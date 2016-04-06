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Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir

Microsoft'un Lumia telefon serisinden vazgeçerek Surface markalı akıllı telefonlara yöneleceği söyleniyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre 2017 yılında üç farklı Surface Phone modeli görebiliriz.
3 yıl
6b
1
21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Haftalardır Microsoft'un 'Surface' markalı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Cihazlar hakkında yeni ayrıntılar, Microsoft'un Surface telefonları en erken 2017 yılında tüketicilere sunabileceği iddialarıyla ortaya çıktı.
Windows Central internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Microsoft, Surface Phone akıllı telefon serisini normal tüketici odaklı, kurumsal sektöre yönelik ve meraklılarına özel olmak üzere üç farklı model olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki farklı kategorilerdeki cihazların ne tür özelliklere sahip olacaklarıyla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmuyor.
Ayrıca Bkz. "Çift Leica kamerası ile Huawei P9 resmiyet kazandı"
Raporda ayrıca Surface telefonların piyasaya çıkış tarihindeki gecikmenin nedenlerinden biri olarak da Windows 10 Mobile işletim sisteminin geliştirilme süreci gösteriliyor. Kaynaklar şirketin 2017 tarihinden önce piyasaya herhangi bir Surface akıllı telefon sürmeyeceğini de iddia ediyorlar.
Ayrıca, Microsoft'un Lumia serisi konusundaki girişimlerini durdurduğu ve aynı zamanda şu an için ürün lansmanlarını iptal ettiği de gelen haberler arasında. Şirketin yeni bir stratejiyle Lumia telefon serisinden vazgeçerek bunun yerine Surface telefonlara odaklanabileceği söyleniyor.

http://www.windowscentral.com/surface-phone-may-come-three-versions-early-2017 Yorum Yaz
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mkyb 3 yıl en beğenilen
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Microsoft taa 2003 yılından beri mobil işletim sistemi yapmayı deniyor ancak beceremiyor. Tam bir şeyler yapacak gibi oluyor her şeyi iptal edip başka projeye geçiyor. Windows Mobile 10'u öldürdüler. 2.500 lira verip Lumia 950 alanlara acıyorum.
Microsoft taa 2003 yılından beri mobil işletim sistemi yapmayı deniyor ancak beceremiyor. Tam bir şeyler yapacak...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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DraGonS 3 yıl
Windows 10 güncellemesi alan lumia 730 sahibi olarak Aman! Aman! diyorum başka birşey diyemem.

*Kamera uygulaması win 8.1 e göre nasıl kötüleşebilir microsoft bunu çok iyi ıspatladı.
*mikrofonu çıkarılabilir olan 300 tl lik kingston cloud II kulaklık mikrofonu çıkarıldığında nasıl algılanamaz microsoft bunu çok iyi ispatladı.
*yukarıdan aşağı indirilen bildimler sekmesini açınca windows 8.1 de dumayan vidyo oynatıcı windows 10 da nasıl durmak zorunda kalır bunu çok güzel ispatladı.
*2016 yılında daha numara tuşlarken rehberde benzer numaralı isimleri altta listelemeyi "AKILLI TELEFON" a yeni nasıl entegre edilir microsoft bunu çok güzel ıspatladı
*bildirim led'i olan bir telefonu çıkarıpta 1.5 senedir bildirim led'i özelliğini etkinleştirmemeyi microsoft çok güzel ıspatladı.
*here maps'i iptal edipte, haritalar programı gibi çevrimdıışı harita indirilebilsede çevrimdışı adres ARANAMAYAN rezil bir program nasıl yapılır microsoft bunu çok güzel ıspatladı.
*win 10 mobile'e edge browser çıkarıpta, arka planda açık tablarda göz gezdirirken en son açılmış tab hangisi olduğunu belli etmemeyi microsoft çok güzel ıspatladı.


DAHA SAYAYIM MI MICROSOFT!!!

