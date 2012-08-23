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Microsoft Fresh Paint, Windows Store'da yerini aldı

6 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni işletim sistemini 26 Ekim tarihinde raflara çıkaracak olan Microsoft, sistemi için yazılım geliştirmeyi de ihmal etmiyor.

Firmanın Windows Store önizlemesi üzerinde yayınladığı son uygulama Fresh Paint uygulaması oldu. Dokunmatik cihazlara yönelik hazırlandığı izlenimini uyandıran uygulama, resim yaparken veya renkleri kullanırken gerçek bir çizim tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.

Uygulama, Microsoft'un Gustav adlı araştırma projesinden esinlenmiş.

Gerçek bir resim yapma tecrübesi yaşatmayı amaçlayan uygulama bunun yanında, çocuk yeteneklerine katkıda bulunmak, kolay öğrenim, gerçekçi resim çizme motoru gibi özellikler de sunuyor. Uygulama hali hazırda ücretsiz.

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/fresh-paint/1926e0a0-5e41-48e1-ba68-be35f2266a03

http://microsoft-news.com/microsoft-releases-fresh-paint-app-for-windows-8/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bence Çok Güzel bir özellik.. radyodinlet.net/...
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WDStyle 6 yıl
Microsoft bilgisayar pazarindan cekildi sanirim..
Tablet pazarinda kendisine basarilar bende mac ya da linux a geceyim bari.. win7 pc ler icin son noktaydi ms cephesinde.. ama appleye helal olsun her 2 tarafida memnun etmeyi biliyor..
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Guest-F8946C419 6 yıl
Paint terk diyemeyeceğiz bu gidişle..
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