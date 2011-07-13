Microsoft Dünya İş Ortakları Konferansı'ndan; Mango'lu telefonlar ve Windows 8 Tablet Konsepti

10 Temmuz'da kapılarını katılımcılarına açan Microsoft'un önemli etkinliklerinden Dünya İş Ortakları Konferansı, dün olduğu gibi bugünde önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın dün 400 milyondan fazla Windows 7 lisansı sattıklarını açıklamasının ardından, bugünden Windows 8 konsept tableti ile Windows Phone 7.1 Mango'lu ilk cihazlar konferansta kısa sürede olsa sergilendi.

Microsoft'un OEM biriminden sorumlu başkan yardımcısı olan Steve Guggenheimer'ın ilk defa sergilemekten çok mutlu olduğunu dile getirdiği telefonlardan ilki bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Acer'a ait. Guggenheimer'ın gösterdiği ikinci telefon ise Japon elektronik devi Fujitsu imzasını taşıyor. Pembe kasasıyla ilgi çeken telefonun bir diğer önemli özelliğinin su geçirmez olduğuna vurgu yapan başkan, üçüncü olarak ise dünyanın önde gelen telefon üreticileri arasında yer edinen ZTE'nin Mango'lu akıllı telefon çözümünü sergiliyor. Bu üçlünün arkasından ise başkanın cebinden çıkartarak ilk defa gün yüzüne çıkardığı telefon ise diğerlerine nazaran daha ses getirecek cinsten. Telefon dünyasının ikinci büyük ismi olan Samsung'a ait olan Galaxy S II benzeri akıllı telefon, videoda da görebileceğiniz gibi, oldukça ince bir kasaya sahip. Guggenheimer'ın açıklamalarına göre Samsung'un Mango'lu akıllı telefonu güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve hafif yapısıyla karşımıza çıkacak.

Sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır, ancak yine de bashetmekte fayda var. Bu ayın başında, Samsung'un Galaxy S II'nin Windows Phone 7.1 Mango işletim sisteminde çalışan, muhtemelen daha yüksek performanslı işlemci ve büyük ekrana sahip benzer bir versiyonu üzerinde çalıştığı, hatta SGH-i937 model numaralı telefonun Bluetooth-SIG onayında geçmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

Konferansın bugünkü ayağında düzenlenen diğer bir sunumda ise Microsoft, birçok analiste göre, özellikle kurumsal pazarda önemli başarıların altına imza atması mümkün olan Windows 8'li konsept tabletini sergiledi. Windows Phone'dan sorumlu yönetici Andy Lees, tabletler için PC'nin yapabildiği herşeyi yapabilmeliler diyerek Windows Phone platformunun tabletlere gelmesinin zor olacağını üstü kapalı olarak ifade etse de konsept tabletin arayüzünün Windows Phone 7 platformuna oldukça benzediği gözlerden kaçmıyor. Andy Lees'in açıklamalarına göre başta iPad olmak üzere birçok tablete göre Windows 8'li tabletlerin tablet deneyimini daha farklı noktaya taşıyacağını söylememiz mümkün. Ayrıca, görülen o ki, Microsoft Windows 8 ile hem masaüstü çözümleri için hem de tam dokunmatik bilgisayarlara eksiksiz bir destek sunacak.