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Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi?

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde bünyesine kattığı LinkedIn için neden bu kadar fazla ödemek zorunda kaldığı belli oldu. Anlaşılan o ki Microsoft kendini bir teklif savaşının içinde bulmuş.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikalı teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşmaya imza attı ve LinkedIn'i bünyesine kattı. İş dünyasının popüler sosyal ağını satın almak için kesenin ağzını açan Microsoft, LinkedIn'i satın almak için 26.2 milyar dolar ödedi. Amerikalı teknoloji devininin LinkedIn'i satın alması analistler tarafından doğru bir hamle olarak değerlendirilse de, Microsoft'un şirketi satın almak için ödediği miktar tartışma konusu oldu.
Teknoloji dünyasını yakından takip eden birçok analist, Microsoft'un LinkedIn'i satın almak için gereğinden fazla ödediği konusunda hemfikir oldu. Microsoft henüz bu konuda resmi bir açıklama yayınlamamış olsa da, anlaşmanın detayları hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan yeni belgeler, LinkedIn'i satın almak için teklif sunan tek şirketin Microsoft olmadığını ortaya çıkardı. Microsoft'un yanı sıra Salesforce, Google ve Facebook'un da LinkedIn'i satın almak için teklif sundukları ve şirket ile görüşme halinde oldukları anlaşılıyor.
Microsoft'un LinkedIn yetkilileri ile ilk olarak Şubat ayında görüştüğü, ancak Mart ayında şirketi satın almak için Salesforce, Google ve Facebook da devreye girince pazarlıkların kızıştığı söyleniyor. Microsoft'un şirketi satın almak için 26.2 milyar dolar ödemesine de bu firmalarla girdiği teklif savaşının etkiliği olduğu ifade ediliyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-paid-too-much-for-linkedin-due-to-bidding-war-with-salesforce-google-505916.shtml Yorum Yaz
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General. 2 yıl en beğenilen
Nokia'nın ahı, eden buluyormuş demekki.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Sözde vergi olarak ceplerinden çıkan paranın nereye gittiği umurumda olmayanlar, elin gavur şirketinin gelirini, giderini, cirosunu, çeyreklik tablosunu hesap yapıp değerlendiriyor. Ayıp be ayıp, önce bir kendinize bakın, yaptıklarınıza, dünyaya katkınıza bakın, ondan sonra eleştiriye başlayın..
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mert1907 2 yıl
Microsoft bana yapabilecegi seylerin sinirina ulasmis yeni arayislar arayan bi firma gibi geliyor artik.
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1BilimAdamı 2 yıl
Microsoft genelde aldığı şirketleri hiç eder ama bakalım
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Spiderhip 2 yıl
İyi demek ki yakında linkedin bitiyor, zaten fazla sosyal medya kalabalıklığı olmuştu.
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interwap 2 yıl
Para gani.
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A.F.Y.D 2 yıl
Büyük ihtimal çok şirket satın almak istediği için değerlendi.
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Bunuda ellerine yüzlerine bulaştırırlarsa şaşırmam. Özellike sağdaki arkadaş mikinin parasını yemeklerde iyi ezsin
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crazywinner3 2 yıl
Böbreklerle beraber mi satın almışlar 26 milyar dolar ne lan ?
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General. 2 yıl en beğenilen
Nokia'nın ahı, eden buluyormuş demekki.
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