2016 yılı oldu akıllı telefon diye pazarladığın telefonun işletim sistemine ve özelliklerine bak.

2016 yılında senin işletim sistemine program yazacaklara verdiği api haklarına bak.

2013 den beri lumia kullanıyorum. 520, 620 730.

Her seferinde artık düzelir dedim. Android, ios bir yılda 10 yenilik getirip 100 eksiklik gideriyorsa ,

microsoft'un bir yılda 100 yenilik 1000 eksiklik giderir dedim.

Ama saolsun microsoft bir yılda 3 yenilik getirip 50 eksiklik ancak giderebiliyor.



Lumia 730'u satıp lg g4 e geçmenin vakti geldi.


Sana iyi satışlar microsoft. 250 TL lik x86 tabanlı atom tabletlerde windows 10 kullanmak bana yeter, 500tl ederi olan 2000tl ye sattığın telefona ihtiyacım yok.
Windows 10 güncellemesi alan lumia 730 sahibi olarak Aman! Aman! diyorum başka birşey diyemem.*Kamera uygulaması win 8.1 e göre nasıl kötüleşebilir ...
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Biyturs_OnSr 3 yıl mkyb
Yandex

store.donanimhaber.com/...

Tam bir şeyler yapacak gibi oluyor her şeyi iptal edip başka projeye geçiyor. Windows Mobile 10'u öldürdüler.


2012'de çıkmış olan bir işletim sistemi olan WP8'e yazılan uygulamaların, yıllar sonra W10'da da çalışmasının her şeyi iptal etmek olarak nitelendirilebileceğini düşünmüyorum. Daha yeni piyasaya çıkmış olan Windows 10 Mobile'i nasıl öldürdüklerini de açıklarsan sevinirim.
Yandexstore.donanimhaber.com/...Tam bir şeyler yapacak gibi oluyor her şeyi iptal edip başka projeye geçiyor. Windo...
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catador 3 yıl
Hiç boşuna beklemeyelim. Önce ertelendi derler. Sonra da projeyi iptal ederler.
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Robot Doktoru 3 yıl
Normal akıllı bir şirket 4 ayda yeni bir cıhaz tasarlayıp piyasaya sunabilir.

MS kullandığı donanımlar ve nokia alt yapısı çok iyi aslında.

Bir arkadaşında dediği gibi MS daha (uzmanlık alanı olması gereken)yazılımda iyi değil nasıl teknoloji devi olacak.
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ipli jeton 3 yıl
Her güncellemede ileriye gitmek yerine geriye giden bir sistemle mi başaracak? Telefon güncellendikçe adım adım 3310'a doğru evriliyor.

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ipli jeton 3 yıl macromedia21
Her güncellemede ileriye gitmek yerine geriye giden bir sistemle mi başaracak? Telefon güncellendikçe adım adım 3310'a doğru evriliyor.

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Curb 3 yıl
Başımız sağ olsun beyler Lumia'da tarihteki yerini aldı.

O kadar güzel bir sistemi var ki aslında sadece mağaza bile gelişse çok insan kullanırdı. Yazık oldu.
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hakanxml 3 yıl
2017 mi? Yine boş vaadler yine boş vaadler! Bekleyin sistem gelişecek bekleyin 2037 olacak sistem gelişecek.

Şapkamı önüme koyup saçma sapan microsoft sevgisini bir kenara bıraktım. Mantığım bana androidin amiral gemilerini kullan dedi çok memnunum. Bir Samsung'a bakın S7 edge uçak gibi hızlı i7li laptopumdan daha hızlı web sayfası açıyor! Uyumlu birkaç model akıllı saati var uyumlu vr gözlüğü var her türlü aksesuarı mevcut say say bitmez. Lumia 950'de ne var? Kuru kuruya telefon haaa microsoft band mıydı adı buralarda gören olmadı onu. Bu iş bitti rakipler teknolojide uçtu microsoft yerinde sayıyor.
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DraGonS 3 yıl
Windows 10 güncellemesi alan lumia 730 sahibi olarak Aman! Aman! diyorum başka birşey diyemem.

