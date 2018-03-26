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Microsoft Edge artık iPad ve Android tabletleri de destekliyor

Microsoft'un web tarayıcısı kısa bir beta test döneminin ardından, iOS ve Android tabletleri resmen desteklemeye başladı. Tarayıcının güncel sürümleri artık tabletlere uyumlu şekilde çalışıyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Edge tarayıcısını mobil platforma taşıdığında gelecekte iPad ve Android tabletlere de uyumlu olacağını açıklamıştı. Şirket bu ayın başlarında iPad için bir önizleme sürümü yayınladı. Kısa bir beta test sürecinin ardından Microsoft Edge nihayet Android ve iOS'taki en son güncellemeleriyle tabletleri de desteklemeye başladı.
Ayrıca Bkz. "Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?"
Yazılım devi Edge tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini 2017'de yayınlamıştı. Uygulama mobil platforma Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi Windows 10 yüklü bilgisayarınızda kullanmaya alışık olduğunuz özellikleri de beraberinde getirdi. Tarayıcının mobil sürümü PC'de devam etme yeteneğine sahip. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında hemen açıp kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Tabletler için kullanılmaya hazır

Edge'in iPad ve Android tabletler için kullanıma sunulan sürümü de aynı özelliklere sahip. Hatta koyu tema seçeneği bile var. Acak iOS 11 bölünmüş ekran desteği sunmadığı için iPad kullanıcılarının tarayıcıyı başka bir uygulamanın yanında çalıştırmaları mümkün olmayacak. iOS ve Android platformları için güncellenmiş Microsoft Edge tarayıcısı, App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

https://www.theverge.com/2018/3/26/17164754/microsoft-edge-ipad-android-tablets-features-download Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen csh
Katılıyorum, ne yazık ki ie/edge web dünyasının üzerine çökmüş bir beladır. Geçmişten beri bu böyle. Hep yavaşlattı, hep geri çekti, hep yazılımcıların işini 2-3 kat arttırdı. Hala daha, microsoft tarayıcı konusunda ne kadar başarısız olduğunu görüp kabul etmesine rağmen de geliştiremedi. Demek ki bilgileri falan da microsoft olmalarına rağmen sınırlı, yetersiz. Zira html5 desteklerine bakıyorsunuz, chrome, firefox açık ara önde, css3 desteklerine bakıyorsunuz aynı şekilde. Şimdi html6 standartıda 1-2 seneye gelebilir, onunda desteklediği kodları gösteren site var yine chrome ile firefox açık ara bir çok kodu desteklerken, edge epey geriden geliyor.
Senelerdir, adam gibi siteyi yapar bitiririz. Bakarız chrome da mükemmel, firefox da bazen padding ayarı kaçmış, ince ayar çekiyoruz, ie de ise rezalet. Hiç bir kodu anlamamış. Bir daha edge için hazırla. Hele daha öncesinde ie8 için ayrı ie9 için ayrı kod yaz. Tam komedi. Stackoverflowlarda falan kod şikayetlerinin yarısı ie yüzünden. dünyada tüm yazılımcılar illallah etmiş durumda ama yapacak bir şey yok, ne piyasadan çekiliyorlar ne de kendilerini günümüz chrome firefox standartlarına getiriyorlar.
Katılıyorum, ne yazık ki ie/edge web dünyasının üzerine çökmüş bir beladır. Geçmişten beri bu böyle. Hep yavaşlattı, hep geri çekti, hep yazılımcıların işini 2...
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csh 1 yıl Spider_hip
Spider_hip
Katılıyorum, ne yazık ki ie/edge web dünyasının üzerine çökmüş bir beladır. Geçmişten beri bu böyle. Hep yavaşlattı, hep geri çekti, hep yazılımcıların işini 2-3 kat arttırdı. Hala daha, microsoft tarayıcı konusunda ne kadar başarısız olduğunu görüp kabul etmesine rağmen de geliştiremedi. Demek ki bilgileri falan da microsoft olmalarına rağmen sınırlı, yetersiz. Zira html5 desteklerine bakıyorsunuz, chrome, firefox açık ara önde, css3 desteklerine bakıyorsunuz aynı şekilde. Şimdi html6 standartıda 1-2 seneye gelebilir, onunda desteklediği kodları gösteren site var yine chrome ile firefox açık ara bir çok kodu desteklerken, edge epey geriden geliyor.
Senelerdir, adam gibi siteyi yapar bitiririz. Bakarız chrome da mükemmel, firefox da bazen padding ayarı kaçmış, ince ayar çekiyoruz, ie de ise rezalet. Hiç bir kodu anlamamış. Bir daha edge için hazırla. Hele daha öncesinde ie8 için ayrı ie9 için ayrı kod yaz. Tam komedi. Stackoverflowlarda falan kod şikayetlerinin yarısı ie yüzünden. dünyada tüm yazılımcılar illallah etmiş durumda ama yapacak bir şey yok, ne piyasadan çekiliyorlar ne de kendilerini günümüz chrome firefox standartlarına getiriyorlar.

