Tam ekranlı Meizu 16 Plus'ın görüntüsü sızdı

Teknoloji şirketi Meizu'nun yaklaşan amiral gemisi telefonlarından Meizu 16 Plus'ın görüntüsü Çin'in dev sosyal ağı Weibo'ya sızdırıldı. Çentiksiz ve tam ekranlı tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon adından çok söz ettireceğe benziyor.

Meizu 16 Plus ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor

Ortaya çıkan fotoğrafa bakılırsa Meizu 16 Plus, çentiksiz ve ekran kasa oranı oldukça yüksek olan bir tam ekranlı tasarımla geliyor. Ayrıca cihazın ön kamerasının Meizu 15'e göre sağa doğru kaydırıldığını söyleyebiliriz. Üst ve alt çerçeveleri son derece ince olan Meizu 16 Plus'ın ekranının 18:9 oranında ve 6.5 inç olduğu söyleniyor.

Gelelim cihazın nasıl teknik özelliklere sahip olacağı kısmına. Meizu 16 Plus'ın Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelmesi bekleniyor. Meizu 16'nın lansman tarihi olan 26 Ağustos tanıtılması muhtemel olan akıllı telefonun, hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.gizchina.com/2018/07/14/meizu-16-plus-leaked-again-showing-front-design/