Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü

Çinli teknolojji devi Huawei, Porsche Panamera'yı sürücüsüz bir araca dönüştürmek için yapay zeka (AI) teknolojileriyle desteklenmiş Huawei Mate 10'un kullanıldığı "RoadReader" projesini duyurdu. Şirket bu sayede bir otomobili yapay zekalı akıllı telefona kullandıran dünyadaki ilk telefon üreticisi olmuş durumda.

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Araç çevresini görmenin yanı sıra kedi, köpek, top veya bisiklet gibi binlerce farklı nesneyi ayırt ederek buna göre hareket edebiliyor. Huawei Batı Avrupa Pazarlama Sorumlusu Andrew Garrihy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Akıllı telefonumuz nesne tanıma konusunda zaten olağanüstü. Kısa bir süre içinde ona araba sürmenin ötesinde yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanarak bazı nesneleri görmesini ve onlardan kaçınmasını öğretebilir miyiz diye görmek istedik. Teknolojimiz bunu sadece 5 hafta içinde başaracak kadar zekiyse bunu başka ne mümkün kılabilir?"

RoadReader projesinin tüm detayları Şubat sonunda yapılacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek. Ancak o zamana kadar aşağıdaki videoyu izleyerek merakınızı bir nebze de olsa giderebilirsiniz.

http://www.zdnet.com/article/huawei-uses-mate-10-pro-ai-to-control-driverless-car/