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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı

Özellikle Samsung ve Huawei'nin önde yürüdüğü katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili yapılan bir araştırma, kullanıcıları cezbetmesi için sadece esnek ekranın yetmeyeceğini ortaya koyuyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ekran Tedarik Zinciri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki yıl 3.1 milyon adet katlanabilir ekranlı akıllı telefonun sevk edilmesi bekleniyor. Bu rakamın 2022 yılında 63 milyona ulaşacağının belirtildiği raporda 8.9 milyar dolarlık bir pazar oluşacağı ve bunun da oldukça yüksek bir sıçrama olacağına dikkat çekiliyor.

2019 hareketli geçecek

Ancak esnek ekrana sahip olacak bu akıllı telefonların daha fazla teknolojiyi barındırması ve daha uygun fiyatla tüketiciyle buluşturulmasının gerektiği belirtiliyor. Samsung 2019'un ilk aylarında katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sunacak ve Huawei'nin de aşağı yukarı aynı tarihlerde böyle bir atak yapması bekleniyor. Ancak araştırmalar bu telefonların sadece katlanabilir olmasının kullanıcıları cezbetmeyeceği yönünde.
Günümüzde cep telefonu fiyatlarının yüksek olmasına vurgu yapılan raporda, kullanıcıların daha yüksek bir para vererek yenilik olarak sadece katlanabilir ekran teknolojisine sahip olmak isteyip istemeyeceklerinin büyük bir soru işareti olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla burada belirleyici olan şey hangi şirketin katlanabilir akıllı telefonunun fark yaratabileceği. Bunu da ancak yaklaşan 2019'un ilk aylarında ürünler piyasaya sürülünce görebileceğiz.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181009000177 Yorum Yaz
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Katlanan telefon bence 3D gibi fos bir teknoloji olacak.
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DH Misafiri 7 ay
Ne büyük sorun batarya , gereksiz konularla ilgileniyor bu firmalar.
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Greylights 7 ay
Cebimden çıkarıp bileğime dolayamadığım sürece işe yaramaz. Ha ultra ince olur ikiye katlanır vs iyi olur istediğinde büyük ekran kullanırsın ama sanmam başarabileceklerini
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CWaRRioR 7 ay
Açıkçası üzerinde hareketli parçalar olan telefonlar bir süre sonra deforme oluyorlar. Sürgülü telefonlarda bağlantı kablosu zarar görüyordu, çevrilerek açılanlarda menteşe gevşiyordu. Bunda da sıkıntılar yaşanacaktır diye düşünüyorum.
Bir ara da modüler telefon furyası olmuştu, çok da mantıklı gelmişti. Mantıklı olmasına rağmen piyasada yer alamadı. O nedenle katlanabilir telefonların başarılı olabileceğini düşünemiyorum şuan. Düşündükleri bir şeyler vardır elbet, bekleyip göreceğiz artık...
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faniseyler 7 ay
Amiral gemisi bi telefon ile onun yarısı hatta üçte biri fiyatına satılan bir telefon arasında bile performans ve yapabildikleri şeyler arasında artık dağlar yok.
Telefonun ebatlarının gün geçtikçe artığı bir dönemde ekranın katlanması insanı heycanlandırmıyor değil. Ama hala note 4'ümü satık yeni telefon aldıracak kadar bi farklılık göremiyorum.
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Khoradasein 7 ay
Ölü doğacak bir ara geçiş formu bu, tasarım olarak sıkışan firmalar birleşip "Nasıl bir süre daha tüketicileri oyalar da eski teknolojileri satarız?" noktasında bunu buldular sanıyorum.
Bu anlatılan konsept LG G5'in modüler tasarımı kadar gereksiz görünüyor. İleride belki tam katlanır, bileğine, boynuna dolanabilir özellikte yaparlarsa özellikle ülkemizde tutulurlar.
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cronus75 7 ay
Saçmalık!
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smart1978 7 ay
Masaustu isletim sistemlerini telefona getirlerse tutar...
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m.can123 7 ay
Kağıt gibi tam katlanmadığı sürece kullanışsız olur.
Fiyata çok bağlı kalınacağını sanmıyorum. Bugün iphone xs max in fiyatı 1100 dolardan başlıyor. 1500-1600 dolar civarında katlanır model çıkartsalar yine deli gibi satar.
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tugares 7 ay
Çokta katlanması iyi değil, çöp sanıp cebinden atan çok olur. Yada rulo haline getirmeye çalışırken kırıp bükenler falan :D
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Katlanan telefon bence 3D gibi fos bir teknoloji olacak.
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