Microsoft Band için WordFlow sanal klavye desteği geldi

Geçen yıl piyasaya çıktığından bu yana büyük ilgi gören ve stokları tükenen Microsoft'un fitness takip bilekliği Band, kapsama alanını genişletmek adına geliştiricilerin özeleştirme yapabileceği bir yazılım aracı ile WordFlow sanal klavye desteği sunmaya başladı.

Yeni güncelleme ile Microsoft Band bisiklet kullananlar için de bir bilgi karosuna yer verecek. Bu karoda gidilen mesafe ve yakılan kalori yanında yükseklik ve nabız ölçümü de yapılabilecek.

Akıllı saat özelliklerine de sahip olan Microsoft Band bu bakımdan Windows Phone platformunun ödüllü klavye uygulaması WordFlow'a da kavuştu. Yazma hızı konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na giren WordFlow cihazın küçük ekranından sürükleme yaparak gelen mesajlara cevap verebilmenizi sağlıyor.

Güncellemedeki diğer bir yenilik ise cihazın arayüzünü özelleştirebileceğiniz bir yazılım geliştirme aracı oldu. Windows Phone ve Android için geliştirilen bu araç ile arayüzdeki karoların sırası değiştirilebiliyor, yeni temalar belirlenebiliyor ve bildirimler geliştirilebiliyor. Bunun dışında uygulama geliştirmeye yönelik bir destek şimdilik yok.

Microsoft Band bilekliği 1.4 inç ölçülerinde renkli bir dokunmatik ekrana sahip. 64MB dahili belleği olan cihaz ARM'ın entegre sistemler için tasarladığı Cortex-M4 biriminden gücünü alıyor.

Cihaz üzerinde 9 adet sensör mevcut. Bunlar; optik nabız ölçer, 3 eksenli akselerometre, jiroskop, GPS, ortam ışık sensörü, deri ısısı sensörü, ultraviyole ışık sensörü, kapasitif sensör ve galvanik deri tepkisi sensörü şeklinde sıralanıyor. Microsoft Band bu sayede atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, nabız, uyku düzeni gibi pek çok yaşamsal değeri takip edebiliyor. Ayrıca güneş ışınlarının etkisi hesap edilerek kullanıcı uyarılabiliyor.

Microsoft Band ayrıca gelen çağrı ve SMS'leri görebilme, kayıtlı mesajlardan birisi ile cevap verebilme veya red edebilme, mail ve ajanda senkronizasyonu gibi özelliklere de sahip. Cihaz bunun yanında dahili mikrofonu ile Cortana üzerinden Windows Phone cihazınıza komutlar verebilmenizi sağlarken, titreşim ile de çeşitli uyarılar verebiliyor.

İki adet 100mAh gücündeki batarya kullanan cihaz ne yazık ki 2 günden fazla kullanım süresi sunamıyor. GPS gibi özelliklerin kullanılması ile bu süre de düşüyor. Microsoft Band 199$ fiyat etiketine sahip ve Windows Phone telefonlar ile uyumlu.







