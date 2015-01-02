Microsoft Lumia 1330 internete sızdırıldı

Haber Editörü
Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra akıllı telefon pazarına alt seviyeden devam etmeyi tercih eden Microsoft, Lumia 535 modeline resmiyet kazandırmıştı. Şimdi ise Lumia 1320 modelinin devamı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Bununla ilgili sık sık internete düşen bilgilerden sonuncusu cihazın görselleri ile ilgili. Görsellerde Lumia 535 modelinin bu yeni modelin kapağının içine konularak karşılaştırıldığı görülüyor. Lumia 1330 ve Lumia 1335 şeklinde hücresel altyapı desteğine göre isim alacak olan model orta seviyede kamerası ile farklılaşmaya çalışacak.
Gelen bilglere göre 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak olan model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak ve 1GB RAM barındıracak. Önceki modelin 5MP çözünürlüğündeki arka kamerası 14MP seviyesine yükseltiliyor ve yeni nesil PureView teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknolojinin hangi yenilikleri sunacağı ise bilinmiyor.
Microsoft markasını taşıyan ikinci akıllı telefon olması beklenen Lumia 1330'un yılın ilk yarısı içerisinde muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/A-Microsoft-branded-Lumia-back-panel-pictured-in-the-wild---posibly-the-Lumia-1330_id64286 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşük donanım + Kaliteli kamera + Yetersiz geliştirici desteği + Benzer modellerin kasasını kamerasını değiştirip pişirip önümüze koyması..
Demekki Microsoft da Nokia'yı aldıktan sonra aynı stratejiyi uygulamak istiyor
Ama aynısını vestel yaptı mı çöp olur değil mi.
Alıntılamayın cevap vermem size.
yok o yüzden değil.
android cihazlar arasında giriş seviyesi sayılabilecek donanıma sahip, güncelleme desteği muamma olan bir cihaza 900 lira fiyat çekip;
satamayınca da vergi koymaya yer arayan devlete şikayet ederek ithal cihazlara ekstra vergi koydurmaları;
sadece venüs modellerini değil tüm vesteli çöp bir firma yapıyor.
buna zaten verecek cevap yok.
Siz halen boş boş konuşun sd400 ile Windows Phone uçuyor resmen ayrıca kasa kalitesi olsun kameraları olsun muazzam siz Venüs kullanmaya devam edin