Microsoft, Apollo kod adlı Windows Phone 8'i 20 Haziran'da tanıtacak

Microsoft, San Francisco'da düzenleyeceği Windows Phone zirvesi için davetiye yollamaya başladı. Windows Phone işletim sisteminin geleceğiyle alakalı tanıtımların gerçekleşeceği zirve, 20 Haziran'da düzenlenecek.

Bu yılki zirvenin sonraki büyük güncelleme olması beklenen Apollo kod adlı Windows Phone 8 duyurusuna ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Yeni sürüm hakkında çok az bilgi sunan Microsoft ve iş ortakları, Windows Phone Apollo ile hayranlarını şaşırtabilir.

Çoklu işlemci desteği ve mevcut Windows Phone uygulamalarının yeni versiyon ile uyumluluğu onaylanmış durumda. Önümüzdeki iki hafta içerisinde daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

Aynı ay içerisinde hem iOS hem Windows Phone hem de Android'in yeni versiyonları hakkında duyurular yapılabilir. Android ve iOS'ta mevcut cihazların son sürüme güncelleneceği kesin, fakat şuan piyasadaki Windows Phone modellerinin Apollo'ya güncellenmeyeceği iddia ediliyor. Henüz Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Geliştiricilere uygulama geliştirmeyle alakalı farklı yolların gösterileceği zirvede yeni sürümün hangi özelliklerinin ortaya çıkacağı merakla bekleniyor.

http://www.engadget.com/2012/06/04/microsoft-windows-phone-apollo-sneak-peek/