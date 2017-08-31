MicroSD kartlarda hafıza rekoru

En küçük boyutlu hafıza kartı olması nedeniyle microSD kartların kapasiteleri hep sınırlı kalmıştı. Gelişen teknolojilerle birlikte kapasite rekorları da başladı.

Yeni Rekor





IFA 2017 fuarında sahne alan SanDisk, microSD kartlarda kapasite rekoru kırdığını duyurdu. SanDisk Ultra microSDXC UHS-I hafıza kartı tam 400GB kapasiteye sahip. Bu alanda rekor 256GB seviyesindeydi. Firma önemli sertifikaları da unutmamış.

UHS Speed Class 1 standardı ile 100MB/s okuma hızlarına ulaşabilen hafıza kartı ayrıca uygulamaların hızlı başlatılmasını ifade eden A1 sertifikasına da sahip. Yani hem fotoğrafçılık hem de mobil kullanım için ideal.

Elbette gelişmiş teknoloji ucuza gelmiyor. Özellikle hafıza kartlarında yüksek kapasiteler çok uçuk fiyatlarda. Samsung'un 256GB hafıza kartı 200$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı. SanDisk ise 250$ fiyat etiketi belirlemiş.