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MicroSD kartlarda hafıza rekoru

Taşınabilir cihazlarda kullanıcıların kapasiteye olan ihtiyacı sürekli artıyor. SanDisk de bu ihtiyacı görerek rekor kapasitede yeni bir microSD kart duyurdu. Yeni model tam 400 GB kapasiteye sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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En küçük boyutlu hafıza kartı olması nedeniyle microSD kartların kapasiteleri hep sınırlı kalmıştı. Gelişen teknolojilerle birlikte kapasite rekorları da başladı.

Yeni Rekor 


IFA 2017 fuarında sahne alan SanDisk, microSD kartlarda kapasite rekoru kırdığını duyurdu. SanDisk Ultra microSDXC UHS-I hafıza kartı tam 400GB kapasiteye sahip. Bu alanda rekor 256GB seviyesindeydi. Firma önemli sertifikaları da unutmamış.
UHS Speed Class 1 standardı ile 100MB/s okuma hızlarına ulaşabilen hafıza kartı ayrıca uygulamaların hızlı başlatılmasını ifade eden A1 sertifikasına da sahip. Yani hem fotoğrafçılık hem de mobil kullanım için ideal.
Elbette gelişmiş teknoloji ucuza gelmiyor. Özellikle hafıza kartlarında yüksek kapasiteler çok uçuk fiyatlarda. Samsung'un 256GB hafıza kartı 200$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkmıştı. SanDisk ise 250$ fiyat etiketi belirlemiş.
 

http://bgr.com/2017/08/31/sandisk-ultra-400gb-microsd-price-release-date-announced/ Yorum Yaz
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virtiöz 2 yıl en beğenilen
Alamadıktan sonra neyleyim kapasiteyi
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java 2 yıl
İlk bilgisayarımın hardiskinden 500 kat daha büyük kapasiteli ama mercimek boyutunda kart... Teknoloji 20 yılda çok değişti çok...

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İlk bilgisayarımın hardiskinden 500 kat daha büyük kapasiteli ama mercimek boyutunda kart... Teknoloji 20 yılda çok değişti çok...
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ipli jeton 2 yıl
Gelenek bozulmuş. Hep ikiye katlanıyordu.
32 64 128 256 ve 400
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CoreXXX 2 yıl
bendemi sorun var bilmiyorum ama en kalitelisinden en dandiğine kadar kullandığım micro sd lerin hepsi bir arıza verdi. oysa 8 senedir kullandığım fotoğraf makinamdaki sd kart 1 kere bile sorun çıkarmadı. bunları küçültelim diye güvensizmi yapıyorlar ne. hiç güvenim yok
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ctrl-alt-delete 2 yıl CoreXXX
Lexar'a geçiş yaparsanız kolay kolay sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir dahaki seçiminizde şans verin derim.
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cngzmls 2 yıl
Ben karta kart demem, kart limitim yetmezse.
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GoldPunch 2 yıl
128GB lik model 45 dolara satiliyor uzun zamandir. Sd kartlarin fiyatlari epey dustu. Sd kart alacaklar amazondan alsin derim.
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java 2 yıl
İlk bilgisayarımın hardiskinden 500 kat daha büyük kapasiteli ama mercimek boyutunda kart... Teknoloji 20 yılda çok değişti çok...

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LambayaFunfDe 2 yıl
bi de hızları ile ssdleri yakalarlarsa kimse karşılarında duramaz
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virtiöz 2 yıl en beğenilen
Alamadıktan sonra neyleyim kapasiteyi
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