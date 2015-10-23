Microsoft Edge, 2016'dan önce eklenti desteği almayacak

Google ya da Firefox gibi internet tarayıcıları bildiğiniz üzere hazırlanan yüzlerce eklenti ile olduğundan çok daha güçlü hale gelebiliyor. Microsoft Edge'e geçmeyi düşünen birçok kullanıcı da işte bu eklenti desteğini bekliyor. Ancak biraz daha sabretmek gerekiyor.

Microsoft'un Windows 10 ile kullanıma sunduğu yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge, resmi olarak doğrulandığı kadarıyla 2016'dan önce eklenti desteği almayacak. Güvenli eklenti altyapısı için çalışmaya devam ettiklerini belirten Microsoft, görünüşe bakılırsa bu işi çok aceleye getirmek istemiyor.

Microsoft Edge, detaylarına burada yer verdiğimiz üzere dizüstü bilgisayarların pil sürelerine de olumlu katkıda bulunuyor. Batarya ve RAM kullanmayı çok seven Chrome'un ise bahsi geçen eklenti desteği sonrası geri plana inebileceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2015/10/23/microsoft-edge-extensions-2016/?ncid=txtlnkusaolp00000595