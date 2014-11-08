Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft 11 Kasım'da ilk Lumia modelini tanıtacak

4 yıl
420
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft 11 Kasım'da ilk Lumia modelini tanıtacak
Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra Lumia cihazlarından Nokia 
markasını kaldırarak sadece cep telefonlarında kullanma kararı alan Microsoft, ilk Lumia cihazını da gelecek hafta tanıtacak. 

11 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Microsoft Lumia ailesini başlatacak ilk model tanıtılmış olacak. Microsoft “büyük tecrübeler” mottosuna vurgu yaparken, muhtemelen büyük ekranlı bir Lumia modeline referans gösterdiği tahmin ediliyor. 

Tanıtılacak olan cihaz kısa süre önce Çin haberleşme komisyonu onayından geçmişti. 5 inçlik 720p ekrana sahip olan modelde 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olduğu belirtiliyor. Modelin ilk görselleri ise Çin'de ortaya çıkmış durumda. Modelin Lumia 535 olarak isimlendirileceği belirtiliyor. 

Etkinliğin Microsoft açısında önemi olsa da tanıtılacak olan modelin orta seviyeye yakın bir çizgi izlemesi kafalarda soru işareti uyandırdı. Zira Nokia'nın yol haritasında bir amiral gemi modeli mevcuttu. Microsoft'un Nokia markasını kaldırdıktan sonra pazarda bir nabız yoklama girişiminde bulunduğu ve gelecek tepkilere göre de sonraki stratejilerini belirleyeceği tahmin ediliyor.  
Microsoft 11 Kasım'da ilk Lumia modelini tanıtacak


http://www.electronista.com/articles/14/11/07/lumia.smartphone.launch.could.be.first.without.nokia.branding/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ergün.sahin 4 yıl
ön kamera olması iyi olmuş telefonu beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NvdiaAmd 4 yıl
Yarın için Mağaza uygulamalarına destek yolda diye bir açıklama falan yapsalar telefon çıkarmaktan 10 kat daha yararlı iş yapmış olacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Microsoft Specialist 4 yıl
SD 200 ü görünce sasirdim. En azindan 400 bekliyorum.

Bu arada Lumia 1330 da tanitilabilir. Kamera iyileştirmesi ile..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 4 yıl
1 gb ram iyi olmus ama s200 nedir allah askina? Bare s400 olsaymis. Ve o ayni tasarim gina getirmeye basladi artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Nokia markasını piyasada yer edinmek uğruna maşa olarak kullandılar yatacak yeri yok bunların
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 4 yıl
Zor çıkarıyorlar şu amiral telefonları. Yani yılda bir çıkıyor doğru da sanki çok geç ve seyrek çıkıyormuş gibi hissettiriyor. Belki de nedeni eski teknolojileri kullanmalarıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 4 yıl
Mobil donanım kısmını aldıkları fiyatın beşte birine Finlandiya Nokia ya geri satarlar 1-2 seneye kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
Nokia markasını kaldırınca nedense acayip microsofta kızdım. Nokia markası devam etsin sende işletim sistemini sat kardeşim. niye ninemin bile ezbere bildiği bir markayı kaldıryorsun. kendi bindiği dalı kesmek bu olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Mikrosofttan hic umudum yok bu konuda. Neyi ucuz satmiski bu dandik donanimli telefonu ucuza satsin. Birkac denemeden sonra tarihe gomulecektir bu telefon isi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uçan tekme 4 yıl
microsoft diye telefon markası mı olur aga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 4 yıl
500 lira nın üzerinde gelirse satmaz bu telefon. Donanımı şaka gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
420 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft lumia ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı 4 yıl Donanım Haber "Beklenen Program" 4 yıl 2si1 "MKV destekli" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı 4 yıl DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı 4 yıl Corsair Graphite 730T Test Masamızda 4 yıl Android 5.0 dönüşümünde Intel Bay Trail platformu ve özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim