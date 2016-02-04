Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı

Microsoft'un HoloLens'i duyurulduğunda oldukça ses getiren bir arttırılmış gerçeklik kaskıydı. Arttırılmış gerçeklik diyoruz çünkü bu ürünü Oculus ve diğer VR kasklarından ayıran en önemli özelliği içinde bulunduğumuz dünya ile etkileşimde olması. HoloLens bu etkileşim özelliği sayesinde diğer VR ürünlerinden farklı bir noktada yer almayı başarıyor.

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Yeni yayınlanan reklam filminde ise HoloLens ABD futbolu ligi (NFL) ile bir araya geliyor. Oldukça ütopik görünen reklam filminde kaskı takan kullanıcılar futbol karşılaşmasını sanki içerisindeymiş gibi takip edebiliyor. Ayrıca özel olarak sporcuları incelemek de mümkün.Spor müsabakası hem evin duvarına yansıtılmış gibi izlenebilirken hem de masanın üzerinde 3 boyutlu olarak takip edilebiliyor. Bu sırada da yine istenen sporcunun maç içerisindeki katkıları ve istatistikleri görülebiliyor. Oldukça ilgi çekici ve eğlenceli görünen bu reklamın ne kadar gerçeğe dönüşeceği ise soru işareti. Daha önce HoloLens'i deneyenler ürünün etkileyici olduğunu belirtse de bazıları görüş açısının dar olmasından yakınmıştı. Reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.