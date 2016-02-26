Microsoft, Android'den Windows 10'a geçiş köprüsünü resmen öldürdü

Microsoft geçen yılki BUILD konferansında geliştiricilerin uygulamalarını diğer platformlardan Windows 10'a taşıyabilmelerine yardımcı olacak dört farklı geçiş köprüsü duyurmuştu. Bunlardan üçü olan Web (Westminster), Win32 (Centennial) ve iOS (Islandwood) köprüleri hala kullanılabilir durumda anjcak şirket Android'den Windows'a uygulama geçişine yardımcı olacak Project Astroia'nın resmen öldüğünü açıkladı.

Şirket geçtiğimiz yıl hazır olmadığı gerekçesiyle Astoria'yı Windows 10 yapılarından geri çekmişti. Geliştiriciler şimdiye kadar projenin durumunu merak ediyordu ve şimdi Microsoft geliştirmenin sona erdiğini açıkladı. Gerekçe de oldukça tuhaf. iOS köprüsü hala var ve Microsoft geliştiricilerden iki mobil uygulama köprüsünün "kafa karıştırıcı" olabileceğini duyduğunu söylüyor. Bu nedenle sadece iOS Islandwood ile yola devam edilmesi ve Astoria'nın sonlandırılması kararı alınmış durumda.

Microsoft aynı zamanda geliştiricilerin çapraz platform uygulamaları oluşturma ve yönetmesine imkan tanıyan Xamarin satın alması hakkında da düşüncelerini aktardı. Microsoft bunun Astoria için iyi bir alternatif olduğunu söylüyor, ancak iki projeninde oldukça farklı olduğunu vurguluyor. Astoria, Java ile yazılmış Android uygulamalarının çok az değişikliklerle Windows 10 üzerinde çalışabilir hale getirilmesini izin verebiliyordu. Ancak Xamarin için C# kodlu olması gerekli. Yani çoğu Android geliştiricisine yardımcı olamıyor.

https://blogs.windows.com/buildingapps/2016/02/25/an-update-on-the-developer-opportunity-and-windows-10/