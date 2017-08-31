Anker’den Google Assistant destekli akıllı hoparlör

Geleceğin potansiyeli yüksek alanlarından birisi olarak gösterilen akıllı hoparlör segmentine farklı firmaların yatırımları devam ediyor. Google, Apple gibi devlerin yanında Anker gibi firmalar da segmentte şansını denemeye kararlı.

En ucuzu

Akıllı hoparlör segmentinin bu denli potansiyele sahip olmasının en önemli sebebi dijital asistanlar. Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa gibi platformlar üçüncü taraf firmalara da açık olduğu için hızlı bir şekilde pazara katılmak mümkün oluyor. Anker de bu yolu seçmiş.

Firmanın Zolo Mojo adındaki akıllı hoparlörü Google Assistant temelinde yükseliyor. Bir süre önce de Amazon Alexa tabanlı Eufy Genie adında başka bir akıllı hoparlör daha duyurmuştu. Bu bakımdan Anker’in bu yolu benimsediğini söylemek mümkün.

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Anker Zolo Mojo hoparlörü Bluetooth 5.0 standardını desteklemesi ile ön plana çıkıyor. Standart üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Ağa bağlanması için de WiFi bağlantısı mevcut. Ok Google ile başlayan sesli komutlarınızı kolayca algılayan ve fonksiyona dönüştüren hoparlör ayrıca Google Cast desteği de sunuyor. Yani sesli komut ile açtığınız Netflix filmlerini televizyona aktarabiliyorsunuz.

Pek çok açıdan yetenekli olan Anker Zolo Mojo hoparlörü 70$ altındaki fiyat etiketi ile de ciddi bir alternatif olacak. Ürünün satışına Ekim ayında başlanacağı açıklandı.