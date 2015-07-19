Microsoft Hyperlapse uygulaması yeni desteklerle güncellendi

Microsoft'un diğer platformlarda da yer alan elde Time-Lapse yani zaman atlamalı çekimler yapılmasına imkan tanıyan uygulaması Hyperlapse, yeni desteklerle güncelledi.

Kişilere oldukça ilginç sonuçlar sunan Hyperlapse uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise Qualcomm Snapdragon S4 işlemci ve en az 512MB RAM'e sahip Lumia modellerine de destek vermeye başladı. Ancak HD videolar oluşturmak için en az 1GB RAM'e ihtiyaç olduğunu söylemekte fayda var.

Ücretsiz olarak sunulan Hyperlapse uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/hyperlapse-windows-phone-update-more-lumia