Michael Dell: Tablet pazarı sadece iPad'den ibaret, Android'in rekabet edebilmesi mümkün değil

Son iki yılda rekor seviyelerde büyüme oranı yakalayan tablet pazarında Apple'ın iPad modeli hakimiyetini sürdürüyor. Honeycomb sürümü ile biraz daha güçlenen Android tabletler de pazardan pay kapma yarışı içerisinde. Araştırmalar şu an yüzde 61 olan iPad hakimiyeti oranının 2015 yılına doğru yüzde 50'nin altına düşeceğini öngörüyor.





Ancak San Fransisco'da devam eden Web 2.0 konferansında Dell CEO'su Michael Dell tablet pazarı hakkında ilginç iddialarda bulundu.





Dell, bugün tablet pazarının sadece iPad pazarı haline geldiğini, Android tabletlerin bu pazarda başarıyla mücadele etmesinin zor olduğunu belirtti.





Dell'e göre Android'in iPad ile rekabet edemediği pazarda Microsoft Windows 8 işletim sistemi ile en iyi atışını yaptı. Gelecekte elde edilecek başarı sürpriz olmayacak.





Dell firmasının PC üretimi bölümünü kapatmasının kesinlikle söz konusu olmadığını, bölümün başarılarından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.





2011 yılı için Android ve Windows Phone 7 platformunda önemli ürünler piyasaya çıkarmaya hazırlanan Dell, ani bir kararla Windows Phone 7 platformu ile ortaklıklarının sona erdiğini açıklamıştı. Ayrıca Android yüklü Dell Streak 5 tabletinin de üretimi durdurulmuştu.





Geçtiğimiz aylarda internete sızan yol haritalarında Dell'in sonbahar ayları için Windows 7 ve Android tablet hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bugüne kadar Peju adlı Windows tableti hariç hiçbir modelin bilgilerine ulaşılamadı veya tanıtımı yapılmadı.