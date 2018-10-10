Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı

Teknoloji Editörü
Ekran Tedarik Zinciri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki yıl 3.1 milyon adet katlanabilir ekranlı akıllı telefonun sevk edilmesi bekleniyor. Bu rakamın 2022 yılında 63 milyona ulaşacağının belirtildiği raporda 8.9 milyar dolarlık bir pazar oluşacağı ve bunun da oldukça yüksek bir sıçrama olacağına dikkat çekiliyor.
2019 hareketli geçecek
Ancak esnek ekrana sahip olacak bu akıllı telefonların daha fazla teknolojiyi barındırması ve daha uygun fiyatla tüketiciyle buluşturulmasının gerektiği belirtiliyor. Samsung 2019'un ilk aylarında katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sunacak ve Huawei'nin de aşağı yukarı aynı tarihlerde böyle bir atak yapması bekleniyor. Ancak araştırmalar bu telefonların sadece katlanabilir olmasının kullanıcıları cezbetmeyeceği yönünde.Günümüzde cep telefonu fiyatlarının yüksek olmasına vurgu yapılan raporda, kullanıcıların daha yüksek bir para vererek yenilik olarak sadece katlanabilir ekran teknolojisine sahip olmak isteyip istemeyeceklerinin büyük bir soru işareti olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla burada belirleyici olan şey hangi şirketin katlanabilir akıllı telefonunun fark yaratabileceği. Bunu da ancak yaklaşan 2019'un ilk aylarında ürünler piyasaya sürülünce görebileceğiz.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181009000177 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ara da modüler telefon furyası olmuştu, çok da mantıklı gelmişti. Mantıklı olmasına rağmen piyasada yer alamadı. O nedenle katlanabilir telefonların başarılı olabileceğini düşünemiyorum şuan. Düşündükleri bir şeyler vardır elbet, bekleyip göreceğiz artık...
Telefonun ebatlarının gün geçtikçe artığı bir dönemde ekranın katlanması insanı heycanlandırmıyor değil. Ama hala note 4'ümü satık yeni telefon aldıracak kadar bi farklılık göremiyorum.
Bu anlatılan konsept LG G5'in modüler tasarımı kadar gereksiz görünüyor. İleride belki tam katlanır, bileğine, boynuna dolanabilir özellikte yaparlarsa özellikle ülkemizde tutulurlar.
Fiyata çok bağlı kalınacağını sanmıyorum. Bugün iphone xs max in fiyatı 1100 dolardan başlıyor. 1500-1600 dolar civarında katlanır model çıkartsalar yine deli gibi satar.
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