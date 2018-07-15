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Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna çeviri özelliği geliyor

Microsoft'un Android ve iOS platformları için ürettiği internet tarayıcısı Microsoft Edge'e çeviri özelliğinin geleceği açıklandı. Yeni özellik şimdilik Android uygulamasında olacak.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft Edge tarayıcısı, mobil cihazlar için iyi bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Redmond merkezli yazılım devi, Android ve iOS versiyonu bulunan tarayıcıya, web sitesi çeviri özelliğinin geleceğini açıkladı. Ancak bu özellik şimdilik sadece Android platformunda aktif olacak.

Çeviri özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği belli değil

Bugün, Microsoft Edge'in 42.0.0.2222 sürüm numaralı beta versiyonu, otomatik çeviri özelliği de dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler aldı. Artık Edge tarayıcısı ile ziyaret ettiğiniz bir web sayfasını, otomatik olarak istediğiniz herhangi bir dile çevirmeniz mümkün hale geldi.
Bazı performans iyileştirmeleri de alan tarayıcının bu yeni özelliğini kullanmak için Beta versiyonunu indirebilirsiniz. Eğer Microsoft Edge'in kararlı sürümünü kullanıyorsanız, güncellemenin gelmesini beklemeniz gerekiyor. Çeviri özelliğinin iOS versiyonuna ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Edge-Android-web-page-translation-support_id106639 Yorum Yaz
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The Hollow 10 ay
Edge Android versiyonunu birkaç gündür kullanıyorum. Çok beğendim. Şu anda Android üzerinde ana tarayıcım. Windows üzerinde ise çok fazla kullanmıyorum. Yine de hiç fena değil.
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darkaura 10 ay
pc de microsoft urunlerinden olabildigince kaciniyorum, androidde yanimdan gecse selam vermem.
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