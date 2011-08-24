Microsoft, Çin'in Facebook'u Renren ile ortaklığa gidiyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin 450 milyonluk internet kullanıcısıyla da dev firmaların gözünü diktiği pazarlardan birisi. Çin hükümeti katı politikalarıyla pek çok firmanın yatırım yapmasına engel oluyor ve kendi milli ürünlerini pazara sürüyor. Google, Facebook, Twitter gibi siteler yasaklı, yerine ise Baidu, Renren ve Weibo kullanılıyor.

Çin pazarını en etkin ve daha az yasaklı kullanan iki dev Microsoft ve Apple firmaları. Her ikisi de yasaklardan çok etkilenmeden hükümetle anlaşmalar yapabiliyor, projelerini onaydan geçirebiliyor.





Daha önce Bing arama motorunun İngilizce içerik sağlaması için Baidu ile işbirliğine giden Microsoft bu kez MSN uygulaması için Renren sosyal ağıyla anlaşma masasına oturdu.





Anlaşma gereği Renren ve MSN kullanıcıları her iki platformdan da ortak olarak login olabilecekler, fotoğraf ve durum güncellemelerini paylaşabilecekler. Bunun benzer bir örneği diğer ülkelerde hali hazırda MSN Live Essentials ile Facebook, MySpace gibi ağlara ortak login olarak tecrübe ediliyor.





Renren operasyonlardan sorumlu başkanı Liu Jian Reuters'e verdiği demeçte MSN ile ortaklıklarının her iki tarafın da yarar sağladığı bir durum olacağını belirtti.





Renren ülke çapında 31 milyon kullanıcıya sahip. Çin'in Facebook'u olarak adlandırılan Renren yayınlandığı 2005 yılından sonra özellikle üniversite öğrencileri arasında oldukça popüler.





Microsoft ayrıca Çinli bulut altyapı şirketi CS2C ile de görüşme halinde. Ortaklık kurulursa Microsoft Çinlilere bulut bilişim çözümleri geliştirerek satmayı planlıyor.





Microsoft Çin'e büyük önem veriyor. İlk olarak Baidu ardından Renren ile yapılan ortaklıkların asıl hedefi uğradığı yasaklamalar ve 2009 yılındaki Gmail hesaplarına saldırılar sonucunda tutunamayan ve pazar payı yüzde 19'a gerileyen Google’ın olası pazarı terk etmesine karşılık doğacak boşluğu doldurmak. Bing, Baidu’nun yüzde 76 ile lider olduğu Çin'de diğer arama motorlarıyla birlikte yüzde 5'lik bir dilimi paylaşıyor.