Butun bunlari Microsoft ozellikle yapiyor, amaci tekel olmak. W3C (World Wide Web Consortium) Chrome, Firefox ve Safari web tarayicilarin standartlarini olusturan grubun ismidir ve ISO standartlari gibi standartlari vardir. Internet Explorer ise W3C standartlarina uymak yerine kendi uydurdugu uyduruk standartlari destekledigi icin Internet Explorer icin ayri kod yazmak gerekiyor. Eskiden ulkemizdeki firmalar (bunlar gibi olup yabanci ulkede olan hicbir firma gormedim bu arada) diger tarayicilari desteklemek maliyetine girmeyip sadece Internet Explorer'i destekliyorlardi.
Dediginiz gibi, CSS'leri ayri bir dert, Javascripti ayri bir dert, hele eskiden bir de ActiveX diye sacma sapan bir teknolojileri vardi, dusunebiliyor musunuz web tarayicisinin icinde sayfa uzerinde direkt olarak masaustu yazilim gibi yazilim calisiyordu, bildigimiz exe ve dll dosyalariydi bunlar, tek farki web tarayicisinin icerisinde sayfa uzerinde aciliyordu. Boyle sacma sapan bir teknoloji gormemistim, bilgisayarin herseyine direkt olarak erisiyordu WEB SAYFALARI, Internet Explorer sayesinde.
Bir de Microsoft'un IIS web serveri da ayri bir dertti. Internet Explorer disindaki web tarayicilara sayfalari bozuk gonderiyordu. Bir bilgisayar dergisi Opera tarayiciyi kullanarak IIS uzerindeki bir sayfaya erisip sayfanin bozuk geldigini gordukten sonra Opera'nin ayarlarina girip tarayicinin isminin (sadece isminin) Internet Explorer olarak gorunmesini saglayinca sayfa IIS'ten bu sefer duzgun gelmeye baslamis.
Spider_hipKatılıyorum, ne yazık ki ie/edge web dünyasının üzerine çökmüş bir beladır. Geçmişten beri bu böyle. Hep yavaşlattı, hep geri çekti...
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bkaakco 1 yıl
Alternatif olması kötü değil iyi bir şey. İsteyen istediğini kullanır yine, sorun yok.
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Ramazandro 10 ay
Benim 5 senelik ipad güncellemelerden sonra kasmaya başladı gül gibi Safari artık eskisi gibi seri deği bazen donduğu oluyor.
Yeni tarayıcı arayışındaydım Edge’ye şans vereyim dedim memnunum da PC’de chrome ile eşitleyecek eklenti bulamadım Samsung internette vardı mesela.
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nirvanha 11 ay
Şimdi bildiğim tüm küfürleri ederdim ama zaten etmişkerdir boşa ceza almayalım.Windows telefonlarda çalışıyorda sanki ios android eksik kalmasın.
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9unkarekoku 11 ay
Sadece internet explorer ile açılan siteleri hatırlıyorum hatta diğer tarayıcılar ile girince uyarı veriyor ve açılmıyordu sayfalar. Korkunç! Neyseki o kabus gibi günler geride kaldı.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Microsoft seneye demesin "Windows'da bu uygulamanın desteğini kesiyoruz"? :D
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drjacob 1 yıl
Safari varken makyajlı ie kullanılır mı ?
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Amd64x2 1 yıl
Bootstrap'ın da içine edebilirler, edge 12'li grid sistemi yerine, ben sayfayı 13,75'e ayırmayı düşünüyorum diyebilir :)
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ALKaraca 1 yıl
Brave ve Opera candır.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Şu an telefon ve bilgisayarda Edge kullanıyorum ve memnunum. Pc ile eşleme yapması bayağı işime yarıyor. Web sitesi geliştirme konusunda Microsoft bu pazardan çekilmeyeceğine göre ie yi öldürse kârdır. Teknoloji desteği konusunda edge ie ye göre daha iyi bence.
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Tengrist 1 yıl
Hahahaha samsung internet browser varken


kerata pc de var daha bir kere açmadım
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bkaakco 1 yıl
Alternatif olması kötü değil iyi bir şey. İsteyen istediğini kullanır yine, sorun yok.
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csh 1 yıl bkaakco
Sorun yok degil. W3C standartlarini desteklemeyen bir web tarayicisinin Android versiyonunun olmasi cok kotu birsey. Ulkemizdeki sirketler "nasil olsa mobil platformlarda da Edge tarayici var, biz sadece Internet Explorer'i destekleyelim" deerse (ki diyebilir) mecburen Edge tarayiciyi yuklemek zorunda kaliriz. Internet Explorer kullanmak zorunda kaldigim gunlere tekrar donmek istemiyorum.
Internet Explorer da Turk Telekom gibi tekel olmanin avantajlarini sonuna kadar kullandi.
- Ulkemizdeki bircok populer site zamaninda sadece Internet Explorer destekledigi icin Linux, Mac OS gibi sistemlerde de ya birsuru takla atarak Internet Explorer'in Windows versiyonunu yukluyorduk, yada bu sitelere girmiyorduk.
- Android tablette de bircok siteye giremiyorduk.
- Sirket bilgisayarinda sirket ici sayfalar sadece Internet Explorer'da calistigi icin kenarda sadece sirket sayfalari icin acik olan bir Internet Explorer dururdu, gun icinde bilgisayari resetlemek gerekirse Internet Explorer acmayi unutabiliyorduk. Gereksiz zahmetti.
Butun bu cetrefillerden dolayi ulkemizdeki populer bircok siteye girmeyince bu populer siteler mecburen sitelerini W3C uyumlu web tarayicilarini destekler hale getirdiler. W3C standartlarina uymayan, Microsoft'un kafasina gore uydurdugu standartlara uyan bir web tarayiciyi kullanmaya mecbur kalmak istemiyorum. Aman Edge browser sadece Windows'ta kalsin, yeter de artar bile, Windows kullanmak zorunda kalsam da Edge browser kullanmayayim, kalsin.
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