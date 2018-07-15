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Tam ekranlı Meizu 16 Plus'ın görüntüsü sızdı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun merakla beklenen yeni akıllı telefonlarından Meizu 16 Plus'ın görüntüsü dev sosyal ağ Weibo'ya sızdı. Tam ekranlı tasarımıyla dikkat çeken cihaz haberimizde.
10 ay
5,9b
1
7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji şirketi Meizu'nun yaklaşan amiral gemisi telefonlarından Meizu 16 Plus'ın görüntüsü Çin'in dev sosyal ağı Weibo'ya sızdırıldı. Çentiksiz ve tam ekranlı tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon adından çok söz ettireceğe benziyor.

Meizu 16 Plus ince çerçeveleri ile dikkat çekiyor

Ortaya çıkan fotoğrafa bakılırsa Meizu 16 Plus, çentiksiz ve ekran kasa oranı oldukça yüksek olan bir tam ekranlı tasarımla geliyor. Ayrıca cihazın ön kamerasının Meizu 15'e göre sağa doğru kaydırıldığını söyleyebiliriz. Üst ve alt çerçeveleri son derece ince olan Meizu 16 Plus'ın ekranının 18:9 oranında ve 6.5 inç olduğu söyleniyor.
Gelelim cihazın nasıl teknik özelliklere sahip olacağı kısmına. Meizu 16 Plus'ın Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile gelmesi bekleniyor. Meizu 16'nın lansman tarihi olan 26 Ağustos tanıtılması muhtemel olan akıllı telefonun, hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

https://www.gizchina.com/2018/07/14/meizu-16-plus-leaked-again-showing-front-design/ Yorum Yaz
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Kefelon 10 ay en beğenilen
Tasarımdan anlayan firma belli ediyor işte kendini. Çentiği aklının ucundan bile geçirmiyor...
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maxmania 10 ay
tasarım iyi olmasına iyi ama bir de aynı donanımlı mini boy modelini çıkartsalar. nereye baksam 5,99 inç dolmaya başladı. insanların ortalama boyu 1 yılda 2 metre oldu da benim mi haberim yok?
küçük boy 4,5-4,8 inç ekran boyutu olan tam donanımlı telefon versiyonları da istiyoruz.
tasarım iyi olmasına iyi ama bir de aynı donanımlı mini boy modelini çıkartsalar. nereye baksam 5,99 inç dolmaya başladı. insanların ortalama boyu 1 yılda 2 met...
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Solda ki ne oluyor
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Bloodin 10 ay
Bi söyleyeydiniz cihaz sağdaki mi? Sağdaki ise ön kamera nerede? Yoksa soldaki ön cam mı cihaza ait, öyleyse sağdaki cihaz ne? Sol altta neden Honor 10 yazıyor?
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PeYLeR. 10 ay Bloodin
Kafamda deli sorular :)
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Johan Elmander 10 ay Bloodin
Soldaki ön paneli, sağdaki Vivo Nex, fotoğraf Honor 10 ile çekilmiş.
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maxmania 10 ay
tasarım iyi olmasına iyi ama bir de aynı donanımlı mini boy modelini çıkartsalar. nereye baksam 5,99 inç dolmaya başladı. insanların ortalama boyu 1 yılda 2 metre oldu da benim mi haberim yok?
küçük boy 4,5-4,8 inç ekran boyutu olan tam donanımlı telefon versiyonları da istiyoruz.
Yanıtla +6
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Kefelon 10 ay en beğenilen
Tasarımdan anlayan firma belli ediyor işte kendini. Çentiği aklının ucundan bile geçirmiyor...
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BekirTemel 10 ay
güzel
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