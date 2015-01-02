Microsoft Lumia 1330 internete sızdırıldı

Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra akıllı telefon pazarına alt seviyeden devam etmeyi tercih eden Microsoft, Lumia 535 modeline resmiyet kazandırmıştı. Şimdi ise Lumia 1320 modelinin devamı üzerinde çalışmalar yapılıyor.





Bununla ilgili sık sık internete düşen bilgilerden sonuncusu cihazın görselleri ile ilgili. Görsellerde Lumia 535 modelinin bu yeni modelin kapağının içine konularak karşılaştırıldığı görülüyor. Lumia 1330 ve Lumia 1335 şeklinde hücresel altyapı desteğine göre isim alacak olan model orta seviyede kamerası ile farklılaşmaya çalışacak.





Gelen bilglere göre 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak olan model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak ve 1GB RAM barındıracak. Önceki modelin 5MP çözünürlüğündeki arka kamerası 14MP seviyesine yükseltiliyor ve yeni nesil PureView teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknolojinin hangi yenilikleri sunacağı ise bilinmiyor.





Microsoft markasını taşıyan ikinci akıllı telefon olması beklenen Lumia 1330'un yılın ilk yarısı içerisinde muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.





http://www.phonearena.com/news/A-Microsoft-branded-Lumia-back-panel-pictured-in-the-wild---posibly-the-Lumia-1330_id64286