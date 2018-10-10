Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı

Ekran Tedarik Zinciri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki yıl 3.1 milyon adet katlanabilir ekranlı akıllı telefonun sevk edilmesi bekleniyor. Bu rakamın 2022 yılında 63 milyona ulaşacağının belirtildiği raporda 8.9 milyar dolarlık bir pazar oluşacağı ve bunun da oldukça yüksek bir sıçrama olacağına dikkat çekiliyor.

2019 hareketli geçecek

Ancak esnek ekrana sahip olacak bu akıllı telefonların daha fazla teknolojiyi barındırması ve daha uygun fiyatla tüketiciyle buluşturulmasının gerektiği belirtiliyor. Samsung 2019'un ilk aylarında katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sunacak ve Huawei'nin de aşağı yukarı aynı tarihlerde böyle bir atak yapması bekleniyor. Ancak araştırmalar bu telefonların sadece katlanabilir olmasının kullanıcıları cezbetmeyeceği yönünde.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181009000177

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Günümüzde cep telefonu fiyatlarınınvurgu yapılan raporda, kullanıcıların daha yüksek bir para vererek yenilik olarakteknolojisine sahip olmak isteyip istemeyeceklerinin büyük bir soru işareti olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaolan şey hangi şirketin katlanabilir akıllı telefonunun fark yaratabileceği. Bunu da ancak yaklaşan 2019'un ilk aylarında ürünlergörebileceğiz.