyorum
ipad ile makale okuyorum ve yazı yazıyorum, telefonun ekranı makale okumak için küçük, uzun yazı yazmak için yetersiz
ipad ile film de izliyorum, elim kadar telefonda film izleyemem.
bir de şu var, ipad çok hafif ve bataryası çok iyi. ihtiyacın olan her yere ipadi götürebiliyorsun ve çalışabiliyorsun.
lap top ise ağır ve bataryası 2 saat dayanıyor.
bir de ipad 2 çok hızlı, her işlemini tıkır tıkır yapıyorsun. laptop da windows yüklü oluyor, o zamanda kasılmalar, beklemeler gibi sorunlar oluşuyor.
ipad 2 bir çok ihtiyaca cevap verebiliyor, bataryası 2.5 gün gidiyor.
eksileri yok mu tabi ki var, ama önemli olan neye ihtiyacınız olduğunu belirleyip ona göre ürün almaktır
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dark dragon 7 yıl gokhans19
gokhans19
İpadlerin bu kadar satılmasının sebebi tamamen insanların yanlışlarından kaynaklanıyor. İpad alanların sizce yüzde kaçı onu gerçek amacıyla kullanıyor? Özenti ve kıro insanların sayısı ipad ve iphone alanların sayısıyla aynı orantıda.
Burada gerçekten işi olduğu için ipad veya iphone alanlar için konuşmuyorum onlar sakın atlamasınlar bize ne diyon diye. Anlatmak istediğim şey mesela telefonla tek yaptığı 24 saat mesaj yazmak olan 15 yaşındaki liseli bile gidip 2.000 TL verip iphone alıyor. Sen bunu gördükten sonra o ürünün anca reklam başarısından sözedebilirsin.
Tabikide para benim size giren çıkan ne diyebilirler ama ortada alakasız bir tüketim şekli olduğuda bir gerçek. Bu aynı arkadaşında gördüğü için 6 çekirdekli bilgisayar alıpta gidip kantır oynayan ve akşama kadar facebookta dolaşmaktan başka birşey yapmayan çocukların durumuna benziyor.
Bana kalırsa tablet bilgisayar çokta gerekli bir ürün değil. Daha düşük fiyatlara alınacak telefonlarla tablettekinden daha fazla işi yapabiliyorsunuz zaten. Tabi sizin amacınız iş yapmak değilde millete gösteriş yapmaksa orası ayrı.

İpad kullanmadigin hemen belli oluyor, bende 6 aydır ipad2 var o kadar çok isime yarıyor ve kullanisliki artik laptop'u acmıyorum doğru dürüst, android'li telefonum var ama sırf telefon olarak kullanıyorum artık diğer özellikleri kurcalamayi bıraktım. Kim me derse desin iPad 2 bence mükemmel bir cihaz verilen parayı son kurusuna kadar hak ediyor.
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antonidas 7 yıl
ortada şöyle bir durum var.
diyelim ipad 2 almayacaksınız yerine başka bir tablet alacaksınız.cebinizde para da var,ipad 2'den daha işlevli bir ürün almak istiyorsunuz.
öyle bir ürün yok ki, ipad 2'nin rakibi hangi ürün.yani şu ürünü aldım,donanım ve yazılım olarak ipad 2 den iyi diyen var mı.
gerçekten de tablet pazarında ipad 2 var,bir de daha ucuz alternatifler var.
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khaos 7 yıl
Donanım konusundaki beceriksizliklerini yazılıma çamur atarak gidermeye çalışıyorlar android mükemmel olmayabilir ama en azından tüketici bazında gerçek bir alternatif
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webislander 7 yıl
adam haklı beyler
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Cidelee 7 yıl
duman64
Ipad başarısını kabul ediyorum. Ama ileriye yönelik yorumu hakkında aynı şeyi söyleyemem. Bence tamamen tersine dönecek işler. Ne arıyoruz? 1- Kalite 2- Stabilite 3-Program bulunabilirlik 4- Ipadın yapamayacağı bir şeydirki; Uygun Fiyat ve Ürün Çeşitliliği. Bu nedenle keser döner sap döner diyorum...

İpad 2 çıktığında motorola xoom dan çok daha ucuzdu
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dark dragon 7 yıl
ipad ile android tabletler arasında kalite olarak uçurum var yakın zamanda kapanmaz bence
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duman64 7 yıl
Ipad başarısını kabul ediyorum. Ama ileriye yönelik yorumu hakkında aynı şeyi söyleyemem. Bence tamamen tersine dönecek işler. Ne arıyoruz? 1- Kalite 2- Stabilite 3-Program bulunabilirlik 4- Ipad'ın yapamayacağı bir şeydirki; Uygun Fiyat ve Ürün Çeşitliliği. Bu nedenle keser döner sap döner diyorum...
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drony 7 yıl
Windows 8 Pazara güçlü girecek ama arayüz çok boğucu şuan için. Yazılım geliştirelebilirliği şuan en kolay ve geniş bir yazılımcı kitlesine sahip ve geleneksel windowsuda içinde barındırması bilgisayar ihtiyacınıda ortadan kaldırıyor. iPad'e ancak windows 8 rakip olabilir şu şartlarda. Android farklı bir yaklaşım ile gelmezse işi zor.
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desert_rain 7 yıl duman64
duman64

Ipad başarısını kabul ediyorum. Ama ileriye yönelik yorumu hakkında aynı şeyi söyleyemem. Bence tamamen tersine dönecek işler. Ne arıyoruz? 1- Kalite 2- Stabilite 3-Program bulunabilirlik 4- Ipad'ın yapamayacağı bir şeydirki; Uygun Fiyat ve Ürün Çeşitliliği. Bu nedenle keser döner sap döner diyorum...

Samsung galaxy 10.1 ipad ile ayni fiyat. Ikisinin de 16gb wi-fi 500 dolar.
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