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Microsoft, Chrome eklentilerini Edge üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor

Microsoft, Edge'de eklenti desteği sunabilmek için uzunca bir süredir çalışıyor. Geliştirmenin bu kadar uzamasındaki asıl sebep ise yazılım devinin tüm Chrome eklentilerini çalıştırmak istemesi.
3 yıl
4,6b
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28
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Windows 10 ile birlikte yeni tarayıcısı Edge'i piyasaya sürmüş ve beğeni toplamayı başarmıştı. Hem akıcılık hem de hız konusunda ilgi gören tarayıcının en büyük eksiği ise eklenti desteğinin bulunmaması. Bu desteği kazandırmak için çalışan yazılım devi son aşamaya gelmiş durumda.

Çalışmanın bu kadar uzamasındaki önemli bir etken ise Microsoft'un Chrome eklentilerine göz dikmiş olması. Geliştirilen yeni araç sayesinde geliştiriciler Chrome eklentilerine kolay bir şekilde Edge'e port edebilecekler. Şirketin kıdemli yöneticisi Jacob Rossi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla da bu geliştirmeyi doğruladı. Rossi tweetinde "Çok fazla soru geliyor. Evet Chrome eklentilerinin port edilmesi için bir araç geliştiriyoruz. Araç ve tüm API destekleri henüz tamamlanmış değil." dedi.
Güncelleme desteğinin Windows 10'un ilk büyük güncellemesi olan RedStone ile birlikte sunulması bekleniyor. Aracın tamamlanması halinde de Edge'in kısa bir sürede önemli sayıda eklentiye kavuşacağını söyleyebiliriz.  

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interwap 3 yıl
Bir kaç ay sonra çıkar ve dolaylı yoldan işi beceremediklerinin açıklamasını yaparlar.
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Tensi 3 yıl
Bu da Android programlarini WP de calistirma projesine benzeyecek. 2 sene gecer hala konusulur. 3. senede rafa kalktigi aciklanir.
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DH Misafiri 3 yıl
iyice saçmalamaya başladı microsoft. sanki yılların tecrübe birikimini kenara bırakmış bir amatör gibi davranıyor.
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kadirirdem 3 yıl
Nedendir bilmiyorum ama bir turlu edge ye Alışamadım...
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shadowtr 3 yıl
Microsoft nasıl bir kafada anlamak mümkün değil.

Lan zaten mobil tarafta pazar payın yok denecek kadar. W10 ile iddialı şekilde gelmeye çalışıyorsun. Geliştiriciler uygulama geliştirmek istese bir sürü lisans parası zart zurt uğraştırıyorsun. Geliştirici geldi diyelim satacak adam yok. Lisans ücreti ödediği için adam en basit uygulamayı bile ücretli koyuyor. Senin uygulama mağazan bu kafayla nah gelişir.

Daha nerede olduğunu fark edememişsin. Uyanacaksın bir gün ama çok geç olacak. Nokia da bu kafadan battı. Nokia'yı alan Microsoft ta bu kafa yapısıyla mobil kanatta kaybetmeye mahkum.
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Windows phone a da uygulamaları ios tan çekmeye çalışıyorlar zaten. Bence tarayıcı işinde de fiyasko olacak.
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myhotyro 3 yıl
Gören duyan da sanarki Microsoft dün kuruldu, yeni öğreniyor bu işleri. 40 yaşındaki firma kendi bir halt beceremedikçe başkalarından birşeyler araklama peşinde koşuyor. Herşeyin içine zıçıp batırıyor. Ofis ve Windows'un hatrına en çok 20 yıl daha yaşar bu kafayla.
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umut_baris 3 yıl
edbılok pılas gelsin gerisi olmasa da olur.
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Ussuz 3 yıl
Edge gerçekten güzel tarayıcı. Twitterda özellikle bariz bir üstünlüğü var diğer tarayıcılara göre oldukça hızlı sayfa yüklüyor
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H34RTL3SS 3 yıl
mehmedaltair
Uygulamaları iostan androidden arakla tarayıcı eklentilerini chromedan arakla oh ne güzel. Bu kadar beleşçi bir firmaya karşı ben olsam uygulamaları ve eklentileri koruyan bir api koyardım microsoft da bakar dururdu ondan sonra.

ne kadar saçma bir fikir ne düşnerek yazdın acaba bunu
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mehmedaltair 3 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS
mehmedaltair
Uygulamaları iostan androidden arakla tarayıcı eklentilerini chromedan arakla oh ne güzel. Bu kadar beleşçi bir firmaya karşı ben olsam uygulamaları ve eklentileri koruyan bir api koyardım microsoft da bakar dururdu ondan sonra.

ne kadar saçma bir fikir ne düşnerek yazdın acaba bunu

Koskoca ekosistemin var her seferinde başarısız olan rakibin gelip senin hazır olan ekosisteminin üzerine konuyor. Sende bön bön bakarsın yani? Asıl sen hangi kafayla yazdın merak ediyorum. Tahminen microsoft fanısın ondan yazmışsındır
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mehmedaltair 3 yıl
Uygulamaları ios'tan androidden arakla tarayıcı eklentilerini chrome'dan arakla oh ne güzel. Bu kadar beleşçi bir firmaya karşı ben olsam uygulamaları ve eklentileri koruyan bir api koyardım microsoft da bakar dururdu ondan sonra.
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