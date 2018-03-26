Microsoft Edge artık iPad ve Android tabletleri de destekliyor

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Microsoft, Edge tarayıcısını mobil platforma taşıdığında gelecekte iPad ve Android tabletlere de uyumlu olacağını açıklamıştı. Şirket bu ayın başlarında iPad için bir önizleme sürümü yayınladı. Kısa bir beta test sürecinin ardından Microsoft Edge nihayet Android ve iOS'taki en son güncellemeleriyle tabletleri de desteklemeye başladı.Ayrıca Bkz. "Facebook'un Arama ve SMS verilerinize erişememesi için ne yapmalsınız?"
Yazılım devi Edge tarayıcısının iOS ve Android sürümlerini 2017'de yayınlamıştı. Uygulama mobil platforma Okuma Listesi, Yeni Sekme Sayfası, Okuma Görünümü gibi Windows 10 yüklü bilgisayarınızda kullanmaya alışık olduğunuz özellikleri de beraberinde getirdi. Tarayıcının mobil sürümü PC'de devam etme yeteneğine sahip. Böylece kullanıcılar göz attıkları sayfayı bilgisayarlarında hemen açıp kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
Tabletler için kullanılmaya hazır
Edge'in iPad ve Android tabletler için kullanıma sunulan sürümü de aynı özelliklere sahip. Hatta koyu tema seçeneği bile var. Acak iOS 11 bölünmüş ekran desteği sunmadığı için iPad kullanıcılarının tarayıcıyı başka bir uygulamanın yanında çalıştırmaları mümkün olmayacak. iOS ve Android platformları için güncellenmiş Microsoft Edge tarayıcısı, App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir durumda.
https://www.theverge.com/2018/3/26/17164754/microsoft-edge-ipad-android-tablets-features-download Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senelerdir, adam gibi siteyi yapar bitiririz. Bakarız chrome da mükemmel, firefox da bazen padding ayarı kaçmış, ince ayar çekiyoruz, ie de ise rezalet. Hiç bir kodu anlamamış. Bir daha edge için hazırla. Hele daha öncesinde ie8 için ayrı ie9 için ayrı kod yaz. Tam komedi. Stackoverflowlarda falan kod şikayetlerinin yarısı ie yüzünden. dünyada tüm yazılımcılar illallah etmiş durumda ama yapacak bir şey yok, ne piyasadan çekiliyorlar ne de kendilerini günümüz chrome firefox standartlarına getiriyorlar.
Butun bunlari Microsoft ozellikle yapiyor, amaci tekel olmak. W3C (World Wide Web Consortium) Chrome, Firefox ve Safari web tarayicilarin standartlarini olusturan grubun ismidir ve ISO standartlari gibi standartlari vardir. Internet Explorer ise W3C standartlarina uymak yerine kendi uydurdugu uyduruk standartlari destekledigi icin Internet Explorer icin ayri kod yazmak gerekiyor. Eskiden ulkemizdeki firmalar (bunlar gibi olup yabanci ulkede olan hicbir firma gormedim bu arada) diger tarayicilari desteklemek maliyetine girmeyip sadece Internet Explorer'i destekliyorlardi.
Dediginiz gibi, CSS'leri ayri bir dert, Javascripti ayri bir dert, hele eskiden bir de ActiveX diye sacma sapan bir teknolojileri vardi, dusunebiliyor musunuz web tarayicisinin icinde sayfa uzerinde direkt olarak masaustu yazilim gibi yazilim calisiyordu, bildigimiz exe ve dll dosyalariydi bunlar, tek farki web tarayicisinin icerisinde sayfa uzerinde aciliyordu. Boyle sacma sapan bir teknoloji gormemistim, bilgisayarin herseyine direkt olarak erisiyordu WEB SAYFALARI, Internet Explorer sayesinde.
Bir de Microsoft'un IIS web serveri da ayri bir dertti. Internet Explorer disindaki web tarayicilara sayfalari bozuk gonderiyordu. Bir bilgisayar dergisi Opera tarayiciyi kullanarak IIS uzerindeki bir sayfaya erisip sayfanin bozuk geldigini gordukten sonra Opera'nin ayarlarina girip tarayicinin isminin (sadece isminin) Internet Explorer olarak gorunmesini saglayinca sayfa IIS'ten bu sefer duzgun gelmeye baslamis.