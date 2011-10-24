Microsoft Android ile ilgili onuncu patent anlaşmasını Compal ile imzaladı

Akıllı telefon ve tablet dünyasında Android işletim sistemi ile başlayan yükseliş Google'ın ve üretici firmaların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak bir firma var ki Android ile hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen milyonlarca dolar gelir elde ediyor. O firma Microsoft.





Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda uyarı göndermeye başlamıştı.





Samsung, HTC, Wistron, Quanta, Acer ve General Dynamics Itronix gibi 9 firmayla anlaşma masasına oturan Microsoft bu firmalardan 5-10$ arasında değişen cihaz başı lisans ücreti alıyor.





Lisans anlaşması yapan şirketlerin onuncusu ise Compal oldu. Üçüncü taraf firmalara akıllı telefon, tablet ve e-okuyucu üreten Çinli Compal, ürettiği her Android ve Chrome OS'li cihaz başına miktarı açıklanmayan bir ücret ödeyecek. Compal'ın yıllık geliri 28 milyar dolar.





Microsoft fikri haklardan sorumlu başkan yardımcısı Horacio Gutierrez Compal ile yaptıkları anlaşmadan çok memnuniyet duyduklarını, Android ve Chrome OS için üretilen cihazların yüzde 53'ünün Microsoft'un patent portfolyosuna dahil olduklarını belirtti.





Ayrıca lisans anlaşmaları ile Microsoft'un açtığı patent davaları da düşmeye başladı. Gutierrez özellikle bu noktaya dikkat çekiyor.





Google bu durumun Android'in açık kaynak mantığına aykırı olduğunu ve Microsoft'un amacının platformun gelişmesine engel olmak olduğunu açıklamıştı. Steve Ballmer ise bu iddiayı reddetmişti.