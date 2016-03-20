Microsoft, Chrome eklentilerini Edge üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor

Microsoft, Windows 10 ile birlikte yeni tarayıcısı Edge'i piyasaya sürmüş ve beğeni toplamayı başarmıştı. Hem akıcılık hem de hız konusunda ilgi gören tarayıcının en büyük eksiği ise eklenti desteğinin bulunmaması. Bu desteği kazandırmak için çalışan yazılım devi son aşamaya gelmiş durumda.

Çalışmanın bu kadar uzamasındaki önemli bir etken ise Microsoft'un Chrome eklentilerine göz dikmiş olması. Geliştirilen yeni araç sayesinde geliştiriciler Chrome eklentilerine kolay bir şekilde Edge'e port edebilecekler. Şirketin kıdemli yöneticisi Jacob Rossi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla da bu geliştirmeyi doğruladı. Rossi tweetinde "Çok fazla soru geliyor. Evet Chrome eklentilerinin port edilmesi için bir araç geliştiriyoruz. Araç ve tüm API destekleri henüz tamamlanmış değil." dedi.

Güncelleme desteğinin Windows 10'un ilk büyük güncellemesi olan RedStone ile birlikte sunulması bekleniyor. Aracın tamamlanması halinde de Edge'in kısa bir sürede önemli sayıda eklentiye kavuşacağını söyleyebiliriz.