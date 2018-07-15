Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna çeviri özelliği geliyor

Microsoft Edge tarayıcısı, mobil cihazlar için iyi bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Redmond merkezli yazılım devi, Android ve iOS versiyonu bulunan tarayıcıya, web sitesi çeviri özelliğinin geleceğini açıkladı. Ancak bu özellik şimdilik sadece Android platformunda aktif olacak.

Çeviri özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği belli değil

Bugün, Microsoft Edge'in 42.0.0.2222 sürüm numaralı beta versiyonu, otomatik çeviri özelliği de dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler aldı. Artık Edge tarayıcısı ile ziyaret ettiğiniz bir web sayfasını, otomatik olarak istediğiniz herhangi bir dile çevirmeniz mümkün hale geldi.

Bazı performans iyileştirmeleri de alan tarayıcının bu yeni özelliğini kullanmak için Beta versiyonunu indirebilirsiniz. Eğer Microsoft Edge'in kararlı sürümünü kullanıyorsanız, güncellemenin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çeviri özelliğinin iOS versiyonuna ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Edge-Android-web-page-translation-support_id106639