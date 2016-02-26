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Microsoft, Android'den Windows 10'a geçiş köprüsünü resmen öldürdü

Microsoft, bir süredir merak edilen Project Astroia köprüsünün resmi olarak sonlandırıldığını duyurdu. Şirket, mobil platformlar için sadece iOS'a yönelik Islandwood köprüsü ile yola devam edecek.
3 yıl
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24
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft geçen yılki BUILD konferansında geliştiricilerin uygulamalarını diğer platformlardan Windows 10'a taşıyabilmelerine yardımcı olacak dört farklı geçiş köprüsü duyurmuştu. Bunlardan üçü olan Web (Westminster), Win32 (Centennial) ve iOS (Islandwood) köprüleri hala kullanılabilir durumda anjcak şirket Android'den Windows'a uygulama geçişine yardımcı olacak Project Astroia'nın resmen öldüğünü açıkladı.
Şirket geçtiğimiz yıl hazır olmadığı gerekçesiyle Astoria'yı Windows 10 yapılarından geri çekmişti. Geliştiriciler şimdiye kadar projenin durumunu merak ediyordu ve şimdi Microsoft geliştirmenin sona erdiğini açıkladı. Gerekçe de oldukça tuhaf. iOS köprüsü hala var ve Microsoft geliştiricilerden iki mobil uygulama köprüsünün "kafa karıştırıcı" olabileceğini duyduğunu söylüyor. Bu nedenle sadece iOS Islandwood ile yola devam edilmesi ve Astoria'nın sonlandırılması kararı alınmış durumda.
Microsoft aynı zamanda geliştiricilerin çapraz platform uygulamaları oluşturma ve yönetmesine imkan tanıyan Xamarin satın alması hakkında da düşüncelerini aktardı. Microsoft bunun Astoria için iyi bir alternatif olduğunu söylüyor, ancak iki projeninde oldukça farklı olduğunu vurguluyor. Astoria, Java ile yazılmış Android uygulamalarının çok az değişikliklerle Windows 10 üzerinde çalışabilir hale getirilmesini izin verebiliyordu. Ancak Xamarin için C# kodlu olması gerekli. Yani çoğu Android geliştiricisine yardımcı olamıyor.

https://blogs.windows.com/buildingapps/2016/02/25/an-update-on-the-developer-opportunity-and-windows-10/ Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
Microsoft çuları buraya alalım


Jet fadil a döndü koskoca sirket


Varmi daha güvenen MS e?
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DarkHellKnightX 3 yıl
android de olup iOS ta olmayan önemli uygulama miktarı o kadar çok değildir diye düşünüyorum. Ayrıca iOS tan portlanan uygulamalar çok daha performanslı çalışıyor. King'in oyunları hep iOS portu ve gayet iyi çalışıyorlar.
android de olup iOS ta olmayan önemli uygulama miktarı o kadar çok değildir diye düşünüyorum. Ayrıca iOS tan portlanan uygulamalar çok daha performanslı çalışıy...
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OverClocK1ng 3 yıl
swat882
Microsoft çuları buraya alalım
Jet fadil a döndü koskoca sirket
Varmi daha güvenen MS e?

MicroFOS un güvenilmez bir şirket olduğunu, sürekli karar değiştirdiğini, tutarsız olduğunu defalarca bu forumda yazdım. Sebebi ise çoğunlukla para. MicroFOS, bir işe girer. Sonra baktı ki kâr getirmiyor, baktı ki zarar getiriyor, ileriye yönelik falan düşünmez. Hemen kâr getirmiyorsa, hemen keser o kolu. Oyun stüdyosu açar. 50 kişi işe alır. Baktı kâr getirmiyor, zarar var. Hemen kapatır. Yahu bi dur. Daha oyunu tamamlanmamışsın. Yok. Hemen kapatmak lazım. İşin en kötü olan yanı da ne biliyor musunuz. Diyelim süper bir şirket var. Yaptığı işte de çok başarılı. Gider onu satın alır. Sonra içine eder, rezil eder. Mesela Nokia. Bitirdi, batırdı, aldı. Şimdi Windows Mobile a çevirdi. Market desen rezalet. Kimse güvenmiyor. Mesela Skype. MicroFOSSSS almadan önce ne süperdi. Şimdi sorunlardan başka şey yok. Daha geçenlerde Skype içerisindeki reklamlarda virüslü sayfa vs. çıktı.
MicroFOSSSSSS bu. Alır, içine eder, batırır...
swat882Microsoft çuları buraya alalımJet fadil a döndü koskoca sirketVarmi daha güvenen MS e?MicroFOS un g...
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Anarşo 3 yıl
Microsoft rulezzzzz.
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DH Misafiri 3 yıl
CooL_ROMEO
Microsoft burada diyor ki : android de ki çöp uygulamalara ihtiyacım yok , bana kaliteli ios uygulaması verin.

yazar burda ios ve android developerlarını farklı kişiler zannediyor olduğu ifşa etti.
Zaten o kaliteil uygulamayı geliştiren adam androide de uygulama geliştiriyor developerın keyfine kalmış konuları çöp veya başka bişey olarak netelendirmek cehaletten başka bişey değil
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positiveboy 3 yıl
Uçan Fin
Köprüyü öldürmek ne demek sayın yazar kardeş.. Bari köprüleri yıktı falan diyin

diğer haber kaynaklarıda aynı şekilde paylaşmış haberi kopyala yapıştıda hata aranmaz :D
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edirneli86 3 yıl
İos cular toplanmış yine övgü dolu yalakalıklarına devam etmeye.

