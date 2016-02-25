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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı

Microsoft, özellikle Windows Phone ekosistemindeki uygulama eksikliğini gidermeye yönelik bir hamle yaparak çapraz platform uygulama geliştirme çözümleri sunan Xamarin'i satın aldı.
3 yıl
2,4b
1
37
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, yıllardır sıkıntı çektiği Windows ve Windows Phone platformlarındaki uygulama eksikliğini gidermek amacıyla bu kez başka bir şirket satın aldı. Xamarin, zaten uzun bir süredir beraber çalıştığı yazılım devi Microsoft tarafından, henüz açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alındı. Microsoft'un Bulut ve İşletme grubu başkanı Scott Guthrie, bir blog yazısıyla satın almayı değerlendirirken bunun gelecekteki entegrasyonu hakkında ipuçları verdi.
Xamarin, Windows, iOS ve Android de dahil olmak üzere birden fazla platform için uygulama geliştirme çözümleri sunuyor. Kuşkusuz ki bu hamle aynı anda birden fazla platform için uygulama oluşturma imkanı sağlayarak, Microsoft'un kendi de dahil olmak üzere geliştiricilerle birlikte Windows ekosistemindeki uygulama eksikliğini gidermeye yardımcı olacak.
Bu noktada, Android ve iOS büyük pazar paylarıyla geliştiricilere daha cazip gelirken, Windows ve Windows 10 Mobile için inşa edilen uygulamalar hala beklentilerin altında kalmış durumda. Ancak henüz Xamarin satın alma ve entegrasyon planları açıklanmış değil. Microsoft Android, iOS ve Windows dahil olmak üzere tüm platformlar için uygulamalar oluşturulmasını sağlayan bir çapraz platform çözümü sunmaya çalışıyor.
Şirket, Xamarin entegrasyonu konusunda detaylı bilgiyi Mart ayı sonundaki BUILD geliştirici konferansında paylaşacak.

http://blogs.microsoft.com/blog/2016/02/24/microsoft-to-acquire-xamarin-and-empower-more-developers-to-build-apps-on-any-device/ Yorum Yaz
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Uçan Fin 3 yıl en beğenilen
İos ve Androidde en çok kullanılan 100 uygulamayı yapsa yeterli bu kadar gürültü çıkmaz
Yanıtla +9
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knnolg 3 yıl
Hayırlısı bakalım bundan sonra ne olcak aslında ms elinden geleni yapıyor ama birazdaha fazlası lazım
Yanıtla +7
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Microsoft Specialist 3 yıl Guest-35D1D8426
Rusty Ryan
Windows phone da Exe calistirabiliyorsun diye biliyorum . mobil bankacılık vs yüzünden hiç te güvenli bir sistem degil . su an en güvenli sisten iOS . iOS savunucusu degilim ama ne yazık ki oyle .

Yanlış biliyorsun. En güvenli wp
Rusty RyanWindows phone da Exe calistirabiliyorsun diye biliyorum . mobil bankacılık vs yüzünden hiç te güvenli bir sistem degil . su an en g...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
Microsoft ve Windows Phone'dan bir halt olmaz. İsterse telefonla ışınlanmayı icat etsinler. Fark etmez. Işınlanma sırasında telefon çökebilir yalnız.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Hep benzerlikten şikayet edenler android arayüzü istiyor her cihazda, çelişkiye gel.
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is25 3 yıl
Geliştiriciler için harika bir gelişme; Visual Studio ile tam uyumlu olarak yollarına devam ederler. Mantıklı bir satın alma olmuş bence.
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Twenty.One.Pilots 3 yıl
Microsoft neden kendi işletim sisteminde inat ediyor merak ediyorum. Ileriye yonelik bir hedefleri var belli ki ama neden kısa vadede kar amacı güderek Android telefonları da çıkarmıyorlar?
2 Yanıt Yanıtla +1
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Gaydurugububak 3 yıl Twenty.One.Pilots
Nichole

Microsoft neden kendi işletim sisteminde inat ediyor merak ediyorum. Ileriye yonelik bir hedefleri var belli ki ama neden kısa vadede kar amacı güderek Android telefonları da çıkarmıyorlar?

yaş kaç?
1 Yanıt Yanıtla +3
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bkaakco 3 yıl Twenty.One.Pilots
Nokia X serisi adı altında Android telefon çıkardılar fakat yetersiz donanım ve kısıtlı, alışık olmadığımız bir işletim sistemi tasarımı nedeniyle tutulmadı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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tituslivius 3 yıl
Batan ne bilmiyorum.nedir bu lak lak

Almayın olsun bitsin bu ne hazımsızlık kompleks.. diğerlerinden sanane



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zultaran 3 yıl
OverClocK1ng
Aptal Microsoft, o işletim sistemi ile olacak gibi değil. Gitsin Meego yu satın alsın. Android gibi, güzel görünen ama Meego gibi daha iyi bir sistem üzerinden devam etsin. Görselliği de Windows Phone gibi sade ve kutucuklu değil, Android gibi yapsın. O zaman tutar...

Adamlarda sen bir tane telefon alacaksın diye istediğin şekilde bir telefon yapmak için wp projesini rafa kaldıracaklardı.Sonra almazsan ne olacak batsınmı adamlar :D
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Uçan Fin 3 yıl en beğenilen
İos ve Androidde en çok kullanılan 100 uygulamayı yapsa yeterli bu kadar gürültü çıkmaz
Yanıtla +9
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Guest-35D1D8426 3 yıl
Windows phone da Exe calistirabiliyorsun diye biliyorum . mobil bankacılık vs yüzünden hiç te güvenli bir sistem degil . su an en güvenli sisten iOS . iOS savunucusu degilim ama ne yazık ki oyle .
3 Yanıt Yanıtla +1
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eP_362 3 yıl Guest-35D1D8426
Rusty Ryan

Windows phone da Exe calistirabiliyorsun diye biliyorum . mobil bankacılık vs yüzünden hiç te güvenli bir sistem degil . su an en güvenli sisten iOS . iOS savunucusu degilim ama ne yazık ki oyle .

Çalıştırmıyor.
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Microsoft Specialist 3 yıl Guest-35D1D8426
Rusty Ryan
Windows phone da Exe calistirabiliyorsun diye biliyorum . mobil bankacılık vs yüzünden hiç te güvenli bir sistem degil . su an en güvenli sisten iOS . iOS savunucusu degilim ama ne yazık ki oyle .

Yanlış biliyorsun. En güvenli wp
1 Yanıt Yanıtla +6
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bkaakco 3 yıl Guest-35D1D8426
En güvenlisi midir bilemem ama sanıldığı kadar güvenli olmadığı kesin:

forum.donanimhaber.com/...
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knnolg 3 yıl
Hayırlısı bakalım bundan sonra ne olcak aslında ms elinden geleni yapıyor ama birazdaha fazlası lazım
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