Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi?

Amerikalı teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşmaya imza attı ve LinkedIn'i bünyesine kattı. İş dünyasının popüler sosyal ağını satın almak için kesenin ağzını açan Microsoft, LinkedIn'i satın almak için 26.2 milyar dolar ödedi. Amerikalı teknoloji devininin LinkedIn'i satın alması analistler tarafından doğru bir hamle olarak değerlendirilse de, Microsoft'un şirketi satın almak için ödediği miktar tartışma konusu oldu.

Teknoloji dünyasını yakından takip eden birçok analist, Microsoft'un LinkedIn'i satın almak için gereğinden fazla ödediği konusunda hemfikir oldu. Microsoft henüz bu konuda resmi bir açıklama yayınlamamış olsa da, anlaşmanın detayları hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan yeni belgeler, LinkedIn'i satın almak için teklif sunan tek şirketin Microsoft olmadığını ortaya çıkardı. Microsoft'un yanı sıra Salesforce, Google ve Facebook'un da LinkedIn'i satın almak için teklif sundukları ve şirket ile görüşme halinde oldukları anlaşılıyor.

Microsoft'un LinkedIn yetkilileri ile ilk olarak Şubat ayında görüştüğü, ancak Mart ayında şirketi satın almak için Salesforce, Google ve Facebook da devreye girince pazarlıkların kızıştığı söyleniyor. Microsoft'un şirketi satın almak için 26.2 milyar dolar ödemesine de bu firmalarla girdiği teklif savaşının etkiliği olduğu ifade ediliyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-paid-too-much-for-linkedin-due-to-bidding-war-with-salesforce-google-505916.shtml