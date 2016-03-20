Microsoft, Chrome eklentilerini Edge üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor

Microsoft, Windows 10 ile birlikte yeni tarayıcısı Edge'i piyasaya sürmüş ve beğeni toplamayı başarmıştı. Hem akıcılık hem de hız konusunda ilgi gören tarayıcının en büyük eksiği ise eklenti desteğinin bulunmaması. Bu desteği kazandırmak için çalışan yazılım devi son aşamaya gelmiş durumda.
Çalışmanın bu kadar uzamasındaki önemli bir etken ise Microsoft'un Chrome eklentilerine göz dikmiş olması. Geliştirilen yeni araç sayesinde geliştiriciler Chrome eklentilerine kolay bir şekilde Edge'e port edebilecekler. Şirketin kıdemli yöneticisi Jacob Rossi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla da bu geliştirmeyi doğruladı. Rossi tweetinde "Çok fazla soru geliyor. Evet Chrome eklentilerinin port edilmesi için bir araç geliştiriyoruz. Araç ve tüm API destekleri henüz tamamlanmış değil." dedi.
Güncelleme desteğinin Windows 10'un ilk büyük güncellemesi olan RedStone ile birlikte sunulması bekleniyor. Aracın tamamlanması halinde de Edge'in kısa bir sürede önemli sayıda eklentiye kavuşacağını söyleyebiliriz.
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Lan zaten mobil tarafta pazar payın yok denecek kadar. W10 ile iddialı şekilde gelmeye çalışıyorsun. Geliştiriciler uygulama geliştirmek istese bir sürü lisans parası zart zurt uğraştırıyorsun. Geliştirici geldi diyelim satacak adam yok. Lisans ücreti ödediği için adam en basit uygulamayı bile ücretli koyuyor. Senin uygulama mağazan bu kafayla nah gelişir.
Daha nerede olduğunu fark edememişsin. Uyanacaksın bir gün ama çok geç olacak. Nokia da bu kafadan battı. Nokia'yı alan Microsoft ta bu kafa yapısıyla mobil kanatta kaybetmeye mahkum.
ne kadar saçma bir fikir ne düşnerek yazdın acaba bunu
Koskoca ekosistemin var her seferinde başarısız olan rakibin gelip senin hazır olan ekosisteminin üzerine konuyor. Sende bön bön bakarsın yani? Asıl sen hangi kafayla yazdın merak ediyorum. Tahminen microsoft fanısın ondan yazmışsındır