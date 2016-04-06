Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir

Haftalardır Microsoft'un 'Surface' markalı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Cihazlar hakkında yeni ayrıntılar, Microsoft'un Surface telefonları en erken 2017 yılında tüketicilere sunabileceği iddialarıyla ortaya çıktı.

Windows Central internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Microsoft, Surface Phone akıllı telefon serisini normal tüketici odaklı, kurumsal sektöre yönelik ve meraklılarına özel olmak üzere üç farklı model olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki farklı kategorilerdeki cihazların ne tür özelliklere sahip olacaklarıyla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmuyor.

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Raporda ayrıca Surface telefonların piyasaya çıkış tarihindeki gecikmenin nedenlerinden biri olarak da Windows 10 Mobile işletim sisteminin geliştirilme süreci gösteriliyor. Kaynaklar şirketin 2017 tarihinden önce piyasaya herhangi bir Surface akıllı telefon sürmeyeceğini de iddia ediyorlar.

Ayrıca, Microsoft'un Lumia serisi konusundaki girişimlerini durdurduğu ve aynı zamanda şu an için ürün lansmanlarını iptal ettiği de gelen haberler arasında. Şirketin yeni bir stratejiyle Lumia telefon serisinden vazgeçerek bunun yerine Surface telefonlara odaklanabileceği söyleniyor.

http://www.windowscentral.com/surface-phone-may-come-three-versions-early-2017