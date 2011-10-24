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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Android ile ilgili onuncu patent anlaşmasını Compal ile imzaladı

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet dünyasında Android işletim sistemi ile başlayan yükseliş Google'ın ve üretici firmaların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak bir firma var ki Android ile hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen milyonlarca dolar gelir elde ediyor. O firma Microsoft.

Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başlamıştı. 

Samsung, HTC, Wistron, Quanta, Acer ve General Dynamics Itronix gibi 9 firmayla anlaşma masasına oturan Microsoft bu firmalardan 5-10$ arasında değişen cihaz başı lisans ücreti alıyor.

Lisans anlaşması yapan şirketlerin onuncusu ise Compal oldu. Üçüncü taraf firmalara akıllı telefon, tablet ve e-okuyucu üreten Çinli Compal, ürettiği her Android ve Chrome OS'li cihaz başına miktarı açıklanmayan bir ücret ödeyecek. Compal'ın yıllık geliri 28 milyar dolar.

Microsoft fikri haklardan sorumlu başkan yardımcısı Horacio Gutierrez Compal ile yaptıkları anlaşmadan çok memnuniyet duyduklarını, Android ve Chrome OS için üretilen cihazların yüzde 53'ünün Microsoft'un patent portfolyosuna dahil olduklarını belirtti.

Ayrıca lisans anlaşmaları ile Microsoft'un açtığı patent davaları da düşmeye başladı. Gutierrez özellikle bu noktaya dikkat çekiyor.

Google bu durumun Android'in açık kaynak mantığına aykırı olduğunu ve Microsoft'un amacının platformun gelişmesine engel olmak olduğunu açıklamıştı. Steve Ballmer ise bu iddiayı reddetmişti. 

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DH Misafiri 7 yıl
Yıllık yaklaşık 1.000.000 cep telefonunun ülkemde, cihaz başı yaklaşık 100 ile 700 arasında, ortalama 500 TL'ye satılan bir cihaz için 160TL civarında bir "VERGİ"nin alındığı düşünülürse, ortalama 160.000.000 TL, dolar bazında ise yaklaşık 89.000.000 $ lık bir bir gelir... yorumsuz....
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Jaimine_RAJA 7 yıl
haberin yorumlanışı çok saçma.sanki microsoft andriod den google den alıyor bu parayı gibi bir izlenim oluşturulmak istenmiş.lakin durum öyle değil sistemi özelliği ne olursa olsun bu teknolojiyi kullanan her cihazın üreticisi fikir sahibine payını ödemeli.yanlız bu patent işine bir çözüm getirmek gerekiyor.her bilimsel ilerlemenin bir basamagına patent alınıyor.böyle saçmalık mı olur.lcd nin a teknolojisini bi firma patentliyor.a+1 i bi firma patentliyor.kullananlar a+1 e para veriyor.oda bi kısmını a ya veriyor.olayın saçmalıgı bu.
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Volkanbaba 7 yıl
İyi para kırıyorlar yanlız google bu patantleri parayı basıp alması lazım ama microsoft satmaz bilerek
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theyapici 7 yıl
büyüyen dünyada patentler knuşuyor
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TheLastNinja2 7 yıl
Zaten hiç sevmem microsoftu, tamam patent falan ama yine de microsofta kafam...
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obi1 7 yıl
microsoft android'in gelişmesinden rahatsız ve üreticileri kendi platformuna çekmeye çalışıyor, amaç bu.
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Lepanto 7 yıl
Komplo teorileri üretmesin kimse. Adamlar fikiri bulmuşlar, geliştirmişler, kullanıma hazır hale getirip patentlemişler. Bu teknolojileri kullanan firmalar tabii ki teknolojinin fikri haklarının sahibi olan firmaya lisans ücreti ödemeli. Burada bir yanlışlık yok.
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veleciraptor 7 yıl
Bu patent işi amma karlı işmiş valla. Yılda 200 milyon Android yüklü donanım satılsa, Microsoft her birinden 5 dolar alsa yılda 1 milyar dolar ediyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Tabloya bakar bakmaz aklıma:
Aşçı uşağa, uşak bahçıvana, sonra hepsi bahçıvana.
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sweatcan 7 yıl
Suç filan değil tamam da firmalar gerçekten birbirinin yoluna taş koymaya çalışıyor hele hele ki 5 dolar cihaz başına çok fazla tüm firmalar bu yolda ilerlerse ödenecek patent parası cihazın üretim maliyetini geçecek.
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SiR MaNiaC 7 yıl

Ancak bir firma var ki Android ile hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen milyonlarca dolar gelir elde ediyor. O firma Microsoft.

Bu nasıl bir cümle arkadaş.Objektif olun sayın yazarlar.Adamlar geliştirdikleri teknolojinin karşılığını istiyorlar.Kötü bişi yapmıyorlar, suç ta işlemiyorlar.
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