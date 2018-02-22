Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi

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iPhone'unuzda Microsoft Edge tarayıcısını kullanıyorsanız uygulamanın son güncellemeyle 3D Touch desteği sunmaya başladığını öğrenmek ilginizi çekebilir. iPhone 6s modeliyle birlikte tanıtılan 3D Touch adlı özellik, ekrana dokunurken ne derece basınç uyguladığınızı algılayarak farklı seçenekler sunabiliyor.Ayrıca Bkz. "Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü"
Peki bu özellik uygulamada ne işe yarayacak diye merak edebilirsiniz. Kullanıcılar artık 3D Touch özelliğini kullanarak web site bağlantılarına hafifçe bastırarak içeriğin önizlemesini görebilecekleri (peek) gibi, daha fazla baskı uygulayarak bu içeriğin tamamını ekrana getirme (pop) imkanına sahip olacaklar.
Uygulama artık daha kararlı çalışıyor
Yeni güncelleme, Microsoft Edge'in iOS sürümüne bir takım değişikliklerin yanında daha hızlı uygulama başlatma süresi ve haber akışı için içerik bölgesi seçimi gibi iyileştirmeler de getiriyor. Uygulamayı henüz güncellemediyseniz indirmek için buraya tıklayarak iTunes App Store'a gidebilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-edge/id1288723196 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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