*Kamera uygulaması win 8.1 e göre nasıl kötüleşebilir microsoft bunu çok iyi ıspatladı.
*mikrofonu çıkarılabilir olan 300 tl lik kingston cloud II kulaklık mikrofonu çıkarıldığında nasıl algılanamaz microsoft bunu çok iyi ispatladı.
*yukarıdan aşağı indirilen bildimler sekmesini açınca windows 8.1 de dumayan vidyo oynatıcı windows 10 da nasıl durmak zorunda kalır bunu çok güzel ispatladı.
*2016 yılında daha numara tuşlarken rehberde benzer numaralı isimleri altta listelemeyi "AKILLI TELEFON" a yeni nasıl entegre edilir microsoft bunu çok güzel ıspatladı
*bildirim led'i olan bir telefonu çıkarıpta 1.5 senedir bildirim led'i özelliğini etkinleştirmemeyi microsoft çok güzel ıspatladı.
*here maps'i iptal edipte, haritalar programı gibi çevrimdıışı harita indirilebilsede çevrimdışı adres ARANAMAYAN rezil bir program nasıl yapılır microsoft bunu çok güzel ıspatladı.
*win 10 mobile'e edge browser çıkarıpta, arka planda açık tablarda göz gezdirirken en son açılmış tab hangisi olduğunu belli etmemeyi microsoft çok güzel ıspatladı.


DAHA SAYAYIM MI MICROSOFT!!!

2016 yılı oldu akıllı telefon diye pazarladığın telefonun işletim sistemine ve özelliklerine bak.

2016 yılında senin işletim sistemine program yazacaklara verdiği api haklarına bak.

2013 den beri lumia kullanıyorum. 520, 620 730.

Her seferinde artık düzelir dedim. Android, ios bir yılda 10 yenilik getirip 100 eksiklik gideriyorsa ,

microsoft'un bir yılda 100 yenilik 1000 eksiklik giderir dedim.

Ama saolsun microsoft bir yılda 3 yenilik getirip 50 eksiklik ancak giderebiliyor.



Lumia 730'u satıp lg g4 e geçmenin vakti geldi.


Sana iyi satışlar microsoft. 250 TL lik x86 tabanlı atom tabletlerde windows 10 kullanmak bana yeter, 500tl ederi olan 2000tl ye sattığın telefona ihtiyacım yok.
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Das Boot 3 yıl
Bence şu Windows 8'de birlikte gelen metro arayuzunden vazgecseler çok yerinde hareket etmiş olurlar.
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dobrasam 3 yıl
o değilde özgüveni yüksek bir firma neden derseniz resmen küfür ediyor şuan lumia satın alanlara, bir ara 7.5 cihazları sürdü piyasaya sonra 8 ile piyasayı kasıp kavuracaktı sesi soluğu kesildi ondan sonra 10 ile tüm ekosistemi birlikte coşturucaz dedi derken şimdi yine olmadı aga bide şu surface den deneyelim diyorlar resmen bu arada satın alan kullanıcıları tabiri caizse hiç yerine koyuyor bugün hiçbir Windowsphone cihazın ikinci el değeri yok satmaya satılmıyor takas bile kabul edilmiyor
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positiveboy 3 yıl
simge kısayollarını ve pencerede çalışma sistemini bize öğreten windows telefonda niye aynı mantığı denemiyorda şu lanet kutucuklarla ilerlemeye çalışıyor çözemedim
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oktayakgoz 3 yıl
Yazilim destegini yakalayabilirse neden olmasib
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MK* 3 yıl
Microsoft nokia'yı satın aldıktan sonra kar edebildi mi mobil sektörde, verdiği parayı çıkartabildimi en azından?
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