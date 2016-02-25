Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı

Microsoft, yıllardır sıkıntı çektiği Windows ve Windows Phone platformlarındaki uygulama eksikliğini gidermek amacıyla bu kez başka bir şirket satın aldı. Xamarin, zaten uzun bir süredir beraber çalıştığı yazılım devi Microsoft tarafından, henüz açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alındı. Microsoft'un Bulut ve İşletme grubu başkanı Scott Guthrie, bir blog yazısıyla satın almayı değerlendirirken bunun gelecekteki entegrasyonu hakkında ipuçları verdi.

Xamarin, Windows, iOS ve Android de dahil olmak üzere birden fazla platform için uygulama geliştirme çözümleri sunuyor. Kuşkusuz ki bu hamle aynı anda birden fazla platform için uygulama oluşturma imkanı sağlayarak, Microsoft'un kendi de dahil olmak üzere geliştiricilerle birlikte Windows ekosistemindeki uygulama eksikliğini gidermeye yardımcı olacak.

Bu noktada, Android ve iOS büyük pazar paylarıyla geliştiricilere daha cazip gelirken, Windows ve Windows 10 Mobile için inşa edilen uygulamalar hala beklentilerin altında kalmış durumda. Ancak henüz Xamarin satın alma ve entegrasyon planları açıklanmış değil. Microsoft Android, iOS ve Windows dahil olmak üzere tüm platformlar için uygulamalar oluşturulmasını sağlayan bir çapraz platform çözümü sunmaya çalışıyor.

Şirket, Xamarin entegrasyonu konusunda detaylı bilgiyi Mart ayı sonundaki BUILD geliştirici konferansında paylaşacak.

http://blogs.microsoft.com/blog/2016/02/24/microsoft-to-acquire-xamarin-and-empower-more-developers-to-build-apps-on-any-device/