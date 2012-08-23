Microsoft Fresh Paint, Windows Store'da yerini aldı

Yeni işletim sistemini 26 Ekim tarihinde raflara çıkaracak olan Microsoft, sistemi için yazılım geliştirmeyi de ihmal etmiyor.





Firmanın Windows Store önizlemesi üzerinde yayınladığı son uygulama Fresh Paint uygulaması oldu. Dokunmatik cihazlara yönelik hazırlandığı izlenimini uyandıran uygulama, resim yaparken veya renkleri kullanırken gerçek bir çizim tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor.





Uygulama, Microsoft'un Gustav adlı araştırma projesinden esinlenmiş.





Gerçek bir resim yapma tecrübesi yaşatmayı amaçlayan uygulama bunun yanında, çocuk yeteneklerine katkıda bulunmak, kolay öğrenim, gerçekçi resim çizme motoru gibi özellikler de sunuyor. Uygulama hali hazırda ücretsiz.





http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/fresh-paint/1926e0a0-5e41-48e1-ba68-be35f2266a03