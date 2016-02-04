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Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı

Microsoft arttırılmış gerçeklik kaskı HoloLens için yeni reklam filmini yayınladı. Reklamda HoloLens ile spor müsabakası izlemenin nasıl bir deneyim yaşatacağı anlatılıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı

Microsoft'un HoloLens'i duyurulduğunda oldukça ses getiren bir arttırılmış gerçeklik kaskıydı. Arttırılmış gerçeklik diyoruz çünkü bu ürünü Oculus ve diğer VR kasklarından ayıran en önemli özelliği içinde bulunduğumuz dünya ile etkileşimde olması. HoloLens bu etkileşim özelliği sayesinde diğer VR ürünlerinden farklı bir noktada yer almayı başarıyor.

Yeni yayınlanan reklam filminde ise HoloLens ABD futbolu ligi (NFL) ile bir araya geliyor. Oldukça ütopik görünen reklam filminde kaskı takan kullanıcılar futbol karşılaşmasını sanki içerisindeymiş gibi takip edebiliyor. Ayrıca özel olarak sporcuları incelemek de mümkün. 

Spor müsabakası hem evin duvarına yansıtılmış gibi izlenebilirken hem de masanın üzerinde 3 boyutlu olarak takip edilebiliyor. Bu sırada da yine istenen sporcunun maç içerisindeki katkıları ve istatistikleri görülebiliyor. Oldukça ilgi çekici ve eğlenceli görünen bu reklamın ne kadar gerçeğe dönüşeceği ise soru işareti. Daha önce HoloLens'i deneyenler ürünün etkileyici olduğunu belirtse de bazıları görüş açısının dar olmasından yakınmıştı. Reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen

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Biyturs_OnSr 3 yıl
Jim Gordon
Hiçbir firma,ne apple ne de google ms in yanına yaklaşamaz.

Her biri farklı sektördeler desek yanlış olmaz. Apple donanım, cihaz, Google servis(e-mail, arama motoru, tarayıcı), Microsoft ofis yazılımları, işletim sistemi, kurumsal çözümler. Ne Microsoft onların konumuna, ne de onlar Microsoft'un konumuna gelebilir, en azından yakın bir zamanda.
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Spiderhip 3 yıl
Ya bunlar bence holywood film sektörüne girsinler. 5 senedir daha neler yayınladılar. Yok gözlüğü takınca evdeki masanın üstünde 3d minecraft blokları oluşuyor. Yok gözlükle evin her köşesine istediğin 3d mobilyaları tvleri ekranları koyuyorsun. Yok gözlüğü takınca evin duvarları kırılıp içinden düşmanlar çıkıyor, sen evdeki objelere siper alabiliyorsun. Sanki yarın yapacakmışsın gibi 5 senedir bir holywood efektidir gidiyor. Gerçekler can çekişen bir windows phone. Rezalet bir internet explorer.
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AMERICAN 3 yıl
Hiçbir firma,ne apple ne de google ms in yanına yaklaşamaz.
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redoracle 3 yıl
Hayaller LG 55EC930V Curved OLED Televizyon,gerçekler LG 25UM57 monitör.
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smart1978 3 yıl
Ticari kullanimli olanlar zaten satista pahali denilemez cunku ticari urundur ;) :

microsoft.com/...


Onemli olan ev kullanicilarina olan surum 3 ay sonra cikacak urunun fiyati ne olacak ?


Gelecek vaat ediyor . Mevcut VR hepsi yetersiz RGB yani Pentile olmayan 4K ekran yuksek hizda tazeleme oranina sahip olmalari gerekiyor bunu saglayan tamamiyla Sony in telefonu acaba HAKKIYLA IDEAL OLANI sagliyor mi saglasa da VR si var mi ?

Genel olarak VR diye suana kadar cikanlarin hepsinden bir cacik olmaz ...

Potansiyel HoloLens ve onun gibilerinde .



content.jwplatform.com/...



Reel dunya ile ic ice etkilesimi olan ister eglence ister gundeik isleri kolaylastirmada en anlamli teknolojilerden olacaktir ...
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hakanxml 3 yıl
Microsoft Surface laptopları veya tabletleri teknoloji mağazalarında bulabiliyor musunuz? İnternet siteleri hariç tabii. Veya bu firmanın telefonlarını laptoplarını Anadolu'daki orta büyüklükte bir şehirde bulabiliyor musunuz?

Yukarıdaki soruya cevabınız neyse işte Hololens'i bulup satın alma ihtimalinizde bence o kadar olacaktır. Fiyatını geçelim bulupta satın almak neredeyse mümkün olmayacaktır. Bu sitede çok kişi surface tabletleri satın almak için satıcı aradı durdu ya. Bu adamlar üretebiliyor ama pazarlayamıyor ve ürünü popülerleştiremiyorlar sorunları bu.
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yoksulseytan22 3 yıl
Almayın, pis kazıklanırsınız. Reklamdaki ile gercekteki arasında dağlar kadar fark var.
Microsoftun , o kadar para, zaman ve iş gücü harcadığı windows phone un hali ortada.
Bunlar, yapa(cağıııız), ede(ceğiiiiz) diyip hiç bir şey yapamayan firma haline geldi.
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cellat87 3 yıl
VR almayalım bari bunu lalım ama buda ucuk bir fiyat olur sanırım :D
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen

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