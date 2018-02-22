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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü

Huawei, yapay zeka destekli bir akıllı telefona otomobil kullandıran dünyadaki ilk mobil cihaz üreticisi haline geldi. İşte şirketin ilginç RoadReader projesinin detayları.
1 yıl
5,5b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknolojji devi Huawei, Porsche Panamera'yı sürücüsüz bir araca dönüştürmek için yapay zeka (AI) teknolojileriyle desteklenmiş Huawei Mate 10'un kullanıldığı "RoadReader" projesini duyurdu. Şirket bu sayede bir otomobili yapay zekalı akıllı telefona kullandıran dünyadaki ilk telefon üreticisi olmuş durumda.
Ayrıca Bkz. "2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı"
Araç çevresini görmenin yanı sıra kedi, köpek, top veya bisiklet gibi binlerce farklı nesneyi ayırt ederek buna göre hareket edebiliyor. Huawei Batı Avrupa Pazarlama Sorumlusu Andrew Garrihy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Akıllı telefonumuz nesne tanıma konusunda zaten olağanüstü. Kısa bir süre içinde ona araba sürmenin ötesinde yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanarak bazı nesneleri görmesini ve onlardan kaçınmasını öğretebilir miyiz diye görmek istedik. Teknolojimiz bunu sadece 5 hafta içinde başaracak kadar zekiyse bunu başka ne mümkün kılabilir?"
RoadReader projesinin tüm detayları Şubat sonunda yapılacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek. Ancak o zamana kadar aşağıdaki videoyu izleyerek merakınızı bir nebze de olsa giderebilirsiniz.

http://www.zdnet.com/article/huawei-uses-mate-10-pro-ai-to-control-driverless-car/ Yorum Yaz
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SkyTech74 1 yıl en beğenilen
Telefon bile Porchse sürdü.. Biz hala bakıyoruz.
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DevrimSeven60 1 yıl
İphone X olsa sürmekle kalmaz yanlardı. Kahrolsun Android
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mcake± 1 yıl
Trafikteki bazı arkadaşlardan daha akıllıdır o telefon eminim.
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1 Avatar
sniper23 1 yıl
Telefon bizim Türkiye'de ki bir çok şöförden daha iyi araba sürüyor.
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beyinsis 1 yıl
Boş şov. Daha üzerinde gökyüzü resmiyle kaplı arabanın gökyüzü değil araba olduğunu anlayamıyor en iyi yapay zeka bile
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Paetzold 1 yıl
Vay arkadas ya
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AO 1 yıl
Sıkıyosa gelsin Şahin kullansın görelim.
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Kerim5100 1 yıl
Makasçıları al yerine bunları koy, yemin ediyorum trafik kazaları %80 azalır.
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obsesoz 1 yıl
iPhone olsaydı hızı sınırlanırdı 200 geçmezdi
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jimhendrix 1 yıl obsesoz
obsesoz
iPhone olsaydı hızı sınırlanırdı 200 geçmezdi


arabanın işlemci hızını falan da düşurur o uzuk dursun
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fuckulteli 1 yıl
Teknoloji geliştiriyorlar, görmezden gelmeyeceğim ama videodaki senaryonun gerçekleşmesini sağlayan şey çok daha basit değil mi?
Köpek mi, taş mı, kutu mu ne olduğu farketmiyor. Yol üzerinde bir nesne algılayıp nesneye doğru devam etmedi sadece. Nesne algılama uzun zamandır var, yapay zeka olmasa da nesne takibi yapıyor çoğu kamera.
Aracın önündeki yola uçuşan bir kumaş/poşet parçasını da algılayıp ondan kaçmaya çalışırsa büyük sıkıntı. (Huawei'in kamerası yetenekli olabilir ama tanıtım filmi bunu gölgelemiş)
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mcake± 1 yıl
Trafikteki bazı arkadaşlardan daha akıllıdır o telefon eminim.
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ahmethi 1 yıl
"Testler sırasında hiç bir köpeğe zarar verilmemiştir" HUAWEI gibi bir not eklemeleri lazımmış , ben nerden bileceğim deneyelim derken köpekleri ezmediğinizi ?? şaka bir tarafa tamamen reklam amaçlı saçmalık...
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drjacob 1 yıl
vay be
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akıllı telefon, yapay zeka ve
8 etiket daha otonom araç sürücüsüz otomobil cep telefonu huawei mate 10 roadreader Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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