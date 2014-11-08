Microsoft 11 Kasım'da ilk Lumia modelini tanıtacak

Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra Lumia cihazlarından Nokia

markasını kaldırarak sadece cep telefonlarında kullanma kararı alan Microsoft, ilk Lumia cihazını da gelecek hafta tanıtacak.





11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Microsoft Lumia ailesini başlatacak ilk model tanıtılmış olacak. Microsoft “büyük tecrübeler” mottosuna vurgu yaparken, muhtemelen büyük ekranlı bir Lumia modeline referans gösterdiği tahmin ediliyor.





Tanıtılacak olan cihaz kısa süre önce Çin haberleşme komisyonu onayından geçmişti. 5 inçlik 720p ekrana sahip olan modelde 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor. Modelin ilk görselleri ise Çin'de ortaya çıkmış durumda. Modelin Lumia 535 olarak isimlendirileceği belirtiliyor.





Etkinliğin Microsoft açısında önemi olsa da tanıtılacak olan modelin orta seviyeye yakın bir çizgi izlemesi kafalarda soru işareti uyandırdı. Zira Nokia'nın yol haritasında bir amiral gemi modeli mevcuttu. Microsoft'un Nokia markasını kaldırdıktan sonra pazarda bir nabız yoklama girişiminde bulunduğu ve gelecek tepkilere göre de sonraki stratejilerini belirleyeceği tahmin ediliyor.





http://www.electronista.com/articles/14/11/07/lumia.smartphone.launch.could.be.first.without.nokia.branding/