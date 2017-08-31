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Anker’den Google Assistant destekli akıllı hoparlör

Google’ın dijital asistanı Assistant yavaş yavaş üçüncü taraf akıllı hoparlörlerde kendisine yer bulmaya başladı. Anker Zolo Mojo en ucuz Google Assistant hoparlörü olacak.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geleceğin potansiyeli yüksek alanlarından birisi olarak gösterilen akıllı hoparlör segmentine farklı firmaların yatırımları devam ediyor. Google, Apple gibi devlerin yanında Anker gibi firmalar da segmentte şansını denemeye kararlı.

En ucuzu

Akıllı hoparlör segmentinin bu denli potansiyele sahip olmasının en önemli sebebi dijital asistanlar. Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa gibi platformlar üçüncü taraf firmalara da açık olduğu için hızlı bir şekilde pazara katılmak mümkün oluyor. Anker de bu yolu seçmiş.

Firmanın Zolo Mojo adındaki akıllı hoparlörü Google Assistant temelinde yükseliyor. Bir süre önce de Amazon Alexa tabanlı Eufy Genie adında başka bir akıllı hoparlör daha duyurmuştu. Bu bakımdan Anker’in bu yolu benimsediğini söylemek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Amazon ve Microsoft dijital asistan konusunda işbirliği yapıyor"

Anker Zolo Mojo hoparlörü Bluetooth 5.0 standardını desteklemesi ile ön plana çıkıyor. Standart üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Ağa bağlanması için de WiFi bağlantısı mevcut. Ok Google ile başlayan sesli komutlarınızı kolayca algılayan ve fonksiyona dönüştüren hoparlör ayrıca Google Cast desteği de sunuyor. Yani sesli komut ile açtığınız Netflix filmlerini televizyona aktarabiliyorsunuz.

Pek çok açıdan yetenekli olan Anker Zolo Mojo hoparlörü 70$ altındaki fiyat etiketi ile de ciddi bir alternatif olacak. Ürünün satışına Ekim ayında başlanacağı açıklandı.

 

https://www.androidheadlines.com/2017/08/anker-announces-the-google-assistant-powered-zolo-mojo-speaker.html Yorum Yaz
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arel.gr 1 yıl
takip !
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OverClocK1ng 1 yıl
Anker süper marka. Micro USB kablosunu kullanıyorum ve açıkça söyleyebilirim ki hayatımda kullandığım en iyi kablo.
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buraoca2 1 yıl
Xiaomi Mi Ai Speaker daha ucuz... Hali hazirda suanda 66 dolara AliExpress de bulunuyor.
Not: Bilgilendirme amaçlı söylenmiştir. Hoparlör karşılaştırılması amacı ile değil.
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HSeldon 1 yıl buraoca2
buraoca2

Xiaomi Mi Ai Speaker daha ucuz... Hali hazirda suanda 66 dolara AliExpress de bulunuyor.



Not: Bilgilendirme amaçlı söylenmiştir. Hoparlör karşılaştırılması amacı ile değil.

ingilizce desteği yok Aliexpress te bulduklarımda.
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