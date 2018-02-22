Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi

iPhone'unuzda Microsoft Edge tarayıcısını kullanıyorsanız uygulamanın son güncellemeyle 3D Touch desteği sunmaya başladığını öğrenmek ilginizi çekebilir. iPhone 6s modeliyle birlikte tanıtılan 3D Touch adlı özellik, ekrana dokunurken ne derece basınç uyguladığınızı algılayarak farklı seçenekler sunabiliyor.

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Peki bu özellik uygulamada ne işe yarayacak diye merak edebilirsiniz. Kullanıcılar artık 3D Touch özelliğini kullanarak web site bağlantılarına hafifçe bastırarak içeriğin önizlemesini görebilecekleri (peek) gibi, daha fazla baskı uygulayarak bu içeriğin tamamını ekrana getirme (pop) imkanına sahip olacaklar.

Uygulama artık daha kararlı çalışıyor

daha hızlı uygulama başlatma süresi ve haber akışı için içerik bölgesi seçimi gibi iyileştirmeler de getiriyor. Uygulamayı henüz güncellemediyseniz indirmek için iTunes App Store'a gidebilirsiniz. Yeni güncelleme, Microsoft Edge'in iOS sürümüne bir takım değişikliklerin yanındauygulama başlatma süresi ve haber akışı içinseçimi gibi iyileştirmeler de getiriyor. Uygulamayı henüz güncellemediyseniz indirmek için buraya tıklayarak 'a gidebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-edge/id1288723196