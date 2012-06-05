Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Apollo kod adlı Windows Phone 8'i 20 Haziran'da tanıtacak

6 yıl
2,3b
1
14
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, San Francisco'da düzenleyeceği Windows Phone zirvesi için davetiye yollamaya başladı. Windows Phone işletim sisteminin geleceğiyle alakalı tanıtımların gerçekleşeceği zirve, 20 Haziran'da düzenlenecek.
Bu yılki zirvenin sonraki büyük güncelleme olması beklenen Apollo kod adlı Windows Phone 8 duyurusuna ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Yeni sürüm hakkında çok az bilgi sunan Microsoft ve iş ortakları, Windows Phone Apollo ile hayranlarını şaşırtabilir.
Çoklu işlemci desteği ve mevcut Windows Phone uygulamalarının yeni versiyon ile uyumluluğu onaylanmış durumda. Önümüzdeki iki hafta içerisinde daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.
Aynı ay içerisinde hem iOS hem Windows Phone hem de Android'in yeni versiyonları hakkında duyurular yapılabilir. Android ve iOS'ta mevcut cihazların son sürüme güncelleneceği kesin, fakat şuan piyasadaki Windows Phone modellerinin Apollo'ya güncellenmeyeceği iddia ediliyor. Henüz Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmedi. 
Geliştiricilere uygulama geliştirmeyle alakalı farklı yolların gösterileceği zirvede yeni sürümün hangi özelliklerinin ortaya çıkacağı merakla bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2012/06/04/microsoft-windows-phone-apollo-sneak-peek/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eulogy 6 yıl en beğenilen
Bir sonraki telefonum windows phone olabilir...

Sebepler

* Metro arayüzünün benzeri bir simulasyonu google play'den yükleyip kullandım çok hoşuma gitti.

* Android ios windows phone bu zımbırtıların aşağı yukarı aynı şeyler yaptığını biliyorum. (her ne kadar fanlar arasında vır vır vır tartışılsa da)

* Apple, htc, samsung, sony ericsson vb tasarım olarak BENCE yerlerinde saymaya başladılar. Kendilerini tekrar ediyorlar.
Bir sonraki telefonum windows phone olabilir...Sebepler* Metro arayüzünün benzeri bir simulasyonu google play'den yükleyip kullandım çok...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 6 yıl
Microsoft adam gibi bir sey cikrasin artik. Ios ile android koselerini paylastilar, eger denkleme baska bir kuvvetli oyuncu girmezse bundan sonra salacaklari asikar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Windows Phone bomba gibi geliyor. Hizli, temiz bir arayuz. Apollo ile cift cekirdek islemci destegi, degisik cozunurluk destegi (su an sadece 800x480 destekliyor) gelecek. Ve daha bircok yenilik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Windows phonenin önce bazı eksikliklerini kesinlikle gidermeli. Mesela sınırsız multitask hafıza kartı desteği flash desteği gibi yoksa ios dan pek bi farkı kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simaros 6 yıl
Umarım nokia daha yüksek çözünürlükte şok bir telefon üretir ve ekranı 4.3 olur o zaman wp8 anlam kazanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 6 yıl
yaklaşık 4 aydır Android işlemci telefon almayı düşünüyordum. Fakat Windows Phone bu kadar çok ilgi gösteriliyor ki biraz daha bekleyip WP işlemci telefon alabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soul calibur 6 yıl
Windows phone muhteşem tasarıma sahip. ios'un statikliğinden bıktım. Apollo çıkınca alıriım bir windows phone
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
iOS ve diğerleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
eulogy
Bir sonraki telefonum windows phone olabilir... Sebepler * Metro arayüzünün benzeri bir simulasyonu google playden yükleyip kullandım çok hoşuma gitti. * Android ios windows phone bu zımbırtıların aşağı yukarı aynı şeyler yaptığını biliyorum. * Apple, htc, samsung, sony ericsson vb tasarım olarak BENCE yerlerinde saymaya başladılar. Kendilerini tekrar ediyorlar.

Donanım ve tasarım olarak ta WP telefonların pekte birbirlerinden farklı olduğu söylenemez. Aralarından sıyrılan bi Nokia var benim tasarım anlamında hoşuma giden gerisi pek fazla ilgimi çekmiyor. Ancak 256MB ile çoğu Android telefonun rahatça açtığı uygulamaları açamayacak ise işi gerçekten zor ki bu yarın bir gün 256 MB RAM'den fazlasını taşıyan mesela 512 MB RAM'i olan cihazlar içinde pek iç açıcı değil. Mesela 256 MB RAM'de Skype bile çalışamıyorsa yarın bir gün daha ağır bir uygulama 512MB RAM'li WP'li cihazlar içinde ağır gelebilir. Kısacası daha çok yol alması lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Microsoft bu atağı ile gerçekten ileriye yönelik çok sağlam bir atılım yapmış olabilir, başarılı olacağından kuşkum yok, çünkü Windows Phone 8 ile son şansları olabilir başarısızlığın grafiğini çizerlerse. Ama itimadımız sonsuz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 6 yıl
arkadaşlar Tango güncellemesi ile Türkçe desteği geldi zaten. Windows Phone Tango 120 dil destekliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 6 yıl
Telefonlarındaki sınırlamaları kaldırsalar çok başarılı olabilirler.
Çok hoş bir arayüzü var bence. Bu arada, apollo versiyonuyla Türkçe dil desteği gelecek diye bir şeyler duymuştum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
3 etiket daha Windows Phone microsoft apollo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S3 "Her şeyin en iyisini arayanlara" video inceleme 6 yıl Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim