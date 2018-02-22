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Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi

Yazılım devi Microsoft, mobil tarayıcısının iOS sürümüne 3D Touch desteği ekledi. Kullanıcılar artık uygulamada ekrana farklı basınçlar uygulayarak peek ve pop gibi özelliklerden faydalanabilecekler.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone'unuzda Microsoft Edge tarayıcısını kullanıyorsanız uygulamanın son güncellemeyle 3D Touch desteği sunmaya başladığını öğrenmek ilginizi çekebilir. iPhone 6s modeliyle birlikte tanıtılan 3D Touch adlı özellik, ekrana dokunurken ne derece basınç uyguladığınızı algılayarak farklı seçenekler sunabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü"
Peki bu özellik uygulamada ne işe yarayacak diye merak edebilirsiniz. Kullanıcılar artık 3D Touch özelliğini kullanarak web site bağlantılarına hafifçe bastırarak içeriğin önizlemesini görebilecekleri (peek) gibi, daha fazla baskı uygulayarak bu içeriğin tamamını ekrana getirme (pop) imkanına sahip olacaklar.

Uygulama artık daha kararlı çalışıyor

Yeni güncelleme, Microsoft Edge'in iOS sürümüne bir takım değişikliklerin yanında daha hızlı uygulama başlatma süresi ve haber akışı için içerik bölgesi seçimi gibi iyileştirmeler de getiriyor. Uygulamayı henüz güncellemediyseniz indirmek için buraya tıklayarak iTunes App Store'a gidebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-edge/id1288723196 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 1 yıl
Apple kalitesi işte.. Nasıl da zorlarına gidiyor bazılarının ;)
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Erdem Plus 1 yıl
Türkiye Mağazasın da Şu an Yok uygulama gözükmüyor..
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10ff 1 yıl
herkes bilgisayardaki edge browser a sövmüş ama dokunmatik arayüzde microsoft'dan daha stabil bir arayüz sunan browser yok malesef.
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mgokhanozen 1 yıl
Safari’yi bırakıp, Chrome’u Opera’yı es geçip Edge kullanmak? Boşuna emek harcamasın Microsoft, başka alanlara yönelsin derim.
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Ghaneli 1 yıl
Nasıl yükleyeceğimizi anlatırmısınız
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Yabancı Karakter 1 yıl
Geldiği çok iyi oldu bende uzun zamandır kullanıyordum bu tarayıcıyı Türkiye mağazasında bayağı sevilmişti uygulama.
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mert1907 1 yıl
O kadar imkan var ama sen mobilde hep geridesin gerçekten ilginç.
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*GameOver* 1 yıl
microsoft geçenlerde ban yememişmiydi app storeda uygulama içi satışlarını kendi bünyesinde satıyordu gizlice
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Sıradan Adam 1 yıl
who cares
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Tensi 1 yıl
Apple 3D Touch'u kaldiracagim diye haber yayinliyor bunlar MS Edge'ye 3D Touch ekledik diye haber yaptiriyor. Cidden kafalar guzel MS'de, ne iciyorlarsa artik. Gelistiricileri dahil kimsenin varsayilan browser'i olamayan zavalli browser.
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