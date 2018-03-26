Microsoft Edge artık iPad ve Android tabletleri de destekliyor

Microsoft, Edge tarayıcısını mobil platforma taşıdığında gelecekte iPad ve Android tabletlere de uyumlu olacağını açıklamıştı. Şirket bu ayın başlarında iPad için bir önizleme sürümü yayınladı. Kısa bir beta test sürecinin ardından Microsoft Edge nihayet Android ve iOS'taki en son güncellemeleriyle tabletleri de desteklemeye başladı.

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Yazılım devi Edge tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini 2017'de yayınlamıştı. Uygulama mobil platforma Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi Windows 10 yüklü bilgisayarınızda kullanmaya alışık olduğunuz özellikleri de beraberinde getirdi. Tarayıcının mobil sürümü PC'de devam etme yeteneğine sahip. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında hemen açıp kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Tabletler için kullanılmaya hazır

Edge'in iPad ve Android tabletler için kullanıma sunulan sürümü de aynı özelliklere sahip. Hatta koyu tema seçeneği bile var. Acak iOS 11 bölünmüş ekran desteği sunmadığı için iPad kullanıcılarının tarayıcıyı başka bir uygulamanın yanında çalıştırmaları mümkün olmayacak. iOS ve Android platformları için güncellenmiş Microsoft Edge tarayıcısı, App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

https://www.theverge.com/2018/3/26/17164754/microsoft-edge-ipad-android-tablets-features-download