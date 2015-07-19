Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Hyperlapse uygulaması yeni desteklerle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Hyperlapse uygulaması yeni desteklerle güncellendi
 
Microsoft'un diğer platformlarda da yer alan elde Time-Lapse yani zaman atlamalı çekimler yapılmasına imkan tanıyan uygulaması Hyperlapse, yeni desteklerle güncelledi.
Kişilere oldukça ilginç sonuçlar sunan Hyperlapse uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise Qualcomm Snapdragon S4 işlemci ve en az 512MB RAM'e sahip Lumia modellerine de destek vermeye başladı. Ancak HD videolar oluşturmak için en az 1GB RAM'e ihtiyaç olduğunu söylemekte fayda var.
Ücretsiz olarak sunulan Hyperlapse uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/hyperlapse-windows-phone-update-more-lumia Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Microsoft Hyperlapse Pro 1.2.5688.22755 ftp.research.microsoft.com/...

research.microsoft.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Galaxy Note 5, Galaxy A8, TeknoSA ve Commodore'un telefonları ile dahası... 4 yıl Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim