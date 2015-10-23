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Microsoft Edge, 2016'dan önce eklenti desteği almayacak

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemiyle hayatımıza soktuğu yeni nesil işletim sistemi Edge, en çok beklenen özelliklerden "eklenti desteğini" önümüzdeki yıla bıraktı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Edge, 2016'dan önce eklenti desteği almayacak
 
Google ya da Firefox gibi internet tarayıcıları bildiğiniz üzere hazırlanan yüzlerce eklenti ile olduğundan çok daha güçlü hale gelebiliyor. Microsoft Edge'e geçmeyi düşünen birçok kullanıcı da işte bu eklenti desteğini bekliyor. Ancak biraz daha sabretmek gerekiyor.
Microsoft'un Windows 10 ile kullanıma sunduğu yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge, resmi olarak doğrulandığı kadarıyla 2016'dan önce eklenti desteği almayacak. Güvenli eklenti altyapısı için çalışmaya devam ettiklerini belirten Microsoft, görünüşe bakılırsa bu işi çok aceleye getirmek istemiyor.
Microsoft Edge, detaylarına burada yer verdiğimiz üzere dizüstü bilgisayarların pil sürelerine de olumlu katkıda bulunuyor. Batarya ve RAM kullanmayı çok seven Chrome'un ise bahsi geçen eklenti desteği sonrası geri plana inebileceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2015/10/23/microsoft-edge-extensions-2016/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
Eklenti gelmeden ben kullanmam adb vs cok işime yariyor
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Public_Enemy 4 yıl
eklentiyi geçtim , paste&go bile yok, aslında hiçbirşey yok, kendisi hızlı açılıyor ama siteleri yavaş açıyor, yani şu haliyle kullanmak tamamen anlamsız.
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gcb1903 4 yıl
Gerçekten kullanmak istiyorum ama yok olmuyor. Hoverzoom olmadan, adb olmadan, lastpass olmadan, zenmate olmadan olmadan olmadan tarayıcı nasıl kullanayım. Yok yani elde değil.
Yanıtla +3
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tadalar 4 yıl
bahner
Hiç bi işe yaramayan saçma sapan bi tarayıcı.İstediğin ana sayfayı bile seçemediğin bi tarayıcımı olur.Kral çıplak hikayesi tam bu tarayıcı için uygun olur.Milleti eneyi yerine koymanın alemi yok microzoft.

başlangıç ekranını belirleme var milleti yanlış bilgilendirmeyin lütfen
Yanıtla +2
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Patren 4 yıl
biraz kullandım ama yine beğenmedim insan alışmış artık chrome bırakamıyor
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istanbulbirbaska 4 yıl
İnternet explorerin torunu , dedesinin ne faydasını gordukki torunundan fayda görelim.
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bahner 4 yıl
Hiç bi işe yaramayan saçma sapan bi tarayıcı.
İstediğin ana sayfayı bile seçemediğin bi tarayıcımı olur.
Kral çıplak hikayesi tam bu tarayıcı için uygun olur.
Milleti eneyi yerine koymanın alemi yok microzoft.
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