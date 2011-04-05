Microsoft Answers'a her gün 500 bin soru geliyor

Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, 2008 yılında hizmete soktuğu "Microsoft Answers" servisiyle destek mühendisleri ve teknik uzmanlar ile müşterileri arasında köprü kurmuş ve kullanıcıların sorularını almaya başladı. Microsoft cephesinden gelen güncel istatistiklere göre Answers servisine her gün 500.000 soru geliyor

İşletim sistemi pazarının çok büyük bir kısmını kontrol eden ayrıca sahip olduğu pek uygulama kendi alanlarında pazar lideri olan Microsoft, Answers servisinin , herhangi bir hizmetin ötesinde uzmanlar ve kullanıcıların aynı noktada buluşturan bir platform havasına büründüğünü ve çok hızlı geliştiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında servisi gözden geçirerek bir takım güncellemeler yapan Microsoft'un bu alandaki yatırımlarının devam edeceği bildiriliyor. Kullanıcıların, Windows Internet Explorer, Zune, Windows Phone, Office ve Security Essentials ürünleri hakkında sorular sorabildiği platformda aynı zamanda sorulmuş sorular ve yanıtlarına da erişebiliyor.