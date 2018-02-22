Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü

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Çinli teknolojji devi Huawei, Porsche Panamera'yı sürücüsüz bir araca dönüştürmek için yapay zeka (AI) teknolojileriyle desteklenmiş Huawei Mate 10'un kullanıldığı "RoadReader" projesini duyurdu. Şirket bu sayede bir otomobili yapay zekalı akıllı telefona kullandıran dünyadaki ilk telefon üreticisi olmuş durumda.Ayrıca Bkz. "2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı"
Araç çevresini görmenin yanı sıra kedi, köpek, top veya bisiklet gibi binlerce farklı nesneyi ayırt ederek buna göre hareket edebiliyor. Huawei Batı Avrupa Pazarlama Sorumlusu Andrew Garrihy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Akıllı telefonumuz nesne tanıma konusunda zaten olağanüstü. Kısa bir süre içinde ona araba sürmenin ötesinde yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanarak bazı nesneleri görmesini ve onlardan kaçınmasını öğretebilir miyiz diye görmek istedik. Teknolojimiz bunu sadece 5 hafta içinde başaracak kadar zekiyse bunu başka ne mümkün kılabilir?"
RoadReader projesinin tüm detayları Şubat sonunda yapılacak olan 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek. Ancak o zamana kadar aşağıdaki videoyu izleyerek merakınızı bir nebze de olsa giderebilirsiniz.
http://www.zdnet.com/article/huawei-uses-mate-10-pro-ai-to-control-driverless-car/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arabanın işlemci hızını falan da düşurur o uzuk dursun
Köpek mi, taş mı, kutu mu ne olduğu farketmiyor. Yol üzerinde bir nesne algılayıp nesneye doğru devam etmedi sadece. Nesne algılama uzun zamandır var, yapay zeka olmasa da nesne takibi yapıyor çoğu kamera.
Aracın önündeki yola uçuşan bir kumaş/poşet parçasını da algılayıp ondan kaçmaya çalışırsa büyük sıkıntı. (Huawei'in kamerası yetenekli olabilir ama tanıtım filmi bunu gölgelemiş)
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