Hala kapalı sistem ile bir çok üreticiye değiştirilebilir özelleştirilebilir olarak ulaşan sistemi karşılaştırıp çöp diyenler varsa yıl 3000 dahi olsa bu insanlık pekte ileriye gitmeyecek demektir.

Ne zaman ki bir ıphone a andorid ne zaman ki bir android lı cihaza ios yüklenir o zaman kıyas edilir.
Şimdi çöp falan diyenler verdikleri binlerce liranın altında ezilmemek için her dakika şişiriyor.
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CooL_ROMEO 3 yıl edirneli86
edirneli86
İos cular toplanmış yine övgü dolu yalakalıklarına devam etmeye.

Hala kapalı sistem ile bir çok üreticiye değiştirilebilir özelleştirilebilir olarak ulaşan sistemi karşılaştırıp çöp diyenler varsa yıl 3000 dahi olsa bu insanlık pekte ileriye gitmeyecek demektir.

Ne zaman ki bir ıphone a andorid ne zaman ki bir android lı cihaza ios yüklenir o zaman kıyas edilir.
Şimdi çöp falan diyenler verdikleri binlerce liranın altında ezilmemek için her dakika şişiriyor.

Android gm 4g kullanıyorum ios da uzun bir süre kullandım binlerce lira değil 700 tl verdim siz mesajınızı windows üzerinden yazdınız ben ise tamamen kendi özelleştirdiğim linux üzerinden yazdım. Play de çöp uygulamalar çok fazla diyorum ve siz gelmiş windows üzerinden yazdiginiz mesajla bana özelleştirmeden bahsediyorsunuz
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CooL_ROMEO 3 yıl
Microsoft burada diyor ki : "android de ki çöp uygulamalara ihtiyacım yok , bana kaliteli ios uygulaması verin".
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Uçan Fin 3 yıl
Köprüyü öldürmek ne demek sayın yazar kardeş.. Bari köprüleri yıktı falan diyin
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istanbul24 3 yıl
Tavuk kendini mısır ambarında sanarmış.
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e-Militarist 3 yıl
Android uygulamacıklarının windowsa uyumlu hale getirilmesinin bir esprisi yoktu zaten. Androide has bir uygulama yok çünkü andoidde olsun da iosda olmasın windowsda olmasın. Androidde çalışmaya çalışan uygulamaların % 93'den fazlası ya iosda var ya da windowsda var zaten. Bir periscope uygulaması için bir clash of clans için androide bel bağlamak yerine daha kaliteli daha modern ios uygulamalarını portlamak daha akıl kârı ve alkışlanası bir harekettir. Android ne de olsa bir arama motoru Google'ın aracıdır. Yazılım devleri Microsoft ve Apple'ın sistemleriyle kıyaslanamaz. Aksi iddia edilemez.
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kadirirdem 3 yıl
ios daha başarılı ordan almaları daha iyi...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Geleneksel Donanımhaber CEO'ları Toplantısı başlamış yine. Patlamış mısır alıp geliyorum.
Project Islandwoord dediğimiz yöntem, iOS uygulamalarının kodlarını alıp, C#'a çevirip, has Windows 10 uygulaması olarak bizlere sunuyordu. Project Astoria tarafında ise uygulamalar direk port olarak çalışıyordu, e haliyle sisteme yük bindirip yavaşlatması pekte bir albeni katmıyor kullanıcıya. Android uygulamalarını kullanan Amazon neden kendi marketini kurdu dersiniz ? Çünkü Play'de ki tüm uygulamaların elden geçmesi gerekiyor, içlerinde gömülü gelen zararlı yazılımlar da cabası. Şimdi söyleyin bana, Project Astoria'nın ne + yönü vardı da geliştirilmeye devam etseydi ?
Bana kalırsa Islandwood bile fazlalık, Windows'a uygulama geliştirecek olan geliştirici şimdiye zaten geliştirirdi. Tahminimce bu projeler daha çok hali hazırda yazılmış Unity, HTML5 vb. tabanlı uygulamaların Windows'a daha hızlı adapte olmaları için hazırlandılar.
Nokia'yı aldı batırdı diyenlere gülüp geçin, siz de gülüyorsanız gidin araştırın biraz neden bu hale gelmiş Nokia, aldığı diğer şirketler neden kayboluyor ortadan, bu noktaya kadar nasıl geldi bu şirket, az araştırın, az düşünün yahu.
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Guest-5E274E432 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Nokia'yı aldı batırdı diyenlere gülüp geçin, siz de gülüyorsanız gidin araştırın biraz neden bu hale gelmiş Nokia, aldığı diğer şirketler neden kayboluyor ortadan, bu noktaya kadar nasıl geldi bu şirket, az araştırın, az düşünün yahu.

Adamlar 5G'yi geliştiriyor ne batması?
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