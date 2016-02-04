Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı

Microsoft'un HoloLens'i duyurulduğunda oldukça ses getiren bir arttırılmış gerçeklik kaskıydı. Arttırılmış gerçeklik diyoruz çünkü bu ürünü Oculus ve diğer VR kasklarından ayıran en önemli özelliği içinde bulunduğumuz dünya ile etkileşimde olması. HoloLens bu etkileşim özelliği sayesinde diğer VR ürünlerinden farklı bir noktada yer almayı başarıyor.
Yeni yayınlanan reklam filminde ise HoloLens ABD futbolu ligi (NFL) ile bir araya geliyor. Oldukça ütopik görünen reklam filminde kaskı takan kullanıcılar futbol karşılaşmasını sanki içerisindeymiş gibi takip edebiliyor. Ayrıca özel olarak sporcuları incelemek de mümkün.
Spor müsabakası hem evin duvarına yansıtılmış gibi izlenebilirken hem de masanın üzerinde 3 boyutlu olarak takip edilebiliyor. Bu sırada da yine istenen sporcunun maç içerisindeki katkıları ve istatistikleri görülebiliyor. Oldukça ilgi çekici ve eğlenceli görünen bu reklamın ne kadar gerçeğe dönüşeceği ise soru işareti. Daha önce HoloLens'i deneyenler ürünün etkileyici olduğunu belirtse de bazıları görüş açısının dar olmasından yakınmıştı. Reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Her biri farklı sektördeler desek yanlış olmaz. Apple donanım, cihaz, Google servis(e-mail, arama motoru, tarayıcı), Microsoft ofis yazılımları, işletim sistemi, kurumsal çözümler. Ne Microsoft onların konumuna, ne de onlar Microsoft'un konumuna gelebilir, en azından yakın bir zamanda.
microsoft.com/...
Onemli olan ev kullanicilarina olan surum 3 ay sonra cikacak urunun fiyati ne olacak ?
Gelecek vaat ediyor . Mevcut VR hepsi yetersiz RGB yani Pentile olmayan 4K ekran yuksek hizda tazeleme oranina sahip olmalari gerekiyor bunu saglayan tamamiyla Sony in telefonu acaba HAKKIYLA IDEAL OLANI sagliyor mi saglasa da VR si var mi ?
Genel olarak VR diye suana kadar cikanlarin hepsinden bir cacik olmaz ...
Potansiyel HoloLens ve onun gibilerinde .
content.jwplatform.com/...
Reel dunya ile ic ice etkilesimi olan ister eglence ister gundeik isleri kolaylastirmada en anlamli teknolojilerden olacaktir ...
Yukarıdaki soruya cevabınız neyse işte Hololens'i bulup satın alma ihtimalinizde bence o kadar olacaktır. Fiyatını geçelim bulupta satın almak neredeyse mümkün olmayacaktır. Bu sitede çok kişi surface tabletleri satın almak için satıcı aradı durdu ya. Bu adamlar üretebiliyor ama pazarlayamıyor ve ürünü popülerleştiremiyorlar sorunları bu.
Microsoftun , o kadar para, zaman ve iş gücü harcadığı windows phone un hali ortada.
Bunlar, yapa(cağıııız), ede(ceğiiiiz) diyip hiç bir şey yapamayan firma haline